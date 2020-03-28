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 Политика Украины, Общество
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 Исключения будут лишь при критических жизненных обстоятельствах, - в штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области

С 28 марта введено ограничение на въезд в Луганскую и Донецкую области в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, что коснется некоторых категорий граждан.

 Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Данные меры предусматривают, что пересечение линии проведения операции ОС со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для людей, не имеющих регистрации на территории Донецкой и Луганской областей.

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Также ограничено перемещение людей, которые зарегистрированы и проживают в Луганской и Донецкой областях, на территории Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Жителям Донецкой и Луганской областей также рекомендуется без веских причин не покидать районы постоянного проживания.

Пересечение границы областей разрешено:

  • лицам, которые являются перевозчиками продуктов питания, промышленных товаров и товаров первой необходимости и обеспечивают жизнедеятельность гражданского населения;
  • лицам, которые являются представителями предприятий и организаций, предоставляющих услуги связи, на служебном авто;
  • лицам, которые зарегистрированы на территории других областей Украины и работают на предприятиях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, или наоборот;
  • медицинским работникам, в случае необходимости, будут привлекаться к оказанию помощи по ликвидации последствий вспышки вируса COVID-19;
  • работникам средств массовой информации, при наличии аккредитации для работы в районе операции Объединенных сил;
  • представителям международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК;
  • представителям органов военного управления, воинских частей, баз хранения, которые осуществляют обеспечение продовольствием и материально-техническими средствами в районе проведения ООС;
  • лицам, которые осуществляют логистическое обеспечение подразделений и служб, включенных в состав ООС

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Исключения будут предприниматься лишь в случае возникновения у граждан причин гуманитарного характера или при критических жизненных обстоятельствах при наличии соответствующих документов.

Исключения будут лишь при критических жизненных обстоятельствах, - в штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области 01
Исключения будут лишь при критических жизненных обстоятельствах, - в штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185083
 
 
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Зебилы собираются сдать области и чтобы патриоты не могли приехать Зеля закрыл въезд
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Фактически это означает дефрагментацию Украины. Скоро другие области начнут подтягиваться. Это автаркия и развал страны......
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Це було і при Порошенко, а не прийшов Зе і так зробив🐸 Так, прихильник Зе?
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"представителям международных миссий ОБСЕ, ООН и МКККИ" - вот эти и привезут как раз всю срань
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Суть медичної реформи у тому, щоб "по своєму ліжку простягати ніжки...🤔
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"Я - дилер Ахметова, тьфу, врач скорой помощи, везу папику ништяки из Амстердама, тьфу, гуманитарную допомогу от "красного креста". "Проезжайте!"
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Пропускати в ОРДЛО лише, якщо людина хвора на короновірус.
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Здоровых тоже . Нормальные туда не едут .
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
(с)
😇
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С воспалением лёгких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит лёгкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибёт меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу…
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