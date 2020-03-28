 Исключения будут лишь при критических жизненных обстоятельствах, - в штабе ООС объяснили, кому запрещен въезд в Луганскую и Донецкую области

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
Данные меры предусматривают, что пересечение линии проведения операции ОС со стороны Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей ограничено для людей, не имеющих регистрации на территории Донецкой и Луганской областей.
Также ограничено перемещение людей, которые зарегистрированы и проживают в Луганской и Донецкой областях, на территории Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Жителям Донецкой и Луганской областей также рекомендуется без веских причин не покидать районы постоянного проживания.
Пересечение границы областей разрешено:
- лицам, которые являются перевозчиками продуктов питания, промышленных товаров и товаров первой необходимости и обеспечивают жизнедеятельность гражданского населения;
- лицам, которые являются представителями предприятий и организаций, предоставляющих услуги связи, на служебном авто;
- лицам, которые зарегистрированы на территории других областей Украины и работают на предприятиях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, или наоборот;
- медицинским работникам, в случае необходимости, будут привлекаться к оказанию помощи по ликвидации последствий вспышки вируса COVID-19;
- работникам средств массовой информации, при наличии аккредитации для работы в районе операции Объединенных сил;
- представителям международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК;
- представителям органов военного управления, воинских частей, баз хранения, которые осуществляют обеспечение продовольствием и материально-техническими средствами в районе проведения ООС;
- лицам, которые осуществляют логистическое обеспечение подразделений и служб, включенных в состав ООС
Исключения будут предприниматься лишь в случае возникновения у граждан причин гуманитарного характера или при критических жизненных обстоятельствах при наличии соответствующих документов.
дилер Ахметова,тьфу, врач скорой помощи, везу папику ништяки из Амстердама,тьфу, гуманитарную допомогу от "красного креста". "Проезжайте!"
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
(с)
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