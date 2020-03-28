EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  857  8
Все про:Зеленский (5026) ВСУ (490)

 Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Об этом говорится в указе президента №123/2020, передает Цензор.НЕТ.

Согласно указу, главнокомандующий ВСУ осуществляет следующие задачи:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил новое командование ВСУ: Главнокомандующий - Хомчак, Начальник Генштаба - Корнейчук, Командующий Объединенными силами - Наев

  • непосредственное военное руководство Вооруженными силами Украины;
  • осуществляет управление применением Вооруженных Сил Украины, а также переданных в его подчинение сил и средств других составляющих сил обороны;
  • определяет комплект боеспособных сил и средств Вооруженных сил Украины для передачи его Командующему объединенных сил;
  • организует поддержания возможностей для применения Вооруженных сил Украины, а также переданных в его подчинение сил и средств других составляющих сил обороны;
  • осуществляет контроль готовности Вооруженных сил Украины, а также сил и средств других составляющих сил обороны, которые спланированы для передачи в его подчинение для выполнения задач обороны государства;
  • организует контроль состояния обеспечения Вооруженных Сил Украины военной техникой, вооружением и другими имуществом и ресурсами;
  • отчитывается перед президентом Украины и министром обороны Украины по вопросам достижения военно-стратегических целей в сфере обороны военными силами и средствами, а также поддержания возможностей этих сил и средств к применению;
  • утверждает разработанные подчиненными органами военного управления документы (доктрины, установки, стандарты и т.п.) по вопросам развития и обеспечения видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины, а также согласовывает документы по вопросам развития других составляющих сил обороны в части, касающейся вступления необходимых возможностей для выполнения задач обороны государства;
  • утверждает документы (доктрины, установки, стандарты и т.п.) по вопросам применения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны при выполнении задач обороны государства;
  • организует совместную подготовку Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, которые спланированы для передачи в его подчинение, для приобретения ими необходимых объединенных сил к выполнению задач обороны государства;
  • организует разработку и представление на утверждение Стратегического замысла применения Вооруженных сил Украины, других составляющих сил обороны с отпора вооруженной агрессии и Стратегического плана применения Вооруженных сил Украины, других составляющих сил обороны с отпора вооруженной агрессии;
  • выдает по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для исполнения в Вооруженных силах Украины и других составляющих сил обороны приказы и директивы;
  • утверждает положение о командовании видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины;
  • устанавливает в установленном порядке почетные нагрудные знаки главнокомандующего Вооруженных сил Украины и награду ними военнослужащих, работников Вооруженных сил Украины и других лиц;
  • вносит в установленном порядке ходатайства о награждении военнослужащих, работников Вооруженных сил Украины и других лиц государственными наградами Украины и поощрительными отличиями Министерства обороны Украины;
  • выполняет другие полномочия в соответствии с законами Украины и выданных на их основе нормативно-правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3185081
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский полностью от реальности оторвался. Живет в придуманном своем мирке..... принимает противоположные по смыслу решения... типичная шизофрения.... Остановите его! на койку и галлоперидола курс.
 показать весь комментарий
 
 
Зеле убегать совсем скоро на рассею, а он утверждает полномочия главнокомандующего. Зеля, мы вернём настоящего главнокомандующего совсем скоро, а ты будешь главнокомандующим в одиночной камере на зоне
 показать весь комментарий
 
 
все мутит-мутит, заняться больше нечем. кто ему эти мутки подсказывает
 показать весь комментарий
 
 
Пане Володимире, а як там з повнловаженнями Вашого Єрмака? Чи то пак Путінського ...
 показать весь комментарий
 
Той касапський Єрмак сибірськими козаками командував, а нашому Єрамку - кремлівський Козак команди ***** передає для виконання ... Тільки цілі не змінні- росширення касапії...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх