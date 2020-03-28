 Вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами. Тестов на коронавирус нет, - жительница Кривого Рога Бабаева рассказала, как лечат ее сына

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала жительница Кривого Рога Алена Бабаева, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера моего сына с работы забрала скорая помощь. Привезли в первую горбольницу. Он позвонил из приёмного покоя в 17 часов, попросил привезти ему вещи, тк, забрали прямо с работы. Мы живём в другом районе, пока собралась, добралась прошло часа полтора. У него температура 38, лежит в палате, никакой помощи не оказывают, ТК в больнице ничего нет это ответ дежурного врача", - рассказала она.

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"Дают список лекарств со словами, что доставить надо срочно. Мчусь по аптекам время 19-30 они начинают закрываться пока нашли все по списку 20 часов. Возвращаюсь в больницу, сын лежит в терапии, врач диагноз не говорит, просто не когда ему со мной общаться. Пытаюсь выяснить, что с ним, говорит, что пока ничего не известно, сейчас придет медсестра и все мне расскажет. Жду ещё 20 минут, она видители боится, что у него короновирусс, как к нему идти. Берет все лекарства, список я приложу, и говорит, что это до завтра, потом надо новый. Я интересуюсь у врача, а сделали ли ему тест на коровирусс, он отвечает, что даже в глаза их не видел. При этом Александр Вилкул всем на рассказал, что Кривой Рог обеспечил лично", - добавила она.

"Я в шоке. Уезжаю домой. Через полчаса звонок от сына, ему стало хуже его переводят в реанимации, но надо срочно ещё лекарства.Трубку берет врач и диктует, на мою просьбу начать что-то делать ответ прост вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами. Время 22 часа. Все аптеки в районе закрыты, вызываю такси, огромное спасибо водителю едим в поисках дежурной аптеки, находим аж на 95 квартале. Опять в больницу, там говорят, что подозрение на двухстороннее воспаление лёгких и дают новый список. На вопрос, где все лекарства из терапии, они не знают должен был забрать сын, но в его состоянии я вообще не уверена, что он что-то смог собрать, посмотрев список говорят, что им из него ничего не надо получаю новый. До 9 утра надо быть в больнице с новой партией лекарств и моющие, и чистящие средства. Вот это наша подготовка к эпидемии!!!? Просто нет слов!!! И ездить надо каждый день. И это при том, что такие ограничения. ПОЗОР!!!! В городе даже платно нельзя сделать тест!!!" - констатировала она.





