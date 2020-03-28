 Вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами. Тестов на коронавирус нет, - жительница Кривого Рога Бабаева рассказала, как лечат ее сына

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала жительница Кривого Рога Алена Бабаева, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера моего сына с работы забрала скорая помощь. Привезли в первую горбольницу. Он позвонил из приёмного покоя в 17 часов, попросил привезти ему вещи, тк, забрали прямо с работы. Мы живём в другом районе, пока собралась, добралась прошло часа полтора. У него температура 38, лежит в палате, никакой помощи не оказывают, ТК в больнице ничего нет это ответ дежурного врача", - рассказала она.
"Дают список лекарств со словами, что доставить надо срочно. Мчусь по аптекам время 19-30 они начинают закрываться пока нашли все по списку 20 часов. Возвращаюсь в больницу, сын лежит в терапии, врач диагноз не говорит, просто не когда ему со мной общаться. Пытаюсь выяснить, что с ним, говорит, что пока ничего не известно, сейчас придет медсестра и все мне расскажет. Жду ещё 20 минут, она видители боится, что у него короновирусс, как к нему идти. Берет все лекарства, список я приложу, и говорит, что это до завтра, потом надо новый. Я интересуюсь у врача, а сделали ли ему тест на коровирусс, он отвечает, что даже в глаза их не видел. При этом Александр Вилкул всем на рассказал, что Кривой Рог обеспечил лично", - добавила она.
"Я в шоке. Уезжаю домой. Через полчаса звонок от сына, ему стало хуже его переводят в реанимации, но надо срочно ещё лекарства.Трубку берет врач и диктует, на мою просьбу начать что-то делать ответ прост вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами. Время 22 часа. Все аптеки в районе закрыты, вызываю такси, огромное спасибо водителю едим в поисках дежурной аптеки, находим аж на 95 квартале. Опять в больницу, там говорят, что подозрение на двухстороннее воспаление лёгких и дают новый список. На вопрос, где все лекарства из терапии, они не знают должен был забрать сын, но в его состоянии я вообще не уверена, что он что-то смог собрать, посмотрев список говорят, что им из него ничего не надо получаю новый. До 9 утра надо быть в больнице с новой партией лекарств и моющие, и чистящие средства. Вот это наша подготовка к эпидемии!!!? Просто нет слов!!! И ездить надо каждый день. И это при том, что такие ограничения. ПОЗОР!!!! В городе даже платно нельзя сделать тест!!!" - констатировала она.
им тоже огромное спасибо за новые лица и за конец ЗУБОЖИННЯ !!!
жизнь доходчиво поясняет - верить на слово политикам - тяжелый диагноз. а политикам-популистам - приговор.
"Владимир Зеленский, вы просили меня помочь - и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы… Что за это время сделали наши партнеры из ОГА? Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены. Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги"…
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
УханьДокивание!
😁
Удивительно, что там есть!
Верить тому что говорит Вилкул, а тем более вспоминать его где-либо как аргумент - это почти как психиатрический диагноз....