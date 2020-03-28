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 Вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами. Тестов на коронавирус нет, - жительница Кривого Рога Бабаева рассказала, как лечат ее сына

Жительница Кривого Рога Алена Бабаева рассказала, как в городе лечат ее сына, у которого подозревают двухстороннее воспаление легких: лекарств нет, тестов на коронавирус нет, медики бояться лечить пациентов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала жительница Кривого Рога Алена Бабаева, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера моего сына с работы забрала скорая помощь. Привезли в первую горбольницу. Он позвонил из приёмного покоя в 17 часов, попросил привезти ему вещи, тк, забрали прямо с работы. Мы живём в другом районе, пока собралась, добралась прошло часа полтора. У него температура 38, лежит в палате, никакой помощи не оказывают, ТК в больнице ничего нет это ответ дежурного врача", - рассказала она.

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"Дают список лекарств со словами, что доставить надо срочно. Мчусь по аптекам время 19-30 они начинают закрываться пока нашли все по списку 20 часов. Возвращаюсь в больницу, сын лежит в терапии, врач диагноз не говорит, просто не когда ему со мной общаться. Пытаюсь выяснить, что с ним, говорит, что пока ничего не известно, сейчас придет медсестра и все мне расскажет. Жду ещё 20 минут, она видители боится, что у него короновирусс, как к нему идти. Берет все лекарства, список я приложу, и говорит, что это до завтра, потом надо новый. Я интересуюсь у врача, а сделали ли ему тест на коровирусс, он отвечает, что даже в глаза их не видел. При этом Александр Вилкул всем на рассказал, что Кривой Рог обеспечил лично", - добавила она.

"Я в шоке. Уезжаю домой. Через полчаса звонок от сына, ему стало хуже его переводят в реанимации, но надо срочно ещё лекарства.Трубку берет врач и диктует, на мою просьбу начать что-то делать ответ прост вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами. Время 22 часа. Все аптеки в районе закрыты, вызываю такси, огромное спасибо водителю едим в поисках дежурной аптеки, находим аж на 95 квартале. Опять в больницу, там говорят, что подозрение на двухстороннее воспаление лёгких и дают новый список. На вопрос, где все лекарства из терапии, они не знают должен был забрать сын, но в его состоянии я вообще не уверена, что он что-то смог собрать, посмотрев список говорят, что им из него ничего не надо получаю новый. До 9 утра надо быть в больнице с новой партией лекарств и моющие, и чистящие средства. Вот это наша подготовка к эпидемии!!!? Просто нет слов!!! И ездить надо каждый день. И это при том, что такие ограничения. ПОЗОР!!!! В городе даже платно нельзя сделать тест!!!" - констатировала она.

Вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами. Тестов на коронавирус нет, - жительница Кривого Рога Бабаева рассказала, как лечат ее сына 01
Вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами. Тестов на коронавирус нет, - жительница Кривого Рога Бабаева рассказала, как лечат ее сына 02
Вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами. Тестов на коронавирус нет, - жительница Кривого Рога Бабаева рассказала, как лечат ее сына 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185080
 
 
 Топ комментарии
 
А копію виборчого бюлетеня від 21 квітня 2019 року не пробували до голови прикладати чи жувати? Вы в Украине, у нас ничего нет, визите сами. Тестов на коронавирус нет, - жительница Кривого Рога Бабаева рассказала, как лечат ее сына - Цензор.НЕТ 8334
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Голосовали по-приколу, теперь вас будут лечить тоже по-приколу.
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ну за НЕЛОХА 73% Украинцев проголосовали на выборах !!!
им тоже огромное спасибо за новые лица и за конец ЗУБОЖИННЯ !!!
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Так-так, але криворогим зараз абідна будєт. Вони ж душу та тіло поклали за свого бубочку.
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З Кривого Рогу про таких, як мати цього хворого!
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Да, при Порошенко всех бесплатно лечили. Пришел Зеленский и все отнял.
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При святом гетьмане испанском мы уже были почти в ЕС там буквально только подписи одной не хватало
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Вам же сказали- государство в смартфоне, там всё есть, наверное)))
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Кривий Ріг не забув подякувати Зе за медичну реформу? Тільки не кажіть, що весь Кривий Ріг голосував за Порошенка!
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Вилкул всем на рассказал, что Кривой Рог обеспечил лично (С)

жизнь доходчиво поясняет - верить на слово политикам - тяжелый диагноз. а политикам-популистам - приговор.
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также верим бывшему президенту, что медицина отреформирована и супрун лучший медреформатор
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Вы так тут кукарекаете, мол при порохе медицина была на высоте, за 30 лет убили все.
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Никто такого никогда не говорил! Только при Порохе решились что-то изменить. Медицинская реформа самая сложная реформа в мире. Даже в такой богатой стране как США, она, пока, не получилась.
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а у порошенка начала получаться? отменили все- даже вызов врача к тяжелобольному с температурой 40
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В нормальной стране каждый человек должен быть на вес золота. У нас такое впечатление что люди только мешают этому государству. И не понимают если не будет людей то и не будет государства. И это все началось с первого президента. И с каждым последующим становилось только хуже. Не пойму другого а где "гос резерв"? Что все украли?
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Собственно это каждого ждет в Украине. Ну а сейчас, когда нет работы и зарплаты , это вообще катастрофа. Коррупция везде и во всем. Ведь на эти больницы и врачей выделялись деньги? Где эти деньги? С каждого дерут налоги и сборы но куда уходят эти все налоги и сборы?
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мне интересно а скоро ли появятся такие рисунки на заборах Украины ??? Вы в Украине, у нас ничего нет, везите сами. Тестов на коронавирус нет, - жительница Кривого Рога Бабаева рассказала, как лечат ее сына - Цензор.НЕТ 9890
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Одесская область проваливает подготовку к эпидемии коронавируса из-за сопротивления властей - Ставницер
"Владимир Зеленский, вы просили меня помочь - и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы… Что за это время сделали наши партнеры из ОГА? Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены. Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги"…
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спасение утопающего-дело рук самого утопающего! вот поэтому принципу так живут украинцы шо при Порохе,шо при Зе шо при предыдущих .....! И так будем жить и дальше,пока в голову каждого хто живет в Украине не дойдет одна простая мысль - ты не вечный и помни о нации!
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-У вас лечение платное?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!

УханьДокивание!
😁
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Хочу сказать некоторым ... комментаторам - то что происходит с этим заболевшим человеком это беда украинца, общества и Украины. Кто за кого голосовал, в такой ситуации, не имеет значения. Будьте людьми.
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Это беда общества малоросов, что за Вилкулов и "по приколу - хуже не будет" голосуют.
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« ...находим аж на 95 квартале»
Удивительно, что там есть!
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вопрос-ЧТО нам даст эта помощь иностранцев в миллионы долларов,если у насв НЕКОМУ лечить? У нас НЕКОМУ будет подаренное оборудование обслуживать...У нас НЕКОМУ проводить грамотную диагностику....У нас только есть дорогущие аптеки и пиар власти.
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ВСЁ ДАВНЫМ ДАВНО СГНИЛО .... А ДАЛЬШЕ ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДУМАЕТ ,ГДЕ МЫ ЖИВЁМ И ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЭТУ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИТЬ ...
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что и требовалось доказать, шприцов нет в больнице, или врачи их сдали в лоток, который в этой же больнице ?! ублюдки...
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Улицы заасфальтированы и освещены ? Все будет ЗЕ !
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" При этом Александр Вилкул всем на рассказал, что Кривой Рог обеспечил лично", - добавила она. "
Верить тому что говорит Вилкул, а тем более вспоминать его где-либо как аргумент - это почти как психиатрический диагноз....
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Был клоуном на сцене--смеялись с него. Стал клоун при власти,--- теперь смеётся он,с тех ,кто поверил ,что клоун это может быть что-то другое.
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По правильному нужно повесить министра здравоохранения, а на грудь ему прибить гвоздями этот список лекарств. Прибить заранее, до повешения. И пускай эта тварь болтается в петле месяцами...
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