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 Двое бойцов ранены с начала суток, один в тяжелом состоянии, - штаб ООС

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов пострадали двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным штаба, боевики открыли огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. В результате один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Также неподалеку от Хутора Вильный снайпер боевиков ранил ещё одного украинского военнослужащего. Его состояние - средней тяжести.

Оба военнослужащих получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские учреждения.

Подразделения Объединенных сил ответили с применением имеющихся огневых средств. Потери боевиков уточняются.

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Также, по данным Министерства обороны Украины, с начала текущих суток было зафиксировано нарушение боевиками режима прекращения огня в районе Опытного. Обстрел велся из автоматического станкового гранатомета.

Кроме того, из минометов калибра 120 мм дважды были обстреляны позиции в районе Красногоровки.

Двое бойцов ранены с начала суток, один в тяжелом состоянии, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185079
 
 
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горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата!!!
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Тримайтеся,хлопці! Молимося за вас!!!

Не забуваємо підписувати петиції:
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

https://petition.president.gov.ua/petition/88960
Петиція Президенту України Зеленському Володимиру Олександровичу з вимогою негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника Офісу Президента України під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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Суки!
А Марув жаліється, що її навмисно не впускають, бо вона на кацапів працює... Двоє бійців зазнали поранень від початку доби, один у важкому стані, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6207
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Ердоган не молился и не подписывался, но дал "жизни"(потусторонней) тыще-другой рашиков и прочих боевиков.
И он прав, просто уже довели.
у нас есть оружие приказ чтобы тоже так ответить?
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