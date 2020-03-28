 Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, - это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля", - сказал он.

При этом Радуцкий уточнил, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), но "их просто будут финансировать по старому бюджету".

"Нельзя говорить, что медреформа вступит в силу без инфекционных больниц", - уточнил он.

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