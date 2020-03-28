 Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, - это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля", - сказал он.
При этом Радуцкий уточнил, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), но "их просто будут финансировать по старому бюджету".
"Нельзя говорить, что медреформа вступит в силу без инфекционных больниц", - уточнил он.
Дзвінок до сімейного лікараря, про стан схожий з ознаками С-19, вона онлайн в найближчу аптеку передає рецепт, людина йде закуповує, намагається в ізоляції побороти... Якщо стан погіршується - інформує лікаря , він викликає на адресу броигаду скорої для довезення до лікарні.
не пойму, почему Ишак не пригласит голобородька в советники?
не, они реально толкают к войне(гражд.) чтобы Путин начал "освобождение". ну все же сходится - кто в мире навез столько народу из очагов вируса и..... распустил по стране?
странно всем почти, ну как же так
и израильские братья просят пособить?
...
А вот такие палаты для ВИР Николваев.
Что это за очередной эксперимент над страной происходит , если даже копеечными масками , и дезинфекторами людей обеспечить не могут . Хотя , что первое, что второе мы можем производить в избытке .
Что ж вы мрази не нажретесь ни как ? !
Деребан страну ох нужен барыгам ..в зеленых халатах
Ось це реформа, а не те що робила Уляна Супрун.
Некоторым будет не до смеха..