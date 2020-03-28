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 Политика Украины, Здоровье
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 Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий

Второй этап медреформы начнется с 1 апреля, коронавирус на ход медреформы не повлияет.

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, - это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля", - сказал он.

При этом Радуцкий уточнил, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), но "их просто будут финансировать по старому бюджету".

"Нельзя говорить, что медреформа вступит в силу без инфекционных больниц", - уточнил он.

Читайте также: Электронные направления на анализы появятся с 1 апреля: больному не надо будет идти за ними к врачу, - и.о. главы НСЗУ Мовчан

Источник: https://censor.net.ua/n3185078
 
 
 Топ комментарии
 
"Якщо якісних ліків немає, нормальних цін на ліки, нормальних умов у лікарнях, нормальної зарплати у лікарів немає, яка це нафіг реформа?".

Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 7360
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У нас такие беды : война , зеля , эпидемия и медреформа .
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заяви від Радуцького = Заявам Арахамія ( почерк ЗЕкоманди на тонучому кораблі)
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а якщо дуже серйозно- ОСВОЇТИ ДИХАННЯ ЙОГИ Й З НИМ РОБИТИ БУДЬ ЯКІ ФІЗИЧНІ ВПРАВИ
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а картинка то с КП.РУ!!!! чтокак бы намекает Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5190
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зэбилы очень ожидаемо выбрали день дурака для начала своих реформ....
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зе команда, пробачте люди, бо накипіло, йдіть нафуй!
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Не опять. Пустой бюджет размазывают по "реформам".
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фамилию неправильно написали, правильно-Крадуцкий.
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А как же дохтур смэрть? Или уже все правильно делала?
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Конешно правильно. Не видишь как симейны ликари четко сейчас лечат коронавирус?
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Слухала жіночку з маленького італьйського містечка,де немає ЖОДНОГО ПОМЕРЛОГО (це не Ломбардія, звідти до них лише везуть в крематорій загиблих).
Дзвінок до сімейного лікараря, про стан схожий з ознаками С-19, вона онлайн в найближчу аптеку передає рецепт, людина йде закуповує, намагається в ізоляції побороти... Якщо стан погіршується - інформує лікаря , він викликає на адресу броигаду скорої для довезення до лікарні.
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Ну она все что сделала это сломала. Теперь нужно что-то лепить.
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А на протяжении последнего года чем после ее увольнения занимались? Седлали потоки со скоростью стаи бешенных шакалов?
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це тільки зебіли могли так зламати ропочату роботу в пік пандемії...
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"Якщо якісних ліків немає, нормальних цін на ліки, нормальних умов у лікарнях, нормальної зарплати у лікарів немає, яка це нафіг реформа?".

Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 7360
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не, голобородько - то был голова! у него все так классно получалось...
не пойму, почему Ишак не пригласит голобородька в советники?
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ну аж не верится, ибо.... ну и ладно, очередной зашквар.
не, они реально толкают к войне(гражд.) чтобы Путин начал "освобождение". ну все же сходится - кто в мире навез столько народу из очагов вируса и..... распустил по стране?
странно всем почти, ну как же так
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Начало рехформы в Одессе, просьба не опаздывать!
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шо, нашли нетронутые запасы масок?
и израильские братья просят пособить?
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І в ході цієї "реформи" планують звільнити дуже багато медиків.
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Саме тому Раьуцкій і наполягає на цьому етапі. Ще й заявляє, що вірус з короною цьому не заважає. А мені цікаво, як почувається людина, у, кої зовсім немає совісті? От, вона відчуває страх, чи ні?
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Второй этап медреформы начнется 1 апреля, вывезем за кордон ещё 1000 тонн масок ,, коронавирус этому не помеха, - сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий Источник: https://censor.net.ua/n3185078 Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 7392 .
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Так це ж наче б то реформи які "доктор смерть" впроваджувала, що зелені соплі вже не проти?
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коронавірус-нє помєха воровать афєрісту радуцкому.
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У нас такие беды : война , зеля , эпидемия и медреформа .
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"Реформа" во времена вирусной пандемии, это сильно. Но если будут дальше закрывать больницы и разгонять врачей, тогда все логично.
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Что то зачастил подонок с заявлениями. Оправдаться хочет?
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чому пліснявий МАРОДЕР НА ПАНДЕМІЇ досі не за гратами???????????!
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Бо він - пам'ятник. Зеленій корупції. А хто ж пам'ятник посадить?
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Что ж Вы такое симпатичное животное обижаете .
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да... не прав! у красивого животного прошу прощения...
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2 этап воровства в Украине медиками зелеными.
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Завезли много пора продовать.
А вот такие палаты для ВИР Николваев.
Второй этап медреформы начнется 1 апреля, коронавирус этому не помеха, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9561
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Ты мудак расскажи почему в больницах нет тестов , почему на границе возвращающим не то что тестирование не проводят , простую температуру перестали мерять ?!
Что это за очередной эксперимент над страной происходит , если даже копеечными масками , и дезинфекторами людей обеспечить не могут . Хотя , что первое, что второе мы можем производить в избытке .
Что ж вы мрази не нажретесь ни как ? !
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Завтра будет лучше, чем вчера.. Ну а сегодня - просто Уханьенно!
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Зараз повним ходом і по всіх каналах йдуть масові накидування типу "уряд Порошенка...", "попередня влада...", "реформи Супрун розвалили вітчизняну медицину...", "не треба рівнятись на Захід...". Обсмоктують цю кістку, наче скажені собаки. Інформаційна війна продовжується, панове.

Деребан страну ох нужен барыгам ..в зеленых халатах
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Дійсно, яка ета нафіг реформа? Реформа це коли Радуцький під час пандемії вигрібає з Держрезерву всі засоби індивідуального захисту. Коли зелений Міністр охорони здоров'я каже, що все фігово і всі пенсіонери помруть.
Ось це реформа, а не те що робила Уляна Супрун.
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Канешна не "помеха"..
Некоторым будет не до смеха..
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Если во главе нашего здравоохранения снова поставить Уляну Супрун, то будет морально легче, что там у руля не аферист, а настоящий врач.
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О да, тут они тупость свою в о всей красе показывают. Вот что то действительно полезное в медицине сделать - жаба не позволяет и уровень ума. Все их "рехформаторство" (впрочем не только в медицине - всего этого правительства, как и предидущих) сводится к экономии денег. На украинцах. Для себя, любимых! Но в этом они уже всех папередников перещеголяли.
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