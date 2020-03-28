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 Фейк о лечении коронавируса метанолом привел к смерти почти 300 человек в Иране, - СМИ

Почти 300 иранцев умерли и более 1000 нанесли ущерб своему здоровью после употребления метанола на фоне ложных слухов о том, что он может помочь в лечении коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пишет The Independent со ссылкой на иранские СМИ.

Ложная информация о том, что метанолом можно лечить коронавирус, появилась в соцсетях. Один из таких фейков - новость британского таблоида Daily Mail о том, что некий школьный учитель "вылечился с помощью виски и меда".

Случаи употребления метанола были зарегистрированы в нескольких иранских городах. Среди пострадавших - пятилетний ребенок, которому метанол дали родители, после чего тот ослеп.

За продажу метанола уже арестованы несколько человек.

"В других странах сейчас есть только одна проблема - пандемия коронавируса. А мы должны одновременно лечить людей от алкогольного отравления и бороться с коронавирусом", - сообщил представитель Минздрава Ирана Хоссейн Хасанян.

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Справка: Прием внутрь 10 мл приводит к тяжелому отравлению, 80-150 мл - к смерти. Токсический эффект развивается нескольких часов. Самая легкая форма отравления - головная боль, слабость, недомогание, озноб, тошнота и рвота. В организме метанол окисляется до формальдегида. По запаху и вкусу неотличим от этилового спирта. При отравлении метанолом антидот - этанол.

Источник: https://censor.net.ua/n3185077
 
 
 Топ комментарии
 
Метанолом везде травятся. Старик Дарвин рулит.
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«Ложная информация о том, что метанолом можно лечить коронавирус, появилась в соцсетях. Один из таких фейков - новость британского таблоида Daily Mail о том, что некий школьный учитель "вылечился с помощью виски и меда". Источник: https://censor.net.ua/n3185077
А шо, на фарсі «віскі з медом» перекладається, як «метанол» ??!
Серйозно?
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какой ужас, у них в школах не преподают химию?
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У нас московские попы с вертолёта лечат, тоже говорят помогает.
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Лучше этот самый метанол вообще не упоминать, а то некоторые у нас могут захотеть проверить.
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эх не там лечат метанолом, есть одна варвар-страна которая знает в этом толк
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Нічого дивного, вони живуть в умовах заборони алкоголю і просто не обізнані...
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Супермаркеты завалены водкой

Где 96% спирт ? 👿
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Ранее до всей этой зеурги в аптеках продавался по 200мл. В ветеринарных - и в поллитровках.
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кацапы наверно насоветовали тем и стекломой и тормозная жидкость идет на ура а боярышик вообще за счсастье
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Ну не знаю, - віскі з медом не дуже на етанол схоже )))
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Не путайте етиловый с метиловым спиртом.Хотя на вкус,цвет и запах не отличишь.И из-за этого поплатилась жизнью не одна тысяча людей,повезло тому кто еще только ослеп.
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А когда принимать мед?До после или вместо виски?А домашняя самогонка шестидесятка виски заменить может,
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Да скажите этим иранцам что метиловый спирт это херня,кто будет лечится цианистым калийом никогда не умрет от корона-вируса,препарат действует на все 100 испытано веками.А они пют всякую херню.
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Єта проста естествєнний атбор. Фейк о лечении коронавируса метанолом привел к смерти почти 300 человек в Иране, - СМИ - Цензор.НЕТ 3298 Ну щоб дебілів поменшало хоч трохи. А віскі з медом треба спробувати.Од цього точно гірше не буде...
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вот что значит мусульманский отказ от спиртных напитков.у них нет даже опыта распознавания спиртов
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Кацапы, не верьте этим лжеразоблачениям! Метанол точно помогает от вируса. Это доказал великий русский химик Бутлеров в своей докторской диссертации "Влияние метанола на здоровье россиян". Конечно, есть побочные эффекты, не без этого:наступает неустранимая эрекция на 6-9 месяцев. Но что делать, можно и потерпеть. И да - минимальная норма приема лекарства - 300 мл. Лучше не закусывать. Будьте здоровы, следуйте предписаниям Бутлерова!
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Обов'язковий експрес-тест на коронавірус для громадян України https://covid.pp.ua/
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Обов'язковий експрес-тест на коронавірус для громадян України http://covid.pp.ua/
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