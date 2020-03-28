 Зеленский назначил новое командование ВСУ: Главнокомандующий - Хомчак, Начальник Генштаба - Корнейчук, Командующий Объединенными силами - Наев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Согласно тексту документа, Корнейчук назначен на должность 27 марта.
"Назначить Корнейчука Сергея Петровича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.
Перед этим Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба.
"Освободить Хомчака Руслана Борисовича с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №124/2020.
Также Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины.
"Назначить Хомчака Руслана Борисовича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского.
Также перед этим, президент Украины Владимир Зеленский своими указами №122/2020 О внесении изменений в Положение о Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины и №123/2020 Вопрос Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.
Также Сергей Наев назначен командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины.
"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа Президента Украины Владимира Зеленского.
Отметим, Наев уже возглавлял Объединенные силы. Впервые он был назначен командующим ОС в марте 2018 года после переформатирования антитеррористической операции. В мае 2019 года Наев был уволен с поста командующего Объединенных сил.
Генерал-лейтенант Сергей Корнейчук с мая 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ. В 2014 году назначен начальником оперативного управления - заместителем начальника штаба оперативного командования "Юг". До 2015 года исполнял обязанности начальника Вооружения Вооруженных Сил Украины.
Украинский блогер и военный волонтер Роман Доник в своем блоге пишет о том, что по инсайдерской информации скандальный глава Офиса президента Андрей Ермак не перестает проникаться чувством доброты и заботы об оккупированных территория Донбасса.
Поэтому распорядился передать на оккупированные территории 50 тысяч медицинских масок.
Ну не может же гос. чиновник такого ранга так мелко барыжить, не может.
Это просто опофигей какой-то.
Срочно.
Но объяснять это каждому шарикойопу просто становится утомительным
Розділили посаду Начштабу на дві. Розростається контора.
объять необъятноеподнять неподъемное - рухнувший в область отрицательных чисел рейтинг зельца...
сохранив при этом ермака и бенины аппетиты на Приват...
я знаю только одну такую женщину, но она не баллотировалась на пост президента...., к сожалению.....
Так то другое - то больше на онко в последней стадии похоже
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
Гуманный, добрый наш министр! О вас наш пенсионный стих.
Посланье старичков примите Пока, простите нас, живых.
На днях на совещаньи срочном Вы в обращении своём
Легко и как бы между прочим Сказали, что мы все помрём.
эта лёгкость и беспечность Чуть огорчили нас, увы.
Хоть уряд новый наш, конечно, Весьма порадовали вы.
Вы уловили их мечтанья. Как много чудных ждёт картин,
Когда внезапно на світанні Не обнаружит нас Кабмин!
Там засмеются, словно дети, (Вот будет праздник у ребят!)
Ведь наши пенсии в бюджете Монетой мелкой зазвенят.
Кому платить? Уже не надо! Кого лечить? Не тронут счёт!
И медицина безпорадна Тут с облегчением вздохнёт.
Не надо больше слать подачек Тех, что «субсидией» зовут.
Решится хоть одна задача, И МВФ похвалит: «Гут!»
О сладкий сон сынов Кабмина! Никто не стонет, не кряхтит,
Кругом - младая Украина (Улыбка, зубы, аппетит!)
Что ж, вы мечтать, панове, вправе И тешить светлые умы.
Да только то, что есть в державе, Построили когда-то мы.
Мы вас учили, защищали, Страну мы подарили вам.
А вы в колясочках пищали И копошились возле мам.
Чтоб вам в сетях сегодня юзать, Мы провели вам интернет…
В державе, где старик - обуза, Пожалуй, будущего нет.
Кто к нам не знает уваженья, В какой-то день, в какой-то год
Из горькой чаши униженья Сам в полной мере отопьёт.
И скоро к вам, министр Емец, Придёт нелёгкая пора.
И волей юных поколений И вас прогонят со двора.
А впрочем, соблюдайте меру В лихом мечтании своём.
Быть может, мы, пенсионеры, Вас всех ещё переживём!
чи ви думаєте, будь хто може наблизитись до мєдвєдєва і фоткатись за столом ?
павильно все написано. сприйміть як данність.
Надеюсь это профи и не сепары.
или это результат расследования, которым он так борзо апеллировал к пороху на дебатах?
Наев как раз был очень хорошим командующим ООС.
Думаю, деться нелоху некуда, всё равно придётся возвращать профессионалов.
Возвращение Наева - это конец власти соросят.