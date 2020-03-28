EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  8697  90
Все про:Генштаб ВС (1044) Зеленский (5026) назначение (1572) ВСУ (490) Наев (125) операция Объединенных сил (2238) Хомчак (101) Корнейчук Сергей (1)

 Зеленский назначил новое командование ВСУ: Главнокомандующий - Хомчак, Начальник Генштаба - Корнейчук, Командующий Объединенными силами - Наев

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Сергея Корнейчука начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Согласно тексту документа, Корнейчук назначен на должность 27 марта.

"Назначить Корнейчука Сергея Петровича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На случай распространения COVID-19 среди военнослужащих подготовлены более 500 коек инфекционного профиля, - Генштаб ВСУ

Перед этим Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба.

"Освободить Хомчака Руслана Борисовича с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №124/2020.

Также Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского.

Также перед этим, президент Украины Владимир Зеленский своими указами №122/2020 О внесении изменений в Положение о Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины и №123/2020 Вопрос Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По Кабмину есть кадровые вопросы, - Зеленский

Также Сергей Наев назначен командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа Президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, Наев уже возглавлял Объединенные силы. Впервые он был назначен командующим ОС в марте 2018 года после переформатирования антитеррористической операции. В мае 2019 года Наев был уволен с поста командующего Объединенных сил.

Генерал-лейтенант Сергей Корнейчук с мая 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ. В 2014 году назначен начальником оперативного управления - заместителем начальника штаба оперативного командования "Юг". До 2015 года исполнял обязанности начальника Вооружения Вооруженных Сил Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3185075
 
 
 Топ комментарии
 
я думаю, что Ермак умрет от короновируса в салоне нового "Мерседеса" S класса..
 показать весь комментарий
 
ПЛЕВАТЬ НА ВСУ !
Украинский блогер и военный волонтер Роман Доник в своем блоге пишет о том, что по инсайдерской информации скандальный глава Офиса президента Андрей Ермак не перестает проникаться чувством доброты и заботы об оккупированных территория Донбасса.
Поэтому распорядился передать на оккупированные территории 50 тысяч медицинских масок.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
ПЛЕВАТЬ НА ВСУ !
Украинский блогер и военный волонтер Роман Доник в своем блоге пишет о том, что по инсайдерской информации скандальный глава Офиса президента Андрей Ермак не перестает проникаться чувством доброты и заботы об оккупированных территория Донбасса.
Поэтому распорядился передать на оккупированные территории 50 тысяч медицинских масок.
 показать весь комментарий
 
 
ВОЙНА ПРОТИВ ЕРМАКА. КОГДА ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЗНАЕТ ГЛАВУ СВОЕГО ОФИСА "АГЕНТОМ МОСКВЫ" dsnews.ua
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Маю свіжу інформацію від побратимів на фронті. Фланг в районі Маріуполя оголений. Штурмовий батальйон і трошки нацгвардії, підготований коридор на Крим. На Перекопі колони бойової техніки вистроїні в похідні колони. Що далі, зєбіли?
 показать весь комментарий
 
 
я думаю, что Ермак умрет от короновируса в салоне нового "Мерседеса" S класса..
 показать весь комментарий
 
 
Есть рашистская историческая притча, как Ермак утонул под тяжестью двух кольчуг, подаренных ему Иваном Грозным во время прыжка в уходящее от облоги судно , но Сибирь все же присоединил к Рашистской империи... Как-то символично Ваше пожелание здоровья. нашему Ермаку , а Мерседес - это кольчуга от *****?
 показать весь комментарий
 
 
Ермак вроде бы утонул в реке Вагай. Тот, что Тимофеев сын. А этот пускай в говне утонет.
 показать весь комментарий
 
 
У плешивого все символично- консервы символичные ( ЯНЫК-ДОНБАС, ЕРМАК -РАСШИРЕНИЕ ИМПЕРИИ) и результат они дают ПРедсказуемый
 показать весь комментарий
 
 
Вот одного не пойму я: вроде, место Ермак занимает хорошее, хлебное, многие потоки может контролировать, а все равно барыжит по-мелкому. Что это - пережиток гопнического детства?
Ну не может же гос. чиновник такого ранга так мелко барыжить, не может.
Это просто опофигей какой-то.
 показать весь комментарий
 
Тлетворное влияние его окружения на протяжении многих десятков лет. Это у него сейчас уже больше на выработанный и развитый рефлекс стало похоже.
 показать весь комментарий
 
Ермак не чиновник и никакого ранга, он просто начальник канцелярии, его дело вообще-то - скрепки, принтеры, бумага, чистота в помещениях, а совсем не государственные вопросы.
 показать весь комментарий
 
 
Єрмак працює на крембль! Який ще «чиновник»? Він взагалі ніхто, але працює сірим кардиналом, бо його ху#ло призначило.
 показать весь комментарий
 
Армейские корпуса ЛУГАНДЫ нужно беречь от короновирус 🙁
 показать весь комментарий
 
 
"Доник пишет по инсайдерской информации..." - т.е. Доник рacпpoстpаняет paшиcтские фeйки.
 показать весь комментарий
 
Мне пох на Ермака. Главное: "Доник пишет по инсайдерской информации..." - т.е. Доник рacпpoстpаняет paшиcтские фeйки.
 показать весь комментарий
 
Ага и злывайэ голых босых хлопчакив у котлах...
 показать весь комментарий
 
На когда назначен штурм Горловки и Енакиево? Про Алчевск не забыли?
 показать весь комментарий
 
 
Ты готов штурмовать плесень диванная?
 показать весь комментарий
 
 
Ты, мудак, хочешь, чтобы я работал не только за себя, но и за них?!?
 показать весь комментарий
 
 
Нардепы разных фракций и чиновники кабмина
 показать весь комментарий
 
зебобики! це зрада! порохобота вернули на должность!
 показать весь комментарий
 
 
Владимиру Александровичу обьяснили, что Ростов не резиновый...
 показать весь комментарий
 
 
Упустил одну деталь - за всем этими пройопами стоял авак с беней и хомчаком на поводке.
Но объяснять это каждому шарикойопу просто становится утомительным
 показать весь комментарий
 
 
Там же розписано.
Розділили посаду Начштабу на дві. Розростається контора.
 показать весь комментарий
 
Желание объять необъятное поднять неподъемное - рухнувший в область отрицательных чисел рейтинг зельца...
сохранив при этом ермака и бенины аппетиты на Приват...
 показать весь комментарий
 
 
та был бы порох, что-то может и было бы.... а это недоразумение может только шмаркли по е*лу размазывать.....
 показать весь комментарий
 
 
был уже, из-за него и выбрали зеленого, так хорошо жилось при нем.....
 показать весь комментарий
 
я не говорю, что он был хороший...., но, как минимум, он был с яйцами.....
 показать весь комментарий
 
 
с яйцами - был один кандидат и тот женщина)
 показать весь комментарий
 
та ладно вам! )))
я знаю только одну такую женщину, но она не баллотировалась на пост президента...., к сожалению.....
 показать весь комментарий
 
Той самой, которая экономику страны в 2008 угробила и деньги мвф с корешем жеваго и фирташем (и не только) свистнула?
Так то другое - то больше на онко в последней стадии похоже
 показать весь комментарий
 
 
да и спалось при нем гораздо крепче...., без мысли о том, что твою страну какая то сволочь тем временем продаст за 30 серебренников....
 показать весь комментарий
 
 
а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
 показать весь комментарий
 
 
Пенсіонери у віршованій формі дали відповідь міністру Ємцю і всій зеко-манді: Быть может, мы, пенсионеры, Вас всех ещё переживём!

Гуманный, добрый наш министр! О вас наш пенсионный стих.
Посланье старичков примите Пока, простите нас, живых.
На днях на совещаньи срочном Вы в обращении своём
Легко и как бы между прочим Сказали, что мы все помрём.
эта лёгкость и беспечность Чуть огорчили нас, увы.
Хоть уряд новый наш, конечно, Весьма порадовали вы.
Вы уловили их мечтанья. Как много чудных ждёт картин,
Когда внезапно на світанні Не обнаружит нас Кабмин!
Там засмеются, словно дети, (Вот будет праздник у ребят!)
Ведь наши пенсии в бюджете Монетой мелкой зазвенят.
Кому платить? Уже не надо! Кого лечить? Не тронут счёт!
И медицина безпорадна Тут с облегчением вздохнёт.
Не надо больше слать подачек Тех, что «субсидией» зовут.
Решится хоть одна задача, И МВФ похвалит: «Гут!»
О сладкий сон сынов Кабмина! Никто не стонет, не кряхтит,
Кругом - младая Украина (Улыбка, зубы, аппетит!)
Что ж, вы мечтать, панове, вправе И тешить светлые умы.
Да только то, что есть в державе, Построили когда-то мы.
Мы вас учили, защищали, Страну мы подарили вам.
А вы в колясочках пищали И копошились возле мам.
Чтоб вам в сетях сегодня юзать, Мы провели вам интернет…
В державе, где старик - обуза, Пожалуй, будущего нет.
Кто к нам не знает уваженья, В какой-то день, в какой-то год
Из горькой чаши униженья Сам в полной мере отопьёт.
И скоро к вам, министр Емец, Придёт нелёгкая пора.
И волей юных поколений И вас прогонят со двора.
А впрочем, соблюдайте меру В лихом мечтании своём.
Быть может, мы, пенсионеры, Вас всех ещё переживём!
 показать весь комментарий
 
 
На Тернопольщине короновирусом заразился 21 медик -- за это лично виновата Моника Зеленски и ее команда
 показать весь комментарий
 
 
У кРадуцкого и лекарство уже нашлось. Осталось только закупить
 показать весь комментарий
 
Ну і нафіга перти на Президента з приводу і без привода ? Тут навіть найтупішому зрозуміло що це робота ***** . І так буде ще 4 роки . Зеленський призначив нове командування ЗСУ: головнокомандувач - Хомчак, начальник Генштабу - Корнійчук, командувач Об'єднаних сил - Наєв - Цензор.НЕТ 5458
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ксения ну и что? А есть документальные доказательства что он офицер сам рф
 показать весь комментарий
 
того, що є вже достатньо.
чи ви думаєте, будь хто може наблизитись до мєдвєдєва і фоткатись за столом ?
павильно все написано. сприйміть як данність.
 показать весь комментарий
 
..так сдаемси уже,или как? Зеленский назначил новое командование ВСУ: Главнокомандующий - Хомчак, Начальник Генштаба - Корнийчук, Командующий Объединенными силами - Наев - Цензор.НЕТ 5497..и в таежный союз строем... Зеленский назначил новое командование ВСУ: Главнокомандующий - Хомчак, Начальник Генштаба - Корнийчук, Командующий Объединенными силами - Наев - Цензор.НЕТ 1304..с короной на головах.. Зеленский назначил новое командование ВСУ: Главнокомандующий - Хомчак, Начальник Генштаба - Корнийчук, Командующий Объединенными силами - Наев - Цензор.НЕТ 1283
 показать весь комментарий
 
Эти люди норм или нет???
Надеюсь это профи и не сепары.
 показать весь комментарий
 
Наева назначил командующим ООС Порошенко.
 показать весь комментарий
 
а как зеля себе обьясняет - если это создание спокойно бросило две тысячи наших солдат под Иловайском (и сбежал полями с П*даром березой), то что же ему помешает бросить, в очередной ответственный момент, сотни тысяч?!?
или это результат расследования, которым он так борзо апеллировал к пороху на дебатах?
 показать весь комментарий
 
 
Под Иловайском солдат бросил Хомчак, а не Наев.
Наев как раз был очень хорошим командующим ООС.
Думаю, деться нелоху некуда, всё равно придётся возвращать профессионалов.
 показать весь комментарий
 
Петя вернулся . Закончились "приколы" .
 показать весь комментарий
 
 
Вах. Опять власть поменялась.
Возвращение Наева - это конец власти соросят.
 показать весь комментарий
 
 
а кто из "новый"? - "назначил новое командование..."(с)
 показать весь комментарий
 
скажи спасибо, что там не комики с 95 квартала командовать стали.
 показать весь комментарий
 
хомчак научит войска как раком по кукурузе драп-марш совершать. а кому спасибо - тебе?
 показать весь комментарий
 
Ваш хйло объявил вам карантин? Почему нарушаем? Почему на работе?!
 показать весь комментарий
 
Объясните плиз это "зрада" или "перемога"?
 показать весь комментарий
 
Хомчак не самый толковый генерал, но извините наполеонов нам опять не завезли, но вроде наш, про-украинский. Наев лучше, толковее, и тоже наш. А вот за Корнейчку не совсем понятно, но тоже опытный, артиллерист, технарь, штабист. В целом это неплохой состав. Могло быть гораздо хуже.
 показать весь комментарий
 
Зеленский не наш. Поэтому он и назначает всяких дебилов на ответственные посты
 показать весь комментарий
 
Когда меняют шило на мыло да еще два раза - это уже позор!
 показать весь комментарий
 
Зеленский назначил / Выдвиженца удостоением на высокую должность Коломойский награждает за оказанные ему услуги.«Вновь назначенный начальник генерального штаба украинской армии(Хомчак) подтвердил, что это (переход украинских кораблей)была провокация организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы». -Пресс-конференция Путина по итогам саммита «Большой двадцатки»/ 23.02.19 Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных (!) гривен, - Аваков/ Ложь ради корыта.
 показать весь комментарий
 
 
а он что ещё умеет кроме как тасовать должности?
 показать весь комментарий
 
Зеля напёрстки решил покидать.Кровати подвигать.Ты краще Ермака свого предъяви на расправу,а не финты тут якись футбольные исполняешь Зеленський призначив нове командування ЗСУ: головнокомандувач - Хомчак, начальник Генштабу - Корнійчук, командувач Об'єднаних сил - Наєв - Цензор.НЕТ 5587
 показать весь комментарий
 
Треба ПРЕЗИДЕНТА УКРАІНИ повернути,та викинути все оце лайно
 показать весь комментарий
 
 
Треба ПРЕЗИДЕНТА УКРАІНИ повернути,та викинути все оце лайно
 показать весь комментарий
 
 
Стратег он же самый главный:Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. /Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы (!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Хомчак: У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским/Корнейчук-никакой/ Наев:Другого выхода из вооруженного конфликта, кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19./Нетаньяхо-путинец с помощником против никакого и бойца.Расклад не в пользу Украины.
 показать весь комментарий
 
И что, все до одного сторонники "штыки в землю", "прекратим стрелять","Путин не агрессор" и "у нас внутренний конфликт", а "коллаборанты не предатели, а мирное население"? Если так, то они должны были пройти собеседование в Генштабе Путина, или получить рекомендации от Шойгу? Разве Зеленскому потребовались боевые командиры? Разве он решил отвоевывать Донбасс и Крым? Разве ему стало ясно, наконец, что Украину надо защищать от врага? Что изменилось в его отношении к преступнику Путину? Если ничего, тогда зачем эти перестановки? Проще знамена бросить к Мавзолею 9 мая присутствуя на трибуне рядом с Путиным, честнее будет по отношению к народу Украины!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх