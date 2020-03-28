 Зеленский назначил новое командование ВСУ: Главнокомандующий - Хомчак, Начальник Генштаба - Корнейчук, Командующий Объединенными силами - Наев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Согласно тексту документа, Корнейчук назначен на должность 27 марта.

"Назначить Корнейчука Сергея Петровича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

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Перед этим Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба.

"Освободить Хомчака Руслана Борисовича с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №124/2020.

Также Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского.

Также перед этим, президент Украины Владимир Зеленский своими указами №122/2020 О внесении изменений в Положение о Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины и №123/2020 Вопрос Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.

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Также Сергей Наев назначен командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа Президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, Наев уже возглавлял Объединенные силы. Впервые он был назначен командующим ОС в марте 2018 года после переформатирования антитеррористической операции. В мае 2019 года Наев был уволен с поста командующего Объединенных сил.

Генерал-лейтенант Сергей Корнейчук с мая 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ. В 2014 году назначен начальником оперативного управления - заместителем начальника штаба оперативного командования "Юг". До 2015 года исполнял обязанности начальника Вооружения Вооруженных Сил Украины.