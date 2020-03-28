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 Украина договаривается о закупке гидроксихлорохина, который испытывают для лечения коронавируса, - Радуцкий

Украина ведет переговоры о поставке препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, которое продемонстрировало эффективность при лечении коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть такой препарат гидроксихлорохин, который показан к лечению малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. Клинические испытания эффективности лечения им COVID-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования. Закон, который мы планируем принять, позволит применять этот препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня мы ищем этот препарат по миру, страны запретили его экспорт, считают его стратегическим", - сказал Радуцкий.

Он отметил, что переговоры о закупке препарата ведутся, в частности с Индией.

"Уже второй день в переговорах с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Ждем их решения", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185073
 
 
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верни маски, скотина, которые ты вывез из страны!
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Так маски есть. 35 гривен одна штука, хватит на два часа... земрази сделали это разом.
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И эти раскупают, надо искать по аптекам
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Договаривается.для того что бы перепродать благодарным согражданам
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Двоє американців вже отруїлись цим гівном за порадою Трампа .
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ну,его ж не ведрами пить надо...а по назначению врача,когда уже развилась пневмония,не раньше...он понижает иммунитет,и организм разрывает цепь аутоимунной инфекции.
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Опять закупать? Так у нас же с десяток фармпроизводителей! В чем проблема. Китайцы вам сырья вагон продадут.
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У индусов дешевле готовым изделием будет кмк
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"Испытывают"... супер, так теперь испытания будут проводить на гражданах Украины.. , вероятно даже не бесплатно.
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Курва, ты еще за маски не ответил, как ху..йло за Севастополь и Крым. Я уже примерял к этим дятлам их будущее. Этот радуцкий так смешно врал. что следователь решил продавать билеты на его допросы.
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а почему в Украине нет никаких аналогов гидроксихлорохина в аптеках?ни в каких,даже в интернете...когда успели продать?
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Наверное (не являюсь експертом даже близко) нет лицензии от государства на его производство и продажу
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он ведь применяется для лечения суставов.что,у нас у всех суставы здоровые,что не было потребности егог выпускать?продали наверняка,подчистую,перед или после масок.
а теперь сам и попалился,выйдя на загал с такими сообщениями.
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Его НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя свободно продавать в аптеках. Посмотрите на побочные эффекты и возможные осложнения:

ретинопатія зі зміною пігментації та появою дефектів поля зору, макулопатії та макулярна дегенерація, які можуть бути необоротними; зміни рогівки, включаючи набряк і помутніння (поява ореолів, нечіткість зору чи фотофобія); нечіткість зору може бути спричинена порушенням акомодації; шкірні висипання; свербіж, зміни пігментації шкіри та слизових оболонок, знебарвлення волосся та алопеція, бульозні висипання, включаючи поодинокі випадки мультиформної еритеми, с-му Стівенса-Джонсона, токсичного епідермального некролізу, світлочутливість та ексфоліативний дерматит, г. генералізовані екзантематозні пустульозні висипання, загострення псоріазу, підвищення t° та гіперлейкоцитоз; нудота, діарея, анорексія, абдомінальний біль, блювання; запаморочення, вертиго, шум у вухах, втрата слуху, головний біль, нервозність, емоційна нестійкість, токсичні психози, судоми та суіцидальну поведінка; міопатія скелетних м'язів або нейроміопатія, що призводять до прогресуючої слабкості та атрофії проксимальних груп м'язів, пригнічення сухожильного рефлексу та аномальна нервова провідність; кардіоміопатія, порушення провідності (блокада пучка Гіса/атріовентрикулярна блокада), а також гіпертрофії обох шлуночків; пригнічення функції червоного кісткового мозку, анемія, апластична анемія, агранулоцитоз, лейкопенія та тромбоцитопенія; загострення або погіршення перебігу порфірії; зміни показників функціональних проб печінки, гепатит, фульмінантна ПН; кропив'янка, ангіоневротичний набряк і бронхоспазм.

При свободной продаже народ начнет его пачками в себя затрамбовывать - "про всяк випадок".
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На заболевших депутатах от СН и проверьте эффективность препарата
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Для них родных и закупят.не для лохтората же
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На своих фармфабриках по франшизе производить религия не позволяет крадуцкому? Или климат не тот?
Химия и химическая формула - она и на краю обозримой вселенной остаётся все той же химией и такой же химической формулой.
Но крадуцкому обязательно нужно что-то или продавать или закупать. По другому «лечить» они с зильонским не умеют
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Кому оно врёт , это лекарство свободно у нас в аптеках под разными названиями.
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нету,лично проверял в интернете по действующему веществу.
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так не интересно! нужно показать свою нечеловеческую напряженность и подвигообразную деятельность...а то вдруг Вы окончательно поймете что от них один вред и казнокрадство )))
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плевать на то с кем вы и о чем договариваетесь...
сегодня, сейчас...даже вчера - что сделано??? что уже есть?
договором не обмотаешь медиков в инфекционке!!! им все это нужно уже...как и нам... через пол года оно может быть и на хер никому не надо!!!
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..ДУМАЛ СИДИТ УЖЕ ПОД ШКОНКОЙ, А ОНО СНОВА ОН ГДЕ ВСПЛЫЛО, И НЕ ГДЕ НИБУДЬ, А СНОВА НА ПОТОКАХ ФИНАНСОВЫХ...А ЭТОТ ХЛОР....НЕ ПРИЖИЛСЯ ВРОДЕ КАК ЛЕКАРСТВО ОТ "КОРОНЫ".... Украина договаривается о закупке гидроксихлорохина, который испытывают для лечения коронавируса, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 6023...
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Что на счёт с Тоцилизумаб (Актемра)?
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Стоил 4500 грн. теперь просто пропал
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