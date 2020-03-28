 Украина договаривается о закупке гидроксихлорохина, который испытывают для лечения коронавируса, - Радуцкий

Об этом сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть такой препарат гидроксихлорохин, который показан к лечению малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. Клинические испытания эффективности лечения им COVID-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования. Закон, который мы планируем принять, позволит применять этот препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня мы ищем этот препарат по миру, страны запретили его экспорт, считают его стратегическим", - сказал Радуцкий.
Он отметил, что переговоры о закупке препарата ведутся, в частности с Индией.
"Уже второй день в переговорах с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Ждем их решения", - сказал он.
а теперь сам и попалился,выйдя на загал с такими сообщениями.
ретинопатія зі зміною пігментації та появою дефектів поля зору, макулопатії та макулярна дегенерація, які можуть бути необоротними; зміни рогівки, включаючи набряк і помутніння (поява ореолів, нечіткість зору чи фотофобія); нечіткість зору може бути спричинена порушенням акомодації; шкірні висипання; свербіж, зміни пігментації шкіри та слизових оболонок, знебарвлення волосся та алопеція, бульозні висипання, включаючи поодинокі випадки мультиформної еритеми, с-му Стівенса-Джонсона, токсичного епідермального некролізу, світлочутливість та ексфоліативний дерматит, г. генералізовані екзантематозні пустульозні висипання, загострення псоріазу, підвищення t° та гіперлейкоцитоз; нудота, діарея, анорексія, абдомінальний біль, блювання; запаморочення, вертиго, шум у вухах, втрата слуху, головний біль, нервозність, емоційна нестійкість, токсичні психози, судоми та суіцидальну поведінка; міопатія скелетних м'язів або нейроміопатія, що призводять до прогресуючої слабкості та атрофії проксимальних груп м'язів, пригнічення сухожильного рефлексу та аномальна нервова провідність; кардіоміопатія, порушення провідності (блокада пучка Гіса/атріовентрикулярна блокада), а також гіпертрофії обох шлуночків; пригнічення функції червоного кісткового мозку, анемія, апластична анемія, агранулоцитоз, лейкопенія та тромбоцитопенія; загострення або погіршення перебігу порфірії; зміни показників функціональних проб печінки, гепатит, фульмінантна ПН; кропив'янка, ангіоневротичний набряк і бронхоспазм.
При свободной продаже народ начнет его пачками в себя затрамбовывать - "про всяк випадок".
Химия и химическая формула - она и на краю обозримой вселенной остаётся все той же химией и такой же химической формулой.
Но крадуцкому обязательно нужно что-то или продавать или закупать. По другому «лечить» они с зильонским не умеют
сегодня, сейчас...даже вчера - что сделано??? что уже есть?
договором не обмотаешь медиков в инфекционке!!! им все это нужно уже...как и нам... через пол года оно может быть и на хер никому не надо!!!