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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Очередей на границе с Польшей в субботу нет, - ГПСУ. ФОТО

В субботу утром не наблюдалось очередей из украинцев, желающих вернуться на Родину и прибывших к границе пешком.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что в пятницу было осуществлено более 500 автобусных рейсов, чтобы доставить на родину 22 тыс. украинцев, прибывших пешком до границы.

"Вчера в пунктах пропуска на границе с Польшей наблюдалось значительное увеличение пассажиропотока на въезд в Украину. Граждане Украины массово возвращались домой. Поскольку украинцы преимущественно прибывали в пункты пропуска пешком, Государственная пограничная служба Украины способствовала привлечению к их перевозкам транспортных средств, предоставленных местными властями и ГСЧС", - отмечается в сообщении.

Пограничники также приняли беспрецедентное решение - открыли пешее направление движения рядом с пунктом пропуска "Краковец", где на автомагистрали А4 развернули передвижные автомобильные комплексы пограничного контроля на базе двух автомобилей. "Здесь 12 экспертов по проверке документов оформили на вход в Украину почти 2400 пешеходов", - отмечается в сообщении.

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Всего же через государственную границу 27 марта было пропущено в Украину почти 22,5 тысячи человек, прибывших на границу пешком. Больше всего из них оформлено на въезд в пунктах пропуска "Ягодин" - 6,5 тысячи, "Краковец" - 6,5 тысячи, "Рава-Русская" - 4,7 тысячи, "Чоп (Тиса)" - 2, 2000, "Вилок" - более 800, "Лужанка" - 800, "Ужгород" - 700 граждан.

Чтобы перевезти граждан были привлечены 80 автобусов и микроавтобусов, которыми совершено более 500 рейсов.

"Утром сегодня очередей пешеходов перед пунктами пропуска нет", - сообщили в ведомстве.

Очередей на границе с Польшей в субботу нет, - ГПСУ 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3185069
 
 
 Топ комментарии
 
А де вчорашній натовп ?
Температуру хоч промоніторили ?
Чи під чесне слово по домах відпустили - най несуть вірус в домівки.
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Карантин объявлен 12 марта, на выезд желающих в обе стороны было отпущено 3 дня ( это касается не только Польши, всего остального мира тоже), понятно вероятно мало, ну 5 ну 7... А сколько уже время прошло 16-17 дней. Почему внешняя линия границы с оккупированными территориями и другими странами давно уже и наглухо не перекрыта. 17 ДНЕЙ прошло. !!! Что это "ребята"...
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А де вчорашній натовп ?
Температуру хоч промоніторили ?
Чи під чесне слово по домах відпустили - най несуть вірус в домівки.
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Делали всё что могли. "Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные согласия о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - сообщила Госпогранслужба." А Ваше предложение, при отсутствии финансирования из бюджета.Источник: https://censor.net.ua/n3185044
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Олена Білозерська
2 год ·

А що треба було б зробити.
Окрім лаяти Зеленського, що само собою, але ж від цього нічого не зміниться.
Просто неподалік від кордону - обгородити велику територію, поставити армійські намети з буржуйками, польові кухні і окремо намети-лазарети, і туди всіх заробітчан. Не на два тижні, а надовше, бо кожен новий захворілий в наметі обнулятиме карантин. Охороняти Нацгвардією, як спецоб'єкт. І двічі на день міряти кожному температуру. І ліків туди. І тестів побільше. І лікарів-інфекціоністів.
Бо який ще є розумний вихід з цієї ситуації?Очередей на границе с Польшей в субботу нет, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 876
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Приходиться признать, что наше правительство в принципе не может повлиять на ситуацию, не зависимо от персоналий. Оно надеется на добропорядочность граждан и МВФ. И глупо задавать вопросы измеряли температуру или нет. Тем более глупо сейчас троллить решения власти. Будьте здоровы Ксения, Вы и Ваши дети. Хорошего дня.
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Визнати абсолютний провал це мало.
Ви розумієте, що це смерті та хвороби для тисяч інших громадян України ?
Влада вчиняє злочин.
За побажання дякую. Нехай і у Вас всі будуть здорові.
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так то ж не все еще, к Пасхе еще 1 млн. подтянется....
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Учитывая сложную обстановочку в городе Харькове, а именно толпы отдыхающих с мозгом рака на шашлыках - решил пополнить запасы масок - нетривиальная задача - ни в оной из 5 аптек не нашел... купил в Будмене 10 штук за 179 грн
Радуцкому и всем, кто отвечал за гос. запасы и подготовку к коронавирусу - огромный привет и надеюсь что вы здохните от него-же!
Очередей на границе с Польшей в субботу нет, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3080
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А у нас у Києві їх продають навіть по продовольчим кіоскам за 70 грн🙄
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цена за 10 штук но блиин! кусок тряпки + резинка от трусов....
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Я ще встиг купить кілька штук по 15 грн за штуку.
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в любом случае, если кому надо - намек что в будмене они еще есть и есть FFP3 Бук по 99 грн - но учитывая, что неизвестно сколько сидеть - лучше постираю те и проутюжу - хуже не будет )))
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Достатньо занурити у гарячу воду на кілька хвилин, а потім прасувати чи сушити.
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Маски Вас не спасут. Лучше за город на 2 месяца, на шашлыки. Хотя-бы получите удовольствие.
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А для чого везти українців з Польщі, якщо там краще, ніж в Україні?
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Карантин объявлен 12 марта, на выезд желающих в обе стороны было отпущено 3 дня ( это касается не только Польши, всего остального мира тоже), понятно вероятно мало, ну 5 ну 7... А сколько уже время прошло 16-17 дней. Почему внешняя линия границы с оккупированными территориями и другими странами давно уже и наглухо не перекрыта. 17 ДНЕЙ прошло. !!! Что это "ребята"...
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