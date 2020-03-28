EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  491  6
Материалы по теме:
Все про:благотворительность (327) карантин (1562) медицина (1994) помощь (3241) Ивано-Франковская область (423) Бахматюк (140) Укрлендфарминг (78) COVID-19 (2350) коронавирус (1033)

 Предприятие Бахматюка на Прикарпатье закупило оборудование и материалы для местных больниц

"Укрлендфарминг" (UkrLandFarming) закупил для медицинских учреждений Ивано-Франковщины оборудование и материалы.

Предприятие ООО "Агрокомпания Прикарпатье", входящее в структуру одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг" (UkrLandFarming) бизнесмена Олега Бахматюка, закупило для медицинских учреждений Ивано-Франковщины оборудование и материалы, необходимые в условиях эпидемии коронавируса в Украине. Об этом сообщают Українські новини, передает Цензор.НЕТ.

Представители предприятия ООО "Агрокомпания Прикарпатье" агрохолдинга "Укрлендфарминг" передали Ивано-Франковской городской клинической больнице медицинское оборудование (дезинфикатор) и расходные материалы для проведения обработки помещений больницы. Это необходимо в первую очередь для защиты медицинского персонала, контактирующего с больными пациентами, так как они находятся в основной группе риска, говорят медики. "Мы благодарны за такую помощь, ведь количество больных ежедневно увеличивается", - говорит главный врач "Ивано-Франковской городской клинической больницы" Тарас Масляк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче

Предприятие Бахматюка на Прикарпатье закупило оборудование и материалы для местных больниц 01

Как сообщили в пресс-службе агрохолдинга, за такой помощью к предприятиям "Укрлендфарминг" сейчас обращаются медучреждения практически со всей Украины. В частности предприятие "Агрокомпания Прикарпатье" также оказывает помощь Областному клиническому центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф для приобретения защитных костюмов для всех бригад скорой помощи в области, Городенковской центральной районной больнице и Монастыриской районной больнице в Тернопольской области помогает с приобретением аппаратов искусственной вентиляции легких, а для Чемеровецкой районной больницы в Хмельницкой области закупило 4 ультразвуковые ингаляторы.

Предприятие Бахматюка на Прикарпатье закупило оборудование и материалы для местных больниц 02

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL) и животноводством в 22 регионах Украины. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3185068
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
он скинул это на смотрящих по областям олигархов. правда, потом придётся чем-то отдавать, но то такое...не нашего ума дело, они сами порешают, как обычно.)
 показать весь комментарий
 
Это реклама, и как реклама она оплачена. Почём нынче Цензор?
 показать весь комментарий
 
Нагарбованим ділимося?
ПізДно і маловатно буде!
))
 показать весь комментарий
 
вы видели его имущество видео и фото его двора в котором чего только нет..... ?вот спрашивается нафуя всё это нужно одной семье? покруче двор порошенко,а ведь он не граф. не принц эмиратов, шахи и падишахи. короли и принцы эмиратов такого не имеют ... так то люди нефтью весь мир снабжают и живут и владеют ЭМИРАТАМИ!!!. вот такой подьйом на ножках куринных и на яйцах..))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх