 В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом, - главный санврач Ляшко

"На уровне областных структурных подразделений определены учреждения, в которых будут оказывать помощь больным коронавирусной болезнью. Также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые смогут предоставлять ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии", - заявил он на брифинге 28 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ляшко отметил, что сейчас в медицинских учреждениях страны уменьшено количество плановых операций и освобождаются реанимационные бригады, в связи с чем медиков просят оказывать не только методическую, но и практическую помощь.
"Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля", - уточнил он.
По словам Ляшко, всем областным штабам по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Украине поручено создать при центральных районных больницах мобильные бригады. Бригады будут выезжать на вызов семейного врача, представителей экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории.
але вони самі цю владу обирали, як і решта зебілів.
Хто виживе.
Ги.
Может, начать с того, чтобы экипровать тех, что есть? А то, как раньше на 10 человек одну винтовку давали и в бой гнали, так теперь с одним костюмом на всё отделение.
Лучше создать сайт с инструкциями по самолечению и обеспечить людей необходимыми медикаментами.
Квалификация наших врачей вряд ли позволяет им предоставлять помощь больным.
На, прочти и сообщи куратору!
https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/24/240337/
І вже завтра би повернулась, якби не твої зелені упирі- тупіци..
не лялякать а пахать...в инфекционных больницах и почти без масок-перчаток-костюмов...
вернее не так, в тех масках-перчатках-костюмах о которых прогундосил преЗЕдент (а их же миллионы)))