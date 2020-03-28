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 В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить количество медиков, работающих с пациентами с диагнозом СОVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"На уровне областных структурных подразделений определены учреждения, в которых будут оказывать помощь больным коронавирусной болезнью. Также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые смогут предоставлять ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии", - заявил он на брифинге 28 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ляшко отметил, что сейчас в медицинских учреждениях страны уменьшено количество плановых операций и освобождаются реанимационные бригады, в связи с чем медиков просят оказывать не только методическую, но и практическую помощь.

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"Возможно, вахтовым методом, переездами в определенные области, которые испытывают трудности именно с наличием медицинских специалистов определенного профиля", - уточнил он.

По словам Ляшко, всем областным штабам по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации в Украине поручено создать при центральных районных больницах мобильные бригады. Бригады будут выезжать на вызов семейного врача, представителей экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории.

Источник: https://censor.net.ua/n3185067
 
 
 Топ комментарии
 
Так медики вже не вірять цій владі, бо перед тим їх планували звільнити, а ще знімають фінансування.
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Так медики вже не вірять цій владі, бо перед тим їх планували звільнити, а ще знімають фінансування.
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не вірять.
але вони самі цю владу обирали, як і решта зебілів.
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Тих, кого знаю я не обирали зебілів. Розумію, що є і ті, які голосували за зевладу із відчаю, бо завжди мали низьку зарплату. Тепер я нещодавно був у лікарні та побачив зовсім інші настрої серед медиків.
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Нас попередили- після епідемії- 75% під скорочення.
Хто виживе.

Ги.
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Ага,медики дуже вірили в пАтужну реХВОрму супрунихи,особливо коли вона розігнала санітарно-єпідемілогічну службу....Медики аж зітхнули з полегкістю.... В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5725Мізки купи,дебіляра пальмомаслова.
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Уявіть, що знайомі лікарі підтримали реформу Супрун! А як тепер зітхнули з "полегкістю", якщо звільняють 75%? Здається, що ти прихильник Зе. А за образу спам.
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Так. З полегкістю. СЕС займалася виключно рекетом. І пресувала не лише підприємців- а й медиків. Кожного місяця- неси головному СЕС певну сумму. Інакше оштрафують. Вийде вп'ятеро дорожче.
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В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Может, начать с того, чтобы экипровать тех, что есть? А то, как раньше на 10 человек одну винтовку давали и в бой гнали, так теперь с одним костюмом на всё отделение. В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6136
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так гнали потому что вермахт этих винтовок захватил что аж полтора таких же вермахта мона было вооружить.
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вахтовый метод перевозки коронавируса получиться
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Как показывает практика, это только увеличивает число инфицированных.
Лучше создать сайт с инструкциями по самолечению и обеспечить людей необходимыми медикаментами.
Квалификация наших врачей вряд ли позволяет им предоставлять помощь больным.
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Я не врач, но согласен если будет надо идти работать в больницу безплатно.
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"В Украине увеличат количество медиков .." Шо, реХФорма не праццює? Досокращались, дебилы, теперь иди свищи специалистов. Как увеличивать собираетесь? Переставлением шашек на доске? Теми, кто понятия не имеет о терапии, педиатрии, инфекциях, эпидемиологии? Хирургами, проктологами, стоматологами??? Или как тут уже писали выше всё же почкованием, клонированием, печатанием на 3D принтере? А может из смартфона достанете пару сотен врачей в костюмах и масках, ну из того самого смартфона в котором у вас, ваших больных головах,государство?
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У супрунихи спитай,вона в америку втікла,****....Зато ***** мальдівська ще тут. В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3252
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Все "хороши". Теперешние делают то же самое.
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Кто удрал, паскуда кацапская?
На, прочти и сообщи куратору!
https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/24/240337/
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Кажу всім довбикам - вона нікуди не втікала.
І вже завтра би повернулась, якби не твої зелені упирі- тупіци..
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Зрада бл......ть!!!! Зрадная!!!! Путєнввєдітомасспасинаріка!!!!!Вентилятор протріть хлоркою хоть....
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правильно...сократить административный аппарат министерств од минимума - одна говорящая голова и одна голова принимающая решения...ну ладно еще дезинфектор и сторож... а остальные все - все ушли на фронт... борьбы с коронавирусом...
не лялякать а пахать...в инфекционных больницах и почти без масок-перчаток-костюмов...
вернее не так, в тех масках-перчатках-костюмах о которых прогундосил преЗЕдент (а их же миллионы)))
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Ага Ляшко, Супрун, Радуцкий, заместители, главврачи, нач департаментов и другая пиз------братия если переаттестуете то как раз хватит))))))
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