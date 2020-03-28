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 У нардепа Скороход, исключенной из "Слуги народа", подтвержден коронавирус

Анализ внефракционного народного депутата Анны Скороход дал положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщила сама нардеп в своем Телеграме. передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу". - рассказала она.

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Напомним, Анна Скороход была членом фракции "Слуга народа", однако 15 ноября ее исключили. Ранее стало известно о коронавирусе у нардепов Сергея Шахова ("Доверие"), Сергея Рудыка (внефракционный), Руслана Горбенко (СН). 

У нардепа Скороход, исключенной из Слуги народа, подтвержден коронавирус 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185066
 
 
 Топ комментарии
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ну для кого шельма, а для кого порядочный человек бросивший вызов "великому и ужасному"....
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Ну да, все они бросают вызов после того, как их от корыта отлучают А до того ни ни. Совпадение?
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Хорошая идея кстати, всех заболевших нардепов -уволить
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А лучше расстрелять! А то еще заразять кого нибудь
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Америка выбрала тот же путь, что все. Но там огромные скопления народа по побережьем. Вот они и заражаются.
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Главные очаги заражения. Нью-Йорк. Агломерация в 21 миллион и Калифорния, вся область имеет население 40 миллионов человек.
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Наличие хоть какого-то иммунитета после болезни не доказано. Без надлежащих мер будут болеть по кругу пока не будет кому спасать экономику.
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Тот же вопрос задавала я с самого начала, впечатление, что инфекцию специально развезли, чтобы уничтожить слабых.

Если была бы более серьёзная инфекция и массово умирали бы люди всех возрастов человечеству был бы конец с таким подходом.
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Вже не зелена, але ж дістало.. А зелену заразу - ну ніяк! Невже вона сильніша? Тоді може ту плісняву подолає мило... на пару з мотузкою...
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Хорошая новость. Но там, тем которые вокруг путлера бегают, по пять раз в сутки тесты проводят.
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а сам путлер сутками в том желтом гандоне сидит...., и даже в нем спит.... и ходит туда же....
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Питлера, или потлера вроде пишут что достало. А, это двойника, патлера... что за шифровки то?
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Там педро з Іспанії привіз, піди - получи
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Заражают раскрученных, пока Вы не на ТВ Вам боятся нечего.
Заражение происходит как с "новичком" - контакт. Поэтому в США во всех магазинах на входе стоит человек и раздает одноразовые перчатки , без перчаток не пускают.
А как в Украине?
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В Ашані теж уже... Тільки після дезінфекції рук і рукавички кожному!
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Днепр. Новый Нагорный Рынок. Темпер меряют, маски раздают. "Безвозмездно, то есть даром!"(с) Кому нннадо, можно несколько раз зайти и ... У нардепа Скороход, исключенной из "Слуги народа", подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 5655
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клевая отмазка - я мол больная, с меня спросу не майте.
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Эх, рано ее исключили. Пусть поправляется...
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Интересно кто из них актив а кто пассив. Наверное оба пассива а Беня актив)
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и где она наскороходила? невже в крушавельку слетала?
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Ну не больше. Просто раньше при какой-то болячке им можно было спокойно выехать в больничку в Германии и там лечиться. А в нынешних условиях приходиться сидеть в Украине и выть. А воют они куда сильнее обычного народа.
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и это очень хорошо, наконец сраная ылита- ворье с 90 поняла- бабло решает не все и хорошо бы, чтобы их много повыздыхало, тогда оставшиеся медицину подымут
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Якою б вона не була, та вона мама крихітки. Одужання
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Только облегчилась от бремени, так на тебе новую напасть! невезучая какая-то баба...
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а сесійний зал і раду ще не дезинфікували?
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Рановато еще, надо шоб позаходили...а потом уже ровным слоем хлорочкой...ну или каустиком шоб наверняка
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Чим скоріше влада перехворіє, тим швидше карантин знімуть.
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"В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней." - видимо со многими из партии за последнее время переспать успела)
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слабо, дебил. Так с какой она сейчас партии?
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В гугле забанили? У нардепа Скороход, яку виключили із "Слуги народу", підтверджено коронавірус - Цензор.НЕТ 9994 была и остается беспартийной, а исключили из фракции
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ПРАВДУ ГОВОРЯТ, ЧТО ДАЖЕ БЫВШИЕ ДЕПУТАТЫ - ЗАРАЗЫ !!!
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Вона ще й вагітна. Дай Боже їй швидко видужати.
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Что-же никак не скосит этот вирус опг жопоблок против жизни и опг анти-европейская солидарность. Эту банду ворья-регианалов, разбежавшихся по этим двум опг. По-чаще короновирусные депутатики с этими ублюдками контактируйте. может вирус избавит несчастную Украину хоть от какой-нибудь части ублюдков.
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