 Дело Назарова ходит по экспертизам уже 2 года: заблокированы апелляция и расследование в другом производстве, - адвокат Погосян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Погосян сообщил в Facebook.

"Причина довольно банальна: орган досудебного расследования не имеет возможности ознакомиться с материалами уголовного производства по делу Назарова, которое находится в апелляционном суде Днепропетровской области после вынесения приговора Павлоградским судом (7 годам лишения свободы за служебную халатность).

Более двух лет ходит дело Назарова по экспертизам, не позволяя ни апелляционной инстанции вынести решение, ни следствию продвинуться в расследовании другого дела", - рассказал Погосян.

Он подчеркивает, что такое понятие в юриспруденции как разумные сроки рассмотрения дел, о которых постоянно напоминает Европейский Суд по правам человека, в данном случае полностью отсутствует.

"Вот так и живем, одни ждут, другие не парятся", - резюмирует адвокат.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.