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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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Все про:Назаров (116) Погосян Виталий (5)

 Дело Назарова ходит по экспертизам уже 2 года: заблокированы апелляция и расследование в другом производстве, - адвокат Погосян

Два года назад адвокат потерпевших по делу о сбитом Ил-76 Виталий Погосян дал показания по заявлению относительно превышения служебных полномочий экс-начальником Генштаба Виктором Муженко и генералом Виктором Назаровым. После этого досудебное расследование не продвинулось ни на шаг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Погосян сообщил в Facebook.

"Причина довольно банальна: орган досудебного расследования не имеет возможности ознакомиться с материалами уголовного производства по делу Назарова, которое находится в апелляционном суде Днепропетровской области после вынесения приговора Павлоградским судом (7 годам лишения свободы за служебную халатность).

Более двух лет ходит дело Назарова по экспертизам, не позволяя ни апелляционной инстанции вынести решение, ни следствию продвинуться в расследовании другого дела", - рассказал Погосян.

Он подчеркивает, что такое понятие в юриспруденции как разумные сроки рассмотрения дел, о которых постоянно напоминает Европейский Суд по правам человека, в данном случае полностью отсутствует.

"Вот так и живем, одни ждут, другие не парятся", - резюмирует адвокат.

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Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Дело Назарова ходит по экспертизам уже 2 года: заблокированы апелляция и расследование в другом производстве, - адвокат Погосян 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185065
 
 
 Топ комментарии
 
Адвокат, понятное дело - а в чем конкретно помимо хотелок адвоката заключается злоупотребление начгенштаба и его подсиненного , выполнявших свои прямые функциональные обязанности по защите страны от агрессора? Сдаваться надо было? Отступать? Вина то в чем?
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Ты шаришь в уголовном праве/ процессе и юриспруденции вообще? ))
Воинскими преступлениями кто «заниматься» должен вообще в курсе?
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Сразу после тебя и всей твоей родни. Я готов лично, если что
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«Знаток», а шо там по Хомчаку, бросившему свои подразделения и драпанувшему из под Иловайска? А по бене и зугрэсской тэц?
А по аваку- квакваку занимавшимся «деблокадой» Славянска?
А по мвдовским добробатам рюкзака, которые во второй линии мародерили население и разбойничали?
И опять по сабаке - который лично отдал приказ об убийстве сашка музычко (билого)?
И опять по нему, который вооружил наградняком себя и всех своих корешей по народному фронту? Который вооружил кацапских фсбшных нациков из анальных пружин и которые приглядывать поставил за стратегическими объектами , после чего стали рваться склады? Ответь хотя бы на один из этих всем известных и очевидных вопросов, интелекутал из шарико-сулугуниевмкрй конторы «шта?хде? када?»...
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7 лет всего дали?.Ещё годик дело поболтается в апелляции и срок давности кончится.Так карательная система Украины отмывает своих.Украинские суды-самые справедливые суды в мире!
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Ты шаришь в уголовном праве/ процессе и юриспруденции вообще? ))
Воинскими преступлениями кто «заниматься» должен вообще в курсе?
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Адвокат, понятное дело - а в чем конкретно помимо хотелок адвоката заключается злоупотребление начгенштаба и его подсиненного , выполнявших свои прямые функциональные обязанности по защите страны от агрессора? Сдаваться надо было? Отступать? Вина то в чем?
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адвоката то не портнов с бенямойским случайно родственникам погибших защитников подогнали? Тогда это все объясняет
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Сепары судьи и прокуроры спасают свое сепара назарова. Ни чего нового.
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Ты участник процесса или просто хй Бенин изо рта случайно выронил?
Вернись в ветку про кредиты мвф, ыкспэрд!
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Если бы не «сепар-Назаров» тогда - то сегодня бы мамка бы твоя, рискуя своей жизнью, в майонезой баночке искусственную гвоздику приносила на то место, где бы тебя «впопучленскиий «дизель» на траки намотал...
и откуда только вы все берётесь: «вирусологи, стратеги, военоначальники, медики, экономисты, финансисты и просто ыкспэрды по всем вопросам»....
А потом уливляются клоуну президенту...
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