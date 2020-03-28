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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Экономика, Киевские новости
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 Ресторан в Киеве чудом спасся от банкротства и предложил еженедельно 30 обедов нуждающимся

Ресторан Marios ￼в центре Киев рассказал, как смог организовать свою работу на время карантина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала писательница и тпо-менеджер Поли Леви, передает Цензор.НЕТ.

"Ребята, ура! У меня хорошие новости. После закрытия всех ресторанов 16 марта в Киеве и Одессе, мы чуть больше недели тестировали доставку в нашем Marios ￼на Саксаганского. Этот ресторан не был под неё заточен. Впринципе, ни один наш ресторан до карантина не был заточен под доставку. У нас не было своих курьеров, транспорта, колл-центра, сокращённого меню доставки. Доставка никогда не была основным нашим заработком. Обычно мы использовали услуги сторонних компаний: глово, убер. В общей массе товарооборота в день, она давала копейки. Я не придавала доставке особого значения, и очень зря. На этой неделе мы продолжали работать с убер и глово и разносили заказы в соседние дома нашим постоянным гостям. Оказывается они скучают по завтракам, обедам, ужинам в Marios. В конце прошлой недели арендодатель помещения на Саксаганского дал нам арендные каникулы на время карантина", - рассказал она.

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"Итого,
- я могу обеспечить рабочими местами 10 наших работников, которые работают посменно на вынос и на доставку. И + 4-5 человек курьеров.
- И главное, что сама доставка для заказчика - бесплатная. Бесплатной мы ее сделали, сами знаете почему.
- В каждый пакет доставки мы вкладываем бонус. Он актуален. Это вам для поддержания настроения и здоровья

-Наша Доставка пока что работает по центру, в радиусе 4-5 км от Саксаганского,117. Сделали мы это потому что заказчик получает еду, через 45 мин, и не ждёт час или больше часа. Если я буду масштабировать сейчас доставку на все районы Киева - люди не смогут получить свои заказы так быстро. Но я продолжаю продумывать и считать, возможно, появятся скоро варианты. Будем пробовать!
- Мы как бизнес на этом НЕ зарабатываем, но мне нужны рабочие места и оплатить коммуналку в помещении и нужно что-то делать, иначе я сойду с ума без работы.

-Также, со следующей недели, начиная с 30 марта, у меня будет возможность выдавать 30 бесплатных обедов в день, 7 дней в неделю. Я бы хотела, чтобы эта еда шла адресно, нуждающимся, которые находятся в этом районе. Дайте пожалуйста наводки, через кого это можно будет сделать.

Большая просьба, поддержать нас всех, кто может и живет в центре. Эти ребята, работаю для вас с 10:00 до 20:00 каждый день, без выходных", - резюмировала Поли Леви.

Ресторан в Киеве чудом спасся от банкротства и предложил еженедельно 30 обедов нуждающимся 01
Ресторан в Киеве чудом спасся от банкротства и предложил еженедельно 30 обедов нуждающимся 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185064
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Так в окопах они то же на хер не нужны . Там иногда один тушняк жрать приходится с галетами , особенно после сильных дождей когда ни доехать не кто не может не огонь развести , бо в окопах по колено воды. И такие неженки там начинают сеять панику , вереща про зраду и т д . По тому лучше без них .
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Совет Сивохоу главное гоните ссаными тряпками а то он всё сожрет!
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Зато, он может качественно обосцать лавку возле заведения конкурентов...надо правильно использовать его таланты, благодаря которым, ему предложили нынешнюю должность... Ресторан в Киеве чудом спасся от банкротства и предложил еженедельно 30 обедов нуждающимся - Цензор.НЕТ 8224
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Ешьте сами. Жрачку готовят далеко не в стерильных условиях потные бабы грязными руками. Работал в ресторане, знаю. После этого в ресторанах и барах брезгую.
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Но пока никто не усоп же от еды то?
просто надо начать мыть руки. а если шо - вэлкам жаловаться в 20 организаций и доказывать что ты не печеньками отравился))
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Смешно, наши «нищие» рестораны вдруг на грани вымирания!
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Президент Израиля - Реувен Ривлин - помогает родителям отдохнуть во время карантина, читая сказки онлайн детям

Ресторан в Киеве чудом спасся от банкротства и предложил еженедельно 30 обедов нуждающимся - Цензор.НЕТ 1562

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Кстати это то ссущество шо нас обосрало в Раде, и ни одна скотина не сказала: тов. ривлин, вы, таки, как-бы, не совсем прав...
нету у нас державы, только территория. сотни "депутатов" и ни одно говно не возразило. меня это впечатлило.
шо є - шо нема....
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можно подключить потужного петрушку. Пять лет сказки из телека читал каждый день Ресторан в Киеве чудом спасся от банкротства и предложил еженедельно 30 обедов нуждающимся - Цензор.НЕТ 7473
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Ну те у кого бабок навалом и рядом с гос кормушкой зарабатывает , как жрали так и будут жрать в ресторанах . Обычные люди еще максимум месяц без денег протянут , а потом или продуктовые карточки надо вводить или снимать карантин.
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Ставлю на "меньше месяца",потом погромы,если карантин не отменят.
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Вот какому бизнесу нужно помогать государству,мелкому и среднему,а не барыгам-олигархам бандитам с 90-х,во всех успешных странах,двигатель экономики мелкий и средний бизнес,но всем властям Украины предыдущим и нынешним,такие не нужны!
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