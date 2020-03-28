 Спецпоезд вывез в РФ свыше 700 человек: завтра он доставит на Родину около 700 украинцев, - ГПСУ

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера на выезд из Украины был оформлен поезд Киев-Москва-Киев, который повез в Россию более 700 лиц - это преимущественно все граждане Российской Федерации, и завтра ожидаем его возвращения. Он должен прибыть в Киев утром и привезти домой граждан Украины", - сказал Демченко.

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Спикер Госпогранслужбы уточнил, что ожидается возвращение на этом поезде около 700 граждан Украины.

"Пограничники готовы к его встрече. Все будет происходить по стандартным процедурам и согласованным с Министерством здравоохранения алгоритмам. Там будут представители санитарно-карантинного подразделения, все люди пройдут температурный скрининг, соответственно, им будут розданы памятки и соглашения на добровольную самоизоляцию, после чего они пройдут пограничный контроль", - пояснил спикер.

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