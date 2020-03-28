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 Спецпоезд вывез в РФ свыше 700 человек: завтра он доставит на Родину около 700 украинцев, - ГПСУ

В пятницу из Киева выехал поезд в Москву с 700 гражданами России, которые пожелали выехать из Украины в связи с пандемией коронавируса, в воскресенье он вернет на Родину граждан Украины.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера на выезд из Украины был оформлен поезд Киев-Москва-Киев, который повез в Россию более 700 лиц - это преимущественно все граждане Российской Федерации, и завтра ожидаем его возвращения. Он должен прибыть в Киев утром и привезти домой граждан Украины", - сказал Демченко.

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Спикер Госпогранслужбы уточнил, что ожидается возвращение на этом поезде около 700 граждан Украины.

"Пограничники готовы к его встрече. Все будет происходить по стандартным процедурам и согласованным с Министерством здравоохранения алгоритмам. Там будут представители санитарно-карантинного подразделения, все люди пройдут температурный скрининг, соответственно, им будут розданы памятки и соглашения на добровольную самоизоляцию, после чего они пройдут пограничный контроль", - пояснил спикер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185062
 
 
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Во у НАРДЕПКИ АННЫ СКОРОХОД СЛУГА НАРИДУ КОРОННЫЙ ВИРУСАКА ЗЕЛЕБОБОЧКА ШОТО ТЫ МАЛО ВЕЗЕШЬ ЗОМБИ вирусных... в украины ДАВАЙ СЮДА НА СВАЛКУ из Италии Испании Германии США граждан этих стран ... а шо нам же жалко....
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вэлкам!!! наконец-то "на Родину" мать возвратятся холуи московитские, обосравшись от того что их там не похоронят, а тут - забесплатно.... наверное.
Побольше вези, Зеля... кхи-кхи, о б*же(падает к иконе, бормочет что-то)
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а, то ИЗ.
просто наших грозились везти оттудова, да и понавезли уже походу
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Он должен прибыть в Киев утром и привезти домой граждан Украины", - сказал Демченко. Источник: https://censor.net.ua/n3185062\\\\\\\\\\\\

чет плохо вижу(поправляет корону с вирусом).
ну и написано.... в статье то, поезд же взад приедет завтра
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Так что стесняюсь спросить сивохо рабинович и остальные прокацапские мудаки уже ВСЕ Спецпоезд вывез в РФ свыше 700 человек: завтра он доставит на Родину около 700 украинцев - Цензор.НЕТ 3314
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Я уверен что это все с перевозками и отпущением грехов по домам = диверсия.
Ну нигде такого нету. шоб из очагов эпидемии вывозил кто-то десятками тыс.(Дубинский высрал шо навезли уже 1.7.млн.) и.... распускал по домам то....
но какая же цель?.... думай.те)
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организуйте им бесплатные экскурсии по городам дебилы
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Хахлов хоть возять,а ляхи на границе толпами стоят.
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Серьйозно? Их даже самолетами возвращают, прикинь.
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Чо бамбонуло? 😷
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і коли ті "українці" згадали, що в них є український паспорт ? Спецпоезд вывез в РФ свыше 700 человек: завтра он доставит на Родину около 700 украинцев - Цензор.НЕТ 8987
це ж підніжки, грязь моськви..
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Це хохли чи полоненні??
Обмін пішов??
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Для Шариків всі українці - гниди, чи є виключення?
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Нікакнурушка, де ти свої лапті згубив ?
Ходи, пошукай...
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мені, як одному з перших членів рівненського СНУМу, дуже цікаві твої фантазії Спецпоезд вывез в РФ свыше 700 человек: завтра он доставит на Родину около 700 украинцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 236
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Слуг одного народу? Ми не сумніваємося!
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а нашо вам, нехристям, Україна.. ми ж православна держава?
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Прочитай Конституцію, бо там є рівність всіх людей. Ти точно з України, бо дійсно щось від тебе лаптями засмерділо.
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я питаю, тобі нащо? паплюжиш українську історію своїми брудними коментами.. якщо не в темі, гуляй по аулах Спецпоезд вывез в РФ свыше 700 человек: завтра он доставит на Родину около 700 украинцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6196
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от вчепиться отаке трололо... може воно на літру своїми провокаціями заробляє
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Можливо, хоча мене цікавить яка політична сила може взяти до себе такого лаптеносного ксенофоба, який дискредитує кого завгодно?
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ага, називає себе українцем, але цапом то посмержує..
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РоSSия - преступное государство!!!
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!
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то зеленського виборці зрозуміли що наробили і тікать
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Чому нік російською, гаспадін кусок Гавна?
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Пусть это будет не толерантно, но у меня в параше соотечественников нет, только предатели и коллаборанты. Вот пусть они там и сидят. А вот остальных наших соотечественников во всем мире, желающих вернуться домой, мы обязаны согласно Конституции и человечности принять в Украину. Еще бы власть, думающую стратегически , где-то найти...
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зеленский гнида
какие поезда из россии ?
подонок, почему из польши поездом не забирют граждан
зеленский конченный подонок
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"Конченый подонок" - твій батько. І твоя мати, тому, що вийшла за нього заміж.
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я был бы рад, если бы я ошибался,
укажите, чем зеленский заслужил вашу защиту ?
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Зеле-ватна худоба детектид... Шо там, посадив вже Пороха?
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Нах вони тут потрібні?
Путін для такого гівна передбачив спрощене надання громадянства. Язиг знаєш - і ти вже в "русском міре".
Думаю, тут Зеленський поспішив...
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а какаже "закрытие границ с вечера пятницы" , ау , зебилы ..?
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Нужно возвращенцев-предателей хорошо рассмотреть. Может, среди них Янык-овощ попробует затеряться?
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Краще би їх не повертали. Ще їх треба перевірити щодо незаконного відвідування Криму.
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На лугандон везите ...наша земля не для кацапов..
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Ласкаво просимо на роботу на вокзалі станції Київ-Пасажирський!!! Спецпоезд вывез в РФ свыше 700 человек: завтра он доставит на Родину около 700 украинцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 9660

Спецпоезд вывез в РФ свыше 700 человек: завтра он доставит на Родину около 700 украинцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1680
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И MARUV тоже на нем завезут в Украину? А то она там млять., на родину очень хочет, харчей видать не дают уже...
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Но мозгов на автомобиле поехать не хватает! Видимо президентский борт требует!
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700 ???? и в какую Кончу Заспу их потом отттарят???
Спецпоезд вывез в РФ свыше 700 человек: завтра он доставит на Родину около 700 украинцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6859
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Почему єти малоросьі не на кацапско-украинской границе мерзнут, а сразу в столицу валят?
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"За шмат гнилої ковбаси/У вас хоч матір попроси/То отдасте" (Т.Г. Шевченко)
В зрадників немає Батьківщини!
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Ох уж эти непослушные украинцы. Едут куда попало.
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Лолита каже,Милявская,я люблю Рюсскае быдло даже без ПУЛЬСА
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Когда калмыки ингуши и чечены начнут мочить в сортире рысскае быдло,вся эта падаль ломанетска.... в УКРАИНУ....
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Физкульт - привет, свиньи!! Расслабляетесь тут под надзором свиномодера??))
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То что вывезли отлично , жаль не всех ватных. А вот ввозить совсем не обязательно . Наши в мацковию не ездят .
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800 банальних сепарів і вату. Краще цей потяг не пускали. Українці дома а там запроданці.
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а маруф возьмут? Если да , то полку ей возле туалета пожалуйста.
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