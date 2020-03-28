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 В Запорожской области выздоровел первый пациент с COVID-19, - ОГА

В Запорожской области выздоровел первый пациент с COVID-19.

 Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Радостная весть для всей Запорожской области. Первое выздоровление от COVID-19. По состоянию на 28 марта 11:00 выписано домой из областной клинической инфекционной больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Монастыриском районе Тернопольщины зафиксированы 36 случаев COVID-19, 21 из них у медиков. Первая проблема сейчас - нехватка тестов, - РГА

Женщину выписали при клиническом здоровье и двух отрицательных результатов ПЦР исследования на коронавирус.

В Запорожской области выздоровел первый пациент с COVID-19, - ОГА 01

Напомним, ранее сообщалось о 10 подтвержденных случаях коронавируса в Запорожской области

Источник: https://censor.net.ua/n3185057
 
   
 Топ комментарии
 
Если выписали за 13 дней, то в нормальном. На ИВЛ не была. Да и пневмония под большим вопросом.
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возраст значение не имеет болеют все подрят, а выживают только с хорошим иммунитетом.
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а в каком состоянии легкие переболевшей? почему то за это все умалчивают.
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возраст значение не имеет болеют все подрят, а выживают только с хорошим иммунитетом.
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Ну что за чушь вы несёте !
Какой может быть иммунитет против болезни от которой нет прививок ?
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Ти дебіл? Імунітет так чи інакше є в кожного організму. Почитай визначення слова імунітет, олень580
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а в каком состоянии легкие переболевшей? почему то за это все умалчивают.
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Если выписали за 13 дней, то в нормальном. На ИВЛ не была. Да и пневмония под большим вопросом.
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Богатые тоже болеют https://www.newsru.com/amp/cinema/27mar2020/leschenko_nikolaev.html
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выписано домой из областной клинической инфекционной больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", - говорится в сообщении.

Молодец, добрая женщина. Какого хера ты попёрлась в Египет, гогда уже везде горело? И кого ты управилась заразить, прежде чем в больницу побежала? У Запорізькій області одужав перший пацієнт із COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 115
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почему мужики ездят в Таиланд??))в Египет женщины ездят к местным джигитам))
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Перехворівші молоді громадяни дуже цінний ресурс, їх треба мотивувати для волонтерської роботи в лікарнях санітарами хоча б. Бо, хвилююсь, може бути таке, що буде лікарня просто як приміщення,і не буде лікарів по різних причинах(лікар може захворіти, на обсервації, на обслуговуванні VIP клієнтів за зарплату 10Х, і т д)
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Kaк может выздороветь человек, у которого разрушены альвеолы лёгких ?
Может, то был совсем другой вирус ?
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выписали не значит вылечили, скорее отправили домой на самоизоляцию...
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Есть задачка для 5-го класса. Рассчитать в процентах количество умерших от коронавируса. Берем данные с сайта института Хопкинса на 28 марта. Выздоровело 131826, умерло 27889. Решение: 1) всего закончивших лечение - 131826 + умершие - 27889, всего 159715. 2) Составляем пропорцию - 159715 - 100%, 27889 - х. 3) х= 27889 х 100 / 159715 = 17,47%. ОТВЕТ: Смертность от короновируса составляет 17,47 % или каждый шестой житель от количества заболевших. Пока так. Но в Украине будет больше.
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Ты дибил. А ты знаешь, что не всех заболевших тестируют? Ты уверен,что нет людей которые заражены и даже не обращаются в поликлинику?? Тем более во многих этот вирус проходит безсимптомно! По-этому не пиши этот бред о такой смертности. Пример смертности это тебе лайнер у берегах Японии где с тысячи человек только двое 80-летних умерли. Вот тебе пример смертности и там был корона на том лайнере. И их не выпускали власти Японии. Вот тебе пример.
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Появился неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине14.7т11:47, 28.03.2020Обновлено: 12:07, 28.03.2020Читать материал на украинскомВспышка коронавируса в Украине может вызвать такие же массовые смерти, как в Италии. Однако страна имеет одно большое преимущество.
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Я даже знаю какое.
Порошенко - наш гетьман !
А Свинарчук - его заместитель !
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