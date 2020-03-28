 В Запорожской области выздоровел первый пациент с COVID-19, - ОГА

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Радостная весть для всей Запорожской области. Первое выздоровление от COVID-19. По состоянию на 28 марта 11:00 выписано домой из областной клинической инфекционной больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", - говорится в сообщении.

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Женщину выписали при клиническом здоровье и двух отрицательных результатов ПЦР исследования на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось о 10 подтвержденных случаях коронавируса в Запорожской области.