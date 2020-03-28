 В Запорожской области выздоровел первый пациент с COVID-19, - ОГА

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Радостная весть для всей Запорожской области. Первое выздоровление от COVID-19. По состоянию на 28 марта 11:00 выписано домой из областной клинической инфекционной больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", - говорится в сообщении.
Женщину выписали при клиническом здоровье и двух отрицательных результатов ПЦР исследования на коронавирус.
Напомним, ранее сообщалось о 10 подтвержденных случаях коронавируса в Запорожской области.
Какой может быть иммунитет против болезни от которой нет прививок ?
Молодец, добрая женщина. Какого хера ты попёрлась в Египет, гогда уже везде горело? И кого ты управилась заразить, прежде чем в больницу побежала?
Может, то был совсем другой вирус ?
Порошенко - наш гетьман !
А Свинарчук - его заместитель !