 КГГА опровергла информацию о запрете на въезд частного транспорта в Киев: "В случае ухудшения будем принимать другие решения"

Въезды и выезды из Киева не закрыли, а контролируют сотрудники полиции и муниципальной стражи, говорится на странице КГГА в facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничено. На сегодня действует ограничение на въезд автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - будем принимать другие решения", - сообщил советник мэра Киева и секретарь Штаба по ликвидации последствий ЧС Владимир Бондаренко.
Он добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - станет обязательной.
"Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная стража. Все ограничения, установленные для города Киева синхронизированы с решениями Кабинета Министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются", - отметил Бондаренко.
Вместе с тем населению рекомендуют ограничить передвижение на собственных автомобилях между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.
Ранее в ряде СМИ и соцсетей распространилась фейковая информация о якобы распоряжении КГГА об условиях пропускного режима в столице в связи с распространением коронавируса, согласно которой въезд в Киев якобы запрещен до 24 апреля.
Не пофих на чём въедет-выедет больной? Не пофих что он вообще въедет выедет, если это ОРВЗ уже везде есть?
Hellis
@13Hellis_13
а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
мусора не должны приближаться к людям
ближе, чем на два метра