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 Политика Украины, Киевские новости
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 КГГА опровергла информацию о запрете на въезд частного транспорта в Киев: "В случае ухудшения будем принимать другие решения"

Киевская городская госадминистрация опровергла информацию о якобы запрете на въезд и выезд частного транспорта из столицы.

Въезды и выезды из Киева не закрыли, а контролируют сотрудники полиции и муниципальной стражи, говорится на странице КГГА в facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничено. На сегодня действует ограничение на въезд автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - будем принимать другие решения", - сообщил советник мэра Киева и секретарь Штаба по ликвидации последствий ЧС Владимир Бондаренко.

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Он добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - станет обязательной.

"Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная стража. Все ограничения, установленные для города Киева синхронизированы с решениями Кабинета Министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются", - отметил Бондаренко.

Вместе с тем населению рекомендуют ограничить передвижение на собственных автомобилях между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет необходимости.

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КГГА опровергла информацию о запрете на въезд частного транспорта в Киев: В случае ухудшения будем принимать другие решения 01

Ранее в ряде СМИ и соцсетей распространилась фейковая информация о якобы распоряжении КГГА об условиях пропускного режима в столице в связи с распространением коронавируса, согласно которой въезд в Киев якобы запрещен до 24 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3185055
 
 
 Топ комментарии
 
И метро с трамваями зачем запрещать? Все равно можно на такси ехать
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Потому-что запреты вводят безмозглые ебланы, не понимающие что делать и не понимающие последствия своих действий
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Ну вот видишь. Тест не пройден, соя. А я уже хотел написать что обознался 😷
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Кацап, ты новенький? Это - не соя и никогда ею не был.
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А ты сможешь тест пройти? Или ты тоже из соевых?😷
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Идиоты, зачем запрещать автобусы - если машины всё равно можно
Не пофих на чём въедет-выедет больной? Не пофих что он вообще въедет выедет, если это ОРВЗ уже везде есть?
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И метро с трамваями зачем запрещать? Все равно можно на такси ехать
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Потому-что запреты вводят безмозглые ******, не понимающие что делать и не понимающие последствия своих действий
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ПУТЛЕР может въехать в КИЕВ на правах лучшего рюсскага МУДАКА...типа братан президента ГРУЗИИ Мудашвили...саакашвили...
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*****...до чего вы ж ТУПОЕ КГБэшное БЫДЛО..... КГГА опровергла информацию о запрете на въезд частного транспорта в Киев: "В случае ухудшения будем принимать другие решения" - Цензор.НЕТ 2131
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Hellis

@13Hellis_13



а знают ли избиратели Зеленского, что его команда:
1. считает людей старше 65 лет "трупами", которых не надо лечить (это ваши родители и бабушки, дедушки)
2. а Ермак, пособник рыгов и р&сни, оправляет в ОРДЛО 50 тыс. масок для боевиков, которые убивают ваших близких
Или им пофиг?
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зеленский и клячко гниды мерзкие,
мусора не должны приближаться к людям
ближе, чем на два метра
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Это типа как было у нас в пионерском лагере...Будете вести себя хорошо на тихом часе-может разрешу пойти вечером на массовку...
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