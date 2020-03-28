EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Здоровье
  6234  67
Материалы по теме:
Все про:карантин (1562) Тернопольщина (457) врачи (690) COVID-19 (2350) коронавирус (1033)

 В Монастыриском районе Тернопольщины зафиксированы 36 случаев COVID-19, 21 из них у медиков. Первая проблема сейчас - нехватка тестов, - РГА

В Монастыриском районе зафиксированы уже 36 человек, больных коронавирусом.

Об этом сообщил зампредседателя Монастыриской РГА Павел Дронь, передает Цензор.НЕТ.

"ОФИЦИАЛЬНО от руководства оперативного штаба на 9.00 в Монастыриском районе инфицированных коронавирусом - 36 человек:
г.Монастыриска - 19
с.Швейкив - 7,
с.Ковалевка - 4 (1 летальный),
с.Горишня Слободка - 2,
с. Долишня Слободка - 2,
с.Бертники - 1,
с. Чехив - 1.
В их числе 7 врачей, 8 медсестер, 6 млад.медсестер, 2 госслужащие, 1 священник, 1 завдетсадиком, 1 ребенок", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Испании коронавирусом заразились 9,4 тыс. медиков, в Италии - 6,2 тыс. медработников, из них 39 врачей умерли

"Мобилизованы все имеющиеся ресурсы района на обеспечение необходимым районной больницы. Первая проблема сейчас - нехватка тестов", - резюмировал Дронь.

В Монастыриском районе Тернопольщины зафиксированы 36 случаев COVID-19, 21 из них у медиков. Первая проблема сейчас - нехватка тестов, - РГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185050
 
 
 Топ комментарии
 
Какая такая нехватка тестов?. Осел же себя пяткой в грудь бил и рассказывал что миллион тестов завез лично...
 показать весь комментарий
 
Осел может писать ролики про дикунов с Средневековья...
И то озвучивать своим ротом только.. - тексты ему пишут...
 показать весь комментарий
 
21 медик...
Ставим зачет нашей зеленой власти за полную готовность медиков.
Україна будет тонущем кораблем, где єкипаж утонет раньше, чем корабль.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какая такая нехватка тестов?. Осел же себя пяткой в грудь бил и рассказывал что миллион тестов завез лично...
 показать весь комментарий
 
 
Осел может писать ролики про дикунов с Средневековья...
И то озвучивать своим ротом только.. - тексты ему пишут...
 показать весь комментарий
 
 
Не обижай ослов, другого природа ми не дала.
А Зеля обьічньій лицедей, и он не поменялся, одевает подходящую маску и говорит то, что хотя от него усльішать, старается сделать єто красиво, что бьі собрать аншлаг и подолжительньіе аплодисментьі.
Задача актера красиво вьіступить, а не делать.
Мьі еще усльішим много красивьіх слов с нулевьім вьіхлопом.
 показать весь комментарий
 
 
Куди твій патрон зебільний тести подів? 10 міліонів обіцяв наче!
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению выхлоп даже не нулевой , а глубоко МИНУСОВЫЙ . И этот глубокий минус , будет нейтрализован не обязательными смертями украинцев .
 показать весь комментарий
 
 
Это не там церковники "Причисчались" случайно???
 показать весь комментарий
 
 
Там, да, поп красавчик причастил всех желающих ))
 показать весь комментарий
 
 
А попа звинувачувати якраз не треба. Він виконував свою роботу. Це інфікування могло бути і в перукарні, і в сільському магазині, де є стіл і наливацка біля каси. Звинувачувати слід владу, яка зяезла з-за кордону людей, не зробивши тести і розпустила їх по хатах.
 показать весь комментарий
 
А 10 міліонів тестів що Блазень обіцяв?
 показать весь комментарий
 
 
зебилы ждут пока Испания всё вернёт в Китай ...
 показать весь комментарий
 
 
21 медик...
Ставим зачет нашей зеленой власти за полную готовность медиков.
Україна будет тонущем кораблем, где єкипаж утонет раньше, чем корабль.
 показать весь комментарий
 
 
Да мудаки вообще. Можно хоть врачей было обеспечить?!
 показать весь комментарий
 
 
В першу чергу суки забезпечують себе. Навіть персональними апаратами ШВЛ, не розуміючи, що апарати без медиків не працюють, як і не ряткють поза межами реанімації.
 показать весь комментарий
 
Сейчас врачи будут разбегаться в разные стороны. Зеленский совершил преступление: преступная халатность, его деятельность или бездеятельность привели(уже) к тяжелым последствиям. И приведут к еще бОльшим.
 показать весь комментарий
 
 
Елементарного немає - тестів, масок. А влада мичить що вона готується до боротьби з вірусом. Діагноз немає чим поставити. Але це для простих смертних. Для чиновників і тести є і лікарства і віп-палати.
Як ці гниди достали уже !
 показать весь комментарий
 
 
медики почнуть розбігатись і правильно зробл*ть - ніхто не повинен працювати з гарантією 99% заразитись та "приєднатись до більшості".
 показать весь комментарий
 
 
походу, Дрона накажут, дал возможно(да-да) реальную статистику...... а ведь въехали из италий, Дубинский высрал шо 1.7млн.(не верится), но много в общем-то.
Завезли 100 тестов - 50 продали в Испанию, 50 использовали(из них 5 "потерялось") - и 36 пораженных вирусом.... Как будто специально распустили массу людей по домам, а там в селах сразу - бухать с родственниками(привальне), в церковь к попам(приложиться к ыконкам) и за покупками. И даже один заразит 10 - спокойно.
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь, там уже введен строгий карантин на въезд и выезд, как в одной из самых пострадавших провинций Италии? Или все пи#дячат куда хотят по району?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
якість освіти і невігластво.
Радянська влада намагалась зробити із них подобу людини, але марно.
 показать весь комментарий
 
а вы заметили когда зеленая сопля говорит он как двиганный или наркоман смотрит вправо в лево и кивает головой . язык тела наркомана и психопата
 показать весь комментарий
 
 
Там проблема №1 Почаївська лавра(осередок рузьського міра(пархата). Те ж саме в Чернівецькій обл. та в Ів.франківській(мають, на своє горе їхні монастирі)
 показать весь комментарий
 
 
Я знаю географію Тернопільської обл.(родом звідти). Фанати з Монастирського р-ну мало не на колінах лізуть до Почаєва під охороною молодчиків з касабії. Ревні грекокатолики записуються на "тури" в монастир в Чернівецькій обл до ФСБешного ісциляющего і ізгоняюшего попушкі.
 показать весь комментарий
 
 
Можу назвати клікуху "исцєляющєнго", але тет-а-тет. Доводилось приймати участь в реабілітації "ісцєльонних".
 показать весь комментарий
 
Так і є. Саме та лавра і є осередком поширення вірусу. Навіть молдавани вже жалілись, що звідти до них постійно їдуть заражені.
 показать весь комментарий
 
 
А я говорил, больше всего пострадают адекватные люди, зебилов вирус не берет!
 показать весь комментарий
 
 
Даст Бог, минует когда-то эпидемия. Все нынешнее руководство доведшее до ТАКОГО по своему недомыслию (а может по умыслу и по заказу) подлежит уголовному (?) наказанию!
 показать весь комментарий
 
Пока не будут наказаны олигархи , дёргающие за ниточки преЗедентов , не чего не изменится . Но кто посадит сам себя ?
 показать весь комментарий
 
божков миллионы. вы достали со своим Яхве - попы мрут как навозные мухи, а веруны опять за свое - даст бох - даст, даст, не пережива.те.... и завдаст шоб нести легче было...
 показать весь комментарий
 
Что и следовало доказать. Самые незащищенные в Украине перед эпидемией - это медики. Ни масок, ни оборудования. Хотелось бы у медиков спросить - а что, вы 30 лет не видели где работаете? И вас все устраивало? И по порохобокски саркастически: Теперь жрите.
 показать весь комментарий
 
 
..у Порошка в гос. резерве 1 тыс. тонн -45 млн. шт. масок было, респираторы, спец. одежда.антисептики, перчатки, очки.....и много еще чего для борьбы с вирусами, полный комплект, видел список на твиттере...все маланцы продали, подчистую..... У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА - Цензор.НЕТ 5300гоните тут х***ю всякую...
 показать весь комментарий
 
 
Не верю, Гончарук еще в январе сказал, что к пандемии готовы, даже совещание Кабмина пару раз собирал, а тут такое, нет, не верю, такой премьер был. В Монастыриском районе Тернопольщины зафиксированы 36 случаев COVID-19, 21 из них у медиков. Первая проблема сейчас - нехватка тестов, - РГА - Цензор.НЕТ 7074
 показать весь комментарий
 
У нас заболевших врачей больше чем пациентов?
 показать весь комментарий
 
 
Ну теми бутафорскими средствами защиты это как бы и не удивительно. ОЧевидно что в эпидемию все медики имеющие дело с этим вирусом будут заражены. За границей кстати схожая ситуация и защита не спасает.
Неприятный момент в том что этих медиков надо отправлять на карантин и заменять новыми.

После карантина эти медики - особая ценность. Так как имеют иммунитет к вирусу.
 показать весь комментарий
 
та подождите, ещё не вечер, щас таких "уханЕй" и "ламбардий" как повсплывает по Украине...
 показать весь комментарий
 
 
Когда нужно было заниматься страной зеленая жаба по фонтанам прыгалаУ Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА - Цензор.НЕТ 2583
 показать весь комментарий
 
 
так отож.
теперь врачи и средний медперсонал будут массово увольняться.
 показать весь комментарий
 
Влада застрахувалась.
Звільнення тимчасово заборонені...
 показать весь комментарий
 
А уявіть собі що на його місці міг бути якийсь дурачок?
 показать весь комментарий
 
 
о , плять, хоть начали давать инфу по населённым пунктам...
 показать весь комментарий
 
преЗЕдент поедет их подбодрить? можно с подарками - туалетной бумагой и гречкой
(а вот маски, костюмы, перчатки - тоннами - на продажу... зачем они медикам? что они нашить из трусов не могут? и стирать-гладить это по ночам???)
 показать весь комментарий
 
исходя из всех страшилок со всех СМИ Монастирийский район можно вытирать с карт и учебников - вымрут
 показать весь комментарий
 
 
Скорее Беня отметит этот район флажком с надписью "Продажа земли без проблем".
 показать весь комментарий
 
 
Лікарів з НДІ які розробили наш вітчизняний тест на вірус відправили у відпустку за свій рахунок.
Нащо їм працювати, на них не навариш.
 показать весь комментарий
 



Ray

@Ray_net_ua

·1 ч

Килотонны масок и скафандров биозащиты вывезены мародером Зеленским с госрезервов, а сейчас волонтеры покупают костюмы и маски за границей для медиков. - Журналист логично показал, как олигархи поделили Украину на две касты: мародеров и холопов.
ВИДЕО:

http://vidos.top/v/1810178.mp4?st=u0W0CXytHo9zXXY7IU2Zzw&e=1585431369

У Монастириському районі Тернопільщини зафіксовано 36 випадків COVID-19, 21 із них у медиків. Найперша проблема зараз - брак тестів, - РДА - Цензор.НЕТ 8212
 показать весь комментарий
 
 
А це означає, що ще раніше хворі звертались до лікарів, які не знали про вірус і були без засобів захисту.
Кому дякувати ?
Правильно. Недолугій владі !
 показать весь комментарий
 
 
То, что заразились медики это полностью вина власти. В то время, когда вирус охватывал все новые страны эти мудаки торговали защитными средствами по полной. Больницы должны иметь стратегический запас защитных средств всегда. При власти сейчас стопроцентные преступники. Просто подлецы.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля:
- Дорогие врачи! Борьба с коронавирусом от всех требует жертв! Я жертвую вами!
 показать весь комментарий
 
 
Украинці!!!ВИ Всі разом ПІДНЯЛИ АРМІЮ.Подолаєте и коронавірус.Куди на яку картку перевести гроші на обладнання! Бережіть своїх дідусів и бабусь!
 показать весь комментарий
 
За розкрадання держрезерву , потрібно всіх посадити пожиттєво . Тим більше , що ці дії потягнули за собою смерті багатьох українців . І ще мабуть потягнуть більше в майбутньому .
Але нікого , як завжди не посадять .
 показать весь комментарий
 
Семочко? писало же тут - 200 "200-сотых" - он чет там задержал закупку лекарств. сидит? но где?
 показать весь комментарий
 
наши люди на должностях никогда не жалуются - их все устраивает.
 показать весь комментарий
 
Ну от , наприклад, захворів я , трясця знає чим. І що робити? Викликати лікарів, так я ж знаю що багато з них хворіють короновірусом, що вони тільки по короновірусних викликах і їздять, що короновірус не лікується, а тільки симптоматичне лікування,а може в мене ОРВІ тільки, то вони мені ще "корону" привезуть ? І візьмуть розписку що попередили мене за кримінальну відповідальність за розповсюдження "корони" ? Що робити, до чого готовитись ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх