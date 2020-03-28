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 Минздрав рекомендует выделить на период карантина врачей, которые будут принимать пациентов без деклараций, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения порекомендует доукомплектовать центры первичной медико-санитарной помощи врачами, которые будут оказывать помощь пациентам без деклараций с семейным врачом в случае подозрения на коронавирус.

"Мы будем рекомендовать центры первичной медико-санитарной помощи дополнительно укомплектовать врачами, которые будут консультировать больных с коронавирусной болезнью и другими симптомами острой респираторной болезни на период эпидемии в Украине: именно тех пациентов, у которых отсутствуют декларации с семейным врачом", - сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также призвал граждан Украины, которые ещё не подписали декларации, решить этот вопрос.

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"В случае, если есть высокая температура, кашель сухой и затрудненное дыхание, мы рекомендуем не затягивать, а обратиться за медицинской помощью, в том числе путем вызова экстренной медицинской помощи", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3185048
 
 
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С этим ни у кого нет проблем, кроме Ляшка. Может Ляшку выделить персонального врача-психиатра?
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В Конституции ни слова одекларациях и равном доступе к медуслугам для ВСЕХ. Это тупорылая Супрун всё на денежные рельсы поставила и начала уничтожать медицину, сначала с перефирийных больниц, поликлиник. Инфекционные, тубдиспансеры, психбольницы закрывать...***** соросятное.
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А просто отменить это тупое декларирование и вернуться к советской организации медицины - гонор не позволяет? Или мозгов не хватает? Или в той системе не были прописаны поборы для организаторов и реформаторов?
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ДВА ГОДА!
Два года давалось на заключение деклараций!
Кто мешал?Беспечность?Не коснется?
И никто не мешает сейчас перед приемом у врача заключить декларацию.
Проблем нет.
Сейчас и частные клиники предлагают заключать декларации с сем.врачами.
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Выделить?Это как как скотину в подарок или вещь?А что в такой большой стране как Украина врачей из лицензиями уже не осталось?Минздрав ****.
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