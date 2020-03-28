 Особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию Украины, - вице-премьер Резников

Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, представители Российской Федерации в трехсторонней контактной группе пытаются поднять этот вопрос на каждой встрече.
"Они каждую сессию спрашивают: "Будет ли Украина включать особый статус в Конституцию?". Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте. Каждый раз им рекомендую поднять их личные заметки с прошлых встреч с нашим однозначно отрицательным ответом на этот вопрос. Мало того, президент Зеленский это даже в Париже сказал. Они улыбаются, ведь знают, что именно этот ответ прозвучит вновь, но при этом задают вопрос на каждой встрече в ТКГ", - добавил Резников.
Он подчеркнул, что россияне в контактной группе также пытаются изменить свой статус в минских переговорах и перевести войну на Донбассе в ранг "внутреннего конфликта". Однако Украина не отступает от дефиниции "международный военный конфликт".
"Российская сторона играется в игру "мы тут вообще посредники". У них есть штамп, они его постоянно пытаются в документы всунуть, - "внутренний конфликт на Юго-Востоке Украины". Мы это, естественно, всегда вычеркиваем, и рекомендуем прочесть январскую резолюцию ПАСЕ, где Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины", - уточнил вице-премьер.
Не надо оправдывать абсолютного царя «зэ-говнидаса» и его провалы в то время, как алкан-сивуха и ермак с гордостью рассказывают совсем о другом на переговорах и даже предоставляют общественности соответсвующие документы...
Так что лох в этой ситуации - сам резников со своим хозяином, а не мы... и обязательно будет привлечён к ответственности.
А так, при каденції Порошенка - так і було: інших проблем, як припинення вогню (оті чергові перемир'я) та обміну полоненими - і не обговорювали нічого іншого суттєвого.
Цей нік тут не так давно.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
...........а это шо и как называется ???...........
Это те которые на Донбассе, те которые Юго_Восток.. те которые, больше венгры, те кто, больше румыны, или те кто больше поляки? Или все вместе?
Потом порассуждай едины или все эти люди в своем стремлении быть украинцами? Или им это не нужно, а выгоднее быть кем то еще? теми же поляками или россиянами, например.
Если не едины и не выгодно, то задумайся почему так произошло и происходит, и возможен ли в целом процесс соединения в кучу того, что и без этих причин разлазится на части.
Вот тебе и ответ на вопрос, почему какая то орда диктует свои условия.
Інша річ, що на умовах кацапо-ординської раші-паРаші їх також ніхто приймати взад не буде. Доокупації ОРДЛО ціною загибелі всієї Украни- це забаганки кремляді і обісРашки,на рахунок цього всі в курсі, це не новина, але так не буде, незабаром паРаші взагалі не до України буде.
Рішення від 11 березня 2020 року про перспективу утворення "консультативної ради" з терористичними організаціями "ДНР"-"ЛНР" насправді не було ініціативою Кучми чи Єрмака. Домовленість щодо "ради" було досягнуто під час перемовин президентів України й Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі
"Згідно бюрократичних правил, якщо на переговорах такого рівня щось було "взято до уваги", то це було по суті схвалене. Й ніщо у принципі не заважає цій раді "почати працювати". Зокрема й цілком непублічно"
путин хло все равно заставит Зеленського посадяти за стіл переговорів з Пасєчніком і Пушиліним.
За оман с патрушевым молчанкой отделывается так и дальше....