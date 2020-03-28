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 В Киеве выявили 19 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 74 случая, - Кличко

Заболели - 10 мужчин в возрасте от 25 до 54 лет, и 9 женщин - от 17 до 62 лет.

Об этом в своем Телеграме сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Уже 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сообщил Кличко.

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"Заболели - 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин - от 17-ти до 62-х лет.

- 9 пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы
- 5 - в городскую клиническую больницу № 4
- 3 - в клиническую больницу № 9
- 2 заболевших киевлянина - в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", - добавил мэр.

"Город закупил оборудования для ПЦР, позволяющее исследовать материал слизистой пациента. В первую очередь тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус. Еще раз обращаюсь ко всем: ограничьте социальные контакты! Не относитесь легкомысленно к угрозе, которую несет распространение коронавируса. Мы должны остановить его расползание вместе!" - призвал Кличко.

В Киеве выявили 19 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 74 случая, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185045
 
 
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- Можете ли вы предположить сколько человек заболеет в Киеве?
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Пішить де вони живуть, щоб контролювати оточення
 показать весь комментарий
 
 
- Можете ли вы предположить сколько человек заболеет в Киеве?
- Даже точно могу сказать

- ?
- 1000
- ?
- У нас всего 1000 тестов.
 показать весь комментарий
 
 
В Киеве выявили 19 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 74 случая, - Кличко - Цензор.НЕТ 2035 Італія. 30.01 - 2, 23.02 - 100, 08.03 - 6000, 11.03 - 13000, 23.03 - 60 000. Якось так
Україна сьогодня скільки (28.03)? 311 !
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Рівень брехні хаббадЗМІ зашкалює
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А вы уверены что
а) в Италии бушует тот же самый вирус;
б) цифры правдивы ?
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Я не впевнена. Може і інший коронавірус
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У вас 3600 хворих, це правда чи брехня?
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Виталик, ты действительно думаешь что никто не понимает - зачем ты закрыл метро ?
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