 В Киеве выявили 19 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 74 случая, - Кличко

Об этом в своем Телеграме сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Уже 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сообщил Кличко.
"Заболели - 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин - от 17-ти до 62-х лет.
- 9 пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы
- 5 - в городскую клиническую больницу № 4
- 3 - в клиническую больницу № 9
- 2 заболевших киевлянина - в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", - добавил мэр.
"Город закупил оборудования для ПЦР, позволяющее исследовать материал слизистой пациента. В первую очередь тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус. Еще раз обращаюсь ко всем: ограничьте социальные контакты! Не относитесь легкомысленно к угрозе, которую несет распространение коронавируса. Мы должны остановить его расползание вместе!" - призвал Кличко.
- Даже точно могу сказать
- ?
- 1000
- ?
- У нас всего 1000 тестов.
Україна сьогодня скільки (28.03)? 311 !
а) в Италии бушует тот же самый вирус;
б) цифры правдивы ?