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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 37,3 тыс. украинцев вернулись в страну за прошедшие сутки, выехало 4,4 тыс. иностранцев, - ГПСУ

В Украину в пятницу, 27 марта, вернулось 37,3 тыс. наших соотечественников.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки, по сравнению с предыдущим днем, пассажиропоток на государственной границе вырос почти в два раза. Основной поток составляли граждане Украины, которые возвращались домой", - отмечается в сообщении.

Так, 27 марта украинскую границу на въезд и выезд в целом пересекли почти 49 тыс. человек, из них более 37 тыс. человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы (в предыдущие сутки в Украину вернулось 18 тыс. украинцев).

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Наибольшее количество украинцев прибывали к границе без транспортных средств. "Именно поэтому в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей, которые ожидали пересечения границы. Для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в одном месте можно было пересечь госграницу пешком. 27 марта было оформлено более 22 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком (в предыдущие сутки - 6,5 тыс. человек).

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В аэропорту "Борисполь" за сутки было оформлено 5,5 тыс. украинцев, вернувшихся в Украину почти 30 рейсами.

Также 27 марта Украину покинули 4,4 тыс. иностранцев.

За сутки был проведен температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тыс. человек. Выявлено двух граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачи признаков заболевания COVID-19 не обнаружили.

"Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные согласия о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - сообщила Госпогранслужба.

Источник: https://censor.net.ua/n3185044
 
 
 Топ комментарии
 
Чуєш, а зє иліта вже вся з росії повернулась? Чи маруф ще не привезли?
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ВАС БОГ НАКАЖЕТ
Люди не сидели на шее у государства , а содержали свои семьи
ЭТО НЕ ТУРИСТЫ С ОМАНА И МАЛЬДИВ ,
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Зебіл, ти хоч раз був у західній Україні? 37,3 тыс. украинцев вернулись в страну за прошедшие сутки, выехало 4,4 тыс. иностранцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4355
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Цих теж під розписку о самоізоляції?

37,3 тыс. украинцев вернулись в страну за прошедшие сутки, выехало 4,4 тыс. иностранцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2662
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это Ылита со львовщины. Дорвется до интернета и будет поучать украинцев, как не заболеть и выбирать правильного Президента.
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В Польщі уже більше східняків, ніж із Західної
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Чуєш, а зє иліта вже вся з росії повернулась? Чи маруф ще не привезли?
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ВАС БОГ НАКАЖЕТ
Люди не сидели на шее у государства , а содержали свои семьи
ЭТО НЕ ТУРИСТЫ С ОМАНА И МАЛЬДИВ ,
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Я тебя в 100-ый раз спрашиваю: ты что то позитивное написать можешь, кроме ругательств и угроз?
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Вот недаром муж тебя бросил и оставил с ребенком. Такую ж никто не выдержит.
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Да ты ещё оказывается и БАЗАРНАЯ БАБА
Я имею мужа и детей и у нас прекрасный бизнес и полное взаимопонимание
А ВАС БАЗАРНАЯ БАБА, прошу закрыть ВАШЕ ПОМОЙНОЕ ВЕДРО
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Зебіл, ти хоч раз був у західній Україні? 37,3 тыс. украинцев вернулись в страну за прошедшие сутки, выехало 4,4 тыс. иностранцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4355
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Цивилизованно спросите и я вам отвечу. Или цель поста оскорбить? Тогда это троллинг.
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Зебіл, є такі поняття як сарказм та риторичне питання. Пошукай їх значення. 37,3 тыс. украинцев вернулись в страну за прошедшие сутки, выехало 4,4 тыс. иностранцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5911 37,3 тыс. украинцев вернулись в страну за прошедшие сутки, выехало 4,4 тыс. иностранцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5911 37,3 тыс. украинцев вернулись в страну за прошедшие сутки, выехало 4,4 тыс. иностранцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5911
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І ще знайди значення поняття троллінг! 37,3 тыс. украинцев вернулись в страну за прошедшие сутки, выехало 4,4 тыс. иностранцев, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6206
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Посмотрите на это фото
ДЕПУТАТЫ ПРОШЛОГО СОЗЫВА ДОЛЖНЫ понести наказание за закон про евробляхи , ибо люди не могут попасть в Украину на своей авто. Которую заработали в ЕС своим трудом
ВОТ ЛИЦО ВЕРХОВНОЙ РАДЫ!!!!
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что за бред? Бляхи объявили вне закона в той же Польше.
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Совсем сдурел - КАК можно ОБЪЯВИТЬ ВНЕ ЗАКОНА ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В АВТОИНСПЕКЦИИ МАШИНЫ?
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В южной Корее по всей стране поставили пункты проверки на вирус
Проверку проходят прямо в машинах не выходя. Таким образом люди не пересекаются
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Я так зрозумів, що спокійніше ніж в Україні, незважаючи на більшу кількість хворих
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Та спокійно у нас, просто треба дотримуватись певних правил.
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З України телефонують, кажуть, що вже все позакривали. Цікаво, як людям які перетнули кордон і проживають десь у Вінниці, їхати додому
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А ведь этих проблем не было, ЕСЛИ БЫ ПРЕДЫДУЩИЕ ДЕПУТАТЫ НЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗАЕОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ
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Народ авто теперь держит в ЕС, а пешком идет в Украину .
Это Мексика? Венесуэла?
ЭТО ПОЗОР ВЕРХОВНОЙ РАДЕ !!!!
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Уповаем на Божью милость.
Здоровья всем прибывшим .
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Здоровые сидят в самоизоляции, а больные въезжают в страну, а потом шастают по церквям, генделям, по гостям и заражают всех вокруг. Сюрр какой-то, Босх нервно курит, на том свете.
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города тоже нужно изолировать друг от друга.Впускать по прописке на время карантина.Что бы не шастали по гостям и родственниками.
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прибывшие настроены решительно. Грозят сжечь таможню. Вот смеху то будет.
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Так приємно бачити як русня "на удальонке" задихається від роботи на укрсайтах)))
А який чудовий потяг "ЧВР" спецрейсом щодня вивозить гімносток "на родзіну"....ммммм....
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Когда Путлер объявил войну Сирии в 2015 году,поток беженцев был катастрофический в страны ЕС,около 5 миллионов,3 миллиона принял Эрдоган...на РАБссию не приехал НИКТО,за исключением террористов ХАМАС Хезболла и прочего ДЕРЬМА...
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Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! Или не Пушкин? Да какая разница! Просто молодца! Операция "Ликвидация" в самом разгаре! Запустить в страну сотни тысяч замедленных бомб - это надо суметь! "Благими намерениями выстлана дорога в ад" - это про этих. Месячишко пройдет и расходы государства резко сократятся - пенсов останется очень мало, молодняк тоже сократится вследствие естественной убыли. Останутся одни т.н. "лакеи народа", которым придется самим переквалифицироваться в настоящих слуг для самих себя. И наступит полный алес капут! Верной дорогой идёте, товарищи!
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А че сцуки нехотят сидеть там где ошивались??! И заметьте, сидели ждали до последнего, думали мож пронесет!
Эти украинцы давно уже не украинцы! Они не участвуют в жизни страны, им пох. что у нас происходит ! А здешним теперь из-за них какое горе и какие убытки!!!
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Операция "Коронавирус" придумана в Кремле,а не Китае...
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Вы это скоро поймете............,остался месяц...
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