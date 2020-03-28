 На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 16 случаев;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 7 случаев;
Донецкая обл. - 2 случая;
Житомирская обл. - 4 (1 летальный) случая;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 10 случаев;
Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
м. Киев - 74 случая;
Киевская обл. - 41 случай;
Львовская обл. - 5 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Николаевская обл. - 1 случай;
Одесская обл. - 6 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ривненская обл. - 9 случаев (1 летальный)
Сумская обл. - 5 случаев (1 летальный)
Тернопольская обл. - 43 случая (1 летальный)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 1 случай;
Черкасская обл. - 3 случая;
Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 1 случай.
В течение суток Центр общественного здоровья Украины получил сообщение о 93 подтвержденных случаях.
Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.Изменено 10:05
и +Украина
соотношение (к-во.инфицированных) /(Deaths +Recovered) = ~30 %%
то как пандемия может завершиться с показателем смертности в 3 или 5 %% ?
дебилы .лять ©
маманю свою как положено твою смертность от вируса рахуваты.
ну чтоба она заранее не огорчалась , что ея недоумок копыта откинуло .
от она дождётся "через два тижні після піку"
и ей станет сапсем лехко от тваёй смертности .
правда , если сама ещё жива останется
маманю свою инструктируй
Точно надо было возвращать всех украинцев?
Или завезли такие как в Киеве...которые один из пяти работают...
Неофіційні дані, оголошені окупаційною владоюОбластьХворіОдужалиПомерлоКрим 14 0 0 м. Севастополь 0 0 0
"Якщо ви ще не хворий, то це означає, що ви ще недообслідуваний" (с)
Так і тут.
Просто ще не виявлено...
шо за тайна за семью замками , а зебельё грёбаное...
Багато переглядав та аналізував, чому не зроблено карантинні містечка для приїзжаючих - в мене є одна теорія..... ось зібрали всіх до купи у один шатер.... серед них виявилося ну 5 заражених - весь шатер через 10 днів максімум потребуватиме силу силенну лікарів, апаратів, та їжі...
Ну, так, сприймайте як чорний жарт.
В одного мужика - два тести показали два різні результати. Взяли третій, контрольний, направили в Київ.
А так, по факту, вчора один випадок вже точний. І буде далеко не один. Їхала та дівка в автобусі з >40-ка попутчиками...