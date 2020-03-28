 На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 16 случаев;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 7 случаев;

Донецкая обл. - 2 случая;

Житомирская обл. - 4 (1 летальный) случая;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 10 случаев;

Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;

м. Киев - 74 случая;

Киевская обл. - 41 случай;

Львовская обл. - 5 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Николаевская обл. - 1 случай;

Одесская обл. - 6 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ривненская обл. - 9 случаев (1 летальный)

Сумская обл. - 5 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 43 случая (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 1 случай;

Черкасская обл. - 3 случая;

Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 1 случай.

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В течение суток Центр общественного здоровья Украины получил сообщение о 93 подтвержденных случаях.

Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.





