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 На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ (обновлено)

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждены 311 случаев COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 16 случаев;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 7 случаев;
Донецкая обл. - 2 случая;
Житомирская обл. - 4 (1 летальный) случая;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 10 случаев;
Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
м. Киев - 74 случая;
Киевская обл. - 41 случай;
Львовская обл. - 5 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Николаевская обл. - 1 случай;
Одесская обл. - 6 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ривненская обл. - 9 случаев (1 летальный)
Сумская обл. - 5 случаев (1 летальный)
Тернопольская обл. - 43 случая (1 летальный)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 1 случай;
Черкасская обл. - 3 случая;
Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 1 случай.

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В течение суток Центр общественного здоровья Украины получил сообщение о 93 подтвержденных случаях.

Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ 01
На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ 02
На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185043
 
 
 Топ комментарии
 
а вот Крым не стоило бы отдельным цветом
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На місці кировоградців, я б закрив область.
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До поездов был 1 в чернивецкой и куршавельсие шаховы в киеве после показухи зелупы с поездами 316 и продолжает расти
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ой... там проще посчитать выживших чем зараженных - как и на рашке - даже Песков заражен!
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Крым отмечен серым цветом потому что по нему нет данных...
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До поездов был 1 в чернивецкой и куршавельсие шаховы в киеве после показухи зелупы с поездами 316 и продолжает расти
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МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.Изменено 10:05
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ограниченная выборка по регионам , где (Deaths +Recovered) >100 ,
и +Украина
На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1592
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ограниченная выборка , где (к-во.инфицированных) =(Deaths +Recovered)
На утро 28 марта подтверждены 311 случаев COVID-19 в Украине, 8 человек умерли, 5 - выздоровели, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5340
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если вчера-сегодня-завтра
соотношение (к-во.инфицированных) /(Deaths +Recovered) = ~30 %%

то как пандемия может завершиться с показателем смертности в 3 или 5 %% ?

дебилы .лять ©


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Рахувати смертністьтреба через два тижні після піку
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буков ты проинструктируй
маманю свою как положено твою смертность от вируса рахуваты.
ну чтоба она заранее не огорчалась , что ея недоумок копыта откинуло .

от она дождётся "через два тижні після піку"
и ей станет сапсем лехко от тваёй смертности .

правда , если сама ещё жива останется


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Они ссылаются на то, что не все ещё выздоровели окончательно и соответственно не попали в статистику. Плюс в статистику не попадают те, кто вообще с лёгкой формой и не обращавшиеся в мед учреждения. Реальный процент мы узнаем только по окончании. Дай Бог, что бы он был меньше хотя бы пяти.
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тебе рецепта таже , что и прочим недоумкам
маманю свою инструктируй
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Чистая только самая бедная Кировоградская область,куда точно не возвращались куршавельцы и любители австрийских горных курортов. Та и дупомоев там нет практически.

Точно надо было возвращать всех украинцев?
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В Кировоградскую область просто еще тесты не завезли...
Или завезли такие как в Киеве...которые один из пяти работают...
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У Києві стрімко збільшується кількість інфікованих. Що далі?
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Вначале экспоненциальный рост. Потом замедление. Потом выход на равновесие. Это если оставить все меры как есть и считать что у всех денег до фига и тупо сидеть дома им в кайф.
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а далі - скидай сандалі та тікай подалі.... вірус проти глобалізації - хто переможе?
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А по Крыму статистики нет что за дела ?
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Крим
Неофіційні дані, оголошені окупаційною владоюОбластьХворіОдужалиПомерлоКрим 14 0 0 м. Севастополь 0 0 0
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потом посчитаем выживших.... главное татарам близко к чумным русошвайнам не подходить
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там как при совке все замалчивают. Там все хорошо готовятся к победобесию.
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Эту статистику уже на 10 умножать глупо ..в реале каждый день множте на 100
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по 10000 заезжают в сутки и 311? твари где тесты?
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А что ты с тестами делать будешь? Зачем они вообще ? Чем они помогут при лечении? Вирус неизбежно пройдет через каждого и это аксиома.
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это первое что нужно сделать определить статус каждого, потом всех загнать по домам и позаваривать подъезды еду подавать верёвками, третий месяц пошел, а зелёная сопля сначала продала все маски потом продала все зерно и возмущённые пекари вчера подняли скулёж всё делается наоборот, границы досихпор не закрыты, через неделю чем зелёный смарчёк будет лечить миллионы людей? если даже собственное производство тестов специально закрыли и учёных отправили по домам?? ты осознаешь что происходит или ты думаешь тебя спасёт мешок гречки в твоей кладовой? Европа со своим капиталом оказалась в полном крахе, я не хочу видеть валяющиеся трупы на своей улице понимаешь? Италию на карте не видно, но мёртвых каждый день вывозят военные грузовиками.
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А статистику по другим болезням? Но в принципе, в том что сейчас происходит виноваты журналисты. Писать было не о чем и эта братия начала нагонять ковидку просто от скуки. Новая, но относительно неопасная вирусная инфекция стала после пиара чудовищем подирающим всю Землю. Фактически это эпидемия шизофрении. Цифровой шизофрении.
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Расскажи это итальянцам у которых не успевают хоронить жертв коронавируса. Была бы проблема надумана, похоронные агенства работали бы в обычном режиме.
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На місці кировоградців, я б закрив область.
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Это развал Украины на куски думай что говоришь,*****.
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Ти дурень? Закрити пасажирські перевезення під час епидемії це розвал країни? Йди лікуйся, телепень.
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каким образом?На время карантина сделать карантин областной.
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?
"Якщо ви ще не хворий, то це означає, що ви ще недообслідуваний" (с)
Так і тут.
Просто ще не виявлено...
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ну, вот опять тайна, пляти, дайте информацию , в каких городах сёлах очаги заражения, ****, люди ходят на базары , в магазины , и ***** думают что это всё не у них происходит...
шо за тайна за семью замками , а зебельё грёбаное...
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Кировоградская область отстает. Зелюкович должен запустить туда пару поездов с заробитчанами.
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більш за все відстають - бо тестувати ще не навчилися, або тести так собі... або спеціалісти так собі.... завтра-післязавтра вирівняється.... а тепер кожен день будемо помножувати цифру на 10....
Багато переглядав та аналізував, чому не зроблено карантинні містечка для приїзжаючих - в мене є одна теорія..... ось зібрали всіх до купи у один шатер.... серед них виявилося ну 5 заражених - весь шатер через 10 днів максімум потребуватиме силу силенну лікарів, апаратів, та їжі...
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20 человек за сутки с 2 сторонней пневмонией.Спасибо зеко манде.Одна смерть.Нет пдтверждения.
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Думаю,що через недостатність аналізів--цифра захворюваних набагато більша.
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Одно радует что умершие от короновируса не оживают и не превращаются в зомби
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ті, що переживуть важку форму - то вже інваліди....які будуть захекуватись пройшовши 100 метрів та при фізичному навантаженні. Також немає даних чк воно у майбутньому з тими, хто перехворів, та які наслідки матиме на генетичному рівні....
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В Хмельницькій обл. - не один, а півтора випадки...
Ну, так, сприймайте як чорний жарт.
В одного мужика - два тести показали два різні результати. Взяли третій, контрольний, направили в Київ.
А так, по факту, вчора один випадок вже точний. І буде далеко не один. Їхала та дівка в автобусі з >40-ка попутчиками...
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