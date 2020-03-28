EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 За рубежом
  2373  53
Материалы по теме:
Все про:карантин (1562) помощь (3241) США (16244) COVID-19 (2350) коронавирус (1033)

 США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19

США предоставляют Украине 1,2 млн долларов на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусу.

Об этом сообщило в фейсбуке посольство Украины в США, информирует Цензор.НЕТ.

Эти деньги будут направлены на подготовку лабораторных систем для выявления заболевания коронавирусом, оказания технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 и т.д.

Украина не единственная в списке стран, которым США выделяет средства. Все они начнут получать помощь с 3 апреля.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Украине возросло до 310 человек.

Читайте также: COVID-19: в мире заболели 597 тыс. чел., умерли - 27 тыс. чел., выздоровели - 131 тыс. чел. ИНФОГРАФИКА

США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185042
 
   
 Топ комментарии
 
Oleg Helgiv1 ч.В сети появились фото Марины Порошенко, фасующей продукты для помощи пенсионерам и малоимущим, на складе вместе с другими волонтёрами. До этого много раз появлялась информация о многомиллионной помощи Петра Порошенко больницам по всей стране - реанимационным оборудованием, аппаратами ИВЛ, защитными костюмами и масками.
И всегда можно увидеть под таким сообщением коммент типического зелебоба. Показуха!
Так вот что вам хочется объяснить ребята. Показуха - это Санжары, где со 103 украинцами, прилетевшими с Китая, устроили цирк на весь мир с драками, карантином, министрами, президентом и полицией. А потом 70 000 впустили в страну без проверки на вирус.
Показуха - это миллион тестов из Китая завтра, которые по факту превращаются в двести тысяч, через неделю и не той системы.
Показуха - это каждодневные призывы правительства Зеленского, всем вместе бороться с коронавирусом и продажа стратегических запасов масок и зерна за рубеж.
Показуха - это когда президент Зеленский, долларовый офшорный миллионер, каждый день записывает видосики для народа как он за него переживает. И не выделили ни цента личных средств на попощь медицине.
Показуха - это когда первая леди и бренд страны Лена Зеленская с удовольствием, за счёт бюджета то есть за наш с вами, катается вместе с мужем по миру и посещает Ниагарский водопад, Париж, Японию. Но когда к народу пришла беда, она забилась со страху в нору и не показывается на люди.
Хотя возглавить благотворительную помощь и показать народу что президент и первая леди вместе с ними - ее прямой официальный и человеческий долг.
Вот это вот все и есть настоящая неприкрытая показуха и лицемерие нынешней Зе власти. Где за словами о заботе народа кроется страх и желание заработать на беде.
А то что делают супруги Порошенко - это просто поведение морально здоровых людей. И кстати не только они. К помощи медикам и населению подключились - олигархи, мелкий и средний бизнес.
Которые думают не только о том как выжить или заработать. А о том как помочь тем, кто нуждается.
Только Зеленского, Коломойского и Квартал 95 мы не видим среди меценатов. Им наверное не до этого. Они в турборежиме бюджет дерибанят!
 показать весь комментарий
 
Зачем... Зачем деньгами???? Лучше бы тест системами выдали! Наши ЗЕленые вме ж раздеребанят...
 показать весь комментарий
 
Скільки пісюмен виділив. Шановні зайдіть на ютуб 95 кварталу і подякуйте їм за "кампазітора! США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7817 Зробимо їх разом! США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5798
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зачем... Зачем деньгами???? Лучше бы тест системами выдали! Наши ЗЕленые вме ж раздеребанят...
 показать весь комментарий
 
 
Oleg Helgiv1 ч.В сети появились фото Марины Порошенко, фасующей продукты для помощи пенсионерам и малоимущим, на складе вместе с другими волонтёрами. До этого много раз появлялась информация о многомиллионной помощи Петра Порошенко больницам по всей стране - реанимационным оборудованием, аппаратами ИВЛ, защитными костюмами и масками.
И всегда можно увидеть под таким сообщением коммент типического зелебоба. Показуха!
Так вот что вам хочется объяснить ребята. Показуха - это Санжары, где со 103 украинцами, прилетевшими с Китая, устроили цирк на весь мир с драками, карантином, министрами, президентом и полицией. А потом 70 000 впустили в страну без проверки на вирус.
Показуха - это миллион тестов из Китая завтра, которые по факту превращаются в двести тысяч, через неделю и не той системы.
Показуха - это каждодневные призывы правительства Зеленского, всем вместе бороться с коронавирусом и продажа стратегических запасов масок и зерна за рубеж.
Показуха - это когда президент Зеленский, долларовый офшорный миллионер, каждый день записывает видосики для народа как он за него переживает. И не выделили ни цента личных средств на попощь медицине.
Показуха - это когда первая леди и бренд страны Лена Зеленская с удовольствием, за счёт бюджета то есть за наш с вами, катается вместе с мужем по миру и посещает Ниагарский водопад, Париж, Японию. Но когда к народу пришла беда, она забилась со страху в нору и не показывается на люди.
Хотя возглавить благотворительную помощь и показать народу что президент и первая леди вместе с ними - ее прямой официальный и человеческий долг.
Вот это вот все и есть настоящая неприкрытая показуха и лицемерие нынешней Зе власти. Где за словами о заботе народа кроется страх и желание заработать на беде.
А то что делают супруги Порошенко - это просто поведение морально здоровых людей. И кстати не только они. К помощи медикам и населению подключились - олигархи, мелкий и средний бизнес.
Которые думают не только о том как выжить или заработать. А о том как помочь тем, кто нуждается.
Только Зеленского, Коломойского и Квартал 95 мы не видим среди меценатов. Им наверное не до этого. Они в турборежиме бюджет дерибанят!
 показать весь комментарий
 
 
остаёшься при мнении, что прошлогодний выбор был верным?
 показать весь комментарий
 
 
1. ФРГ несоизмеримо сильнее Украины в военном плане. Они возвращали Восточную Германию больше сорока лет. Мирным путем. И за ними стояло все НАТО.
2. Между ВСУ сегодняшними и теми 6 тыс хоть как-то боеспособных солдат в 2014 году - огромная разница. Это основной сдерживающий фактор для армии России. Только идиот может полагать, что безъядерная Украина за 6 лет станет сильнее страны с ядерным потенциалом №2.
3. Депутатскую неприкосновенность отменяет ВР, а не президент и для этого надо конституционное большинство. Добиться этого, когда твоя фракция в коалиции и даже в ней нет единства по этому вопросу - весьма непросто. Во время военной агрессии есть и более важные задачи.
 показать весь комментарий
 
 
мухлюешь. просто честно ответь на мой вопрос: остаёшься при мнении, что прошлогодний выбор был верным?
 показать весь комментарий
 
 
Справжні волонтери і меценати не піаряться на своїх внесках. Але, можна подякувати Порошенко за це. Добре заробив в країні - і дещо віддає назад в якості подяки.
 показать весь комментарий
 
 
меня бы устроил вариант всю сумму мне лично... США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2234
 показать весь комментарий
 
2 цента получишь у Бабломойского. США дають Україні $1,2 млн для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 9454
если подаст
 показать весь комментарий
 
 
Новиє ліца все просруть і розтягнуть. Краще давайте медобладнання і засоби захисту.
 показать весь комментарий
 
 
Скільки пісюмен виділив. Шановні зайдіть на ютуб 95 кварталу і подякуйте їм за "кампазітора! США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7817 Зробимо їх разом! США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5798
 показать весь комментарий
 
 
З миру по копійці - так і кризу переживемо!
 показать весь комментарий
 
 
Россия может захватить Крым, может убивать людей в Сирии, Украине, сбивать гражданские самолеты, травить Новичком!!!
Но!!!!!! Если путин и его шайка причастны к короновирусу!!!! Америка разозлись НАКОНЕЦ!!!!!
 показать весь комментарий
 
тех на которых ермак ездит не так много на самом деле - ну с десяток може
 показать весь комментарий
 
 
судя по флагу, вы из Франции...так успокойтесь и ждите русских зелёных человечков...они вам помогут США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 1501 ...Италии уже помогают военными США дают Украине $1,2 млн для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7802 специалистами..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В России более десяти вариантов сыворотки готово. Россия спасёт мир!
 показать весь комментарий
 
Крохи, особенно как для США их заинтересованности в Украине и степени их влияния........но спасибо и за это..
 показать весь комментарий
 
 
Вспомните как Аваков хотел спиртом поделиться. Что началось.
 показать весь комментарий
 
Уйдут как в вода в песок...
Зеленое стадо уже потные ладошки потирает....схемы рисует...
 показать весь комментарий
 
 
Щоб боротися з лихом,треба всім народом кашлянути на дебільну владу.
 показать весь комментарий
 
" оказания технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 и т.д."
КОГО вы хотите информировать?
Вот этих?

1. Женщину с COVID-19, сбежавшую из столичной больницы
2. В 5 утра 25 марта был остановлен автомобиль, в котором эта гражданка передвигалась вместе с мужем, дочерью и зятем.

ЗАНАВЕС, МАТЬ ВАШУ !!!
 показать весь комментарий
 
 
Зрозуміло, що ця сума є мізерною для боротьби з короновірусом, хоча дякуємо в за це. Маленька сума тому, що зевладі не довіряють.
 показать весь комментарий
 
 
Нашим марадьорам і баригам при владі скільки не дай- все мало
 показать весь комментарий
 
 
Нормально прибарахлятся, внукам останется
 показать весь комментарий
 
 
1.3 делим на 36 получится 0.03 цента на каждого ...но думаю дальше Банковой деньги неразойдутся
 показать весь комментарий
 
 
за эти деньги можно всех судей обеспечит масками и перчатками
 показать весь комментарий
 
вот зачем деньгами американских налогоплательщиков подпитывать воровские банды неведомой большинству амерам страны
 показать весь комментарий
 
не Украине, а ваЗЕлиновскому Сброду, кто там еще как ермак новый мерс не купил???
 показать весь комментарий
 
 
А скільки донатів конкретно зробила студія " 95 квартал" ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
нет смысла делить на всех
 показать весь комментарий
 



Команда Трампа (текст TRUMP на 88022)

@TeamTrump

·9 ч

президент
@realDonaldTrump
Обращение к молодым американцам: вы являетесь гражданином самой великой страны в мире, мы выигрываем битву и собираемся выиграть войну

 Украине придется определяться, на чьей она стороне.
 показать весь комментарий
 
 
Контроль за каждым долларом международной помощи.
Требуем отчётность на сайте президента .
 показать весь комментарий
 
 
Якби він потратив місячний бюджет свого блюзнірського піару на медецину, то всі б ми мали по віп палаті)
 показать весь комментарий
 
 
они шо, издеваются??? та мародерам у власти этих жалких грошей на один зуб не хватит!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх