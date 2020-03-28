 Количество смертей от COVID-19 в Мексике резко выросло: от властей требуют не впускать американцев

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В пятницу министерство здравоохранения Мексики заявило, что в стране зафиксировано 717 случаев коронавируса по сравнению с 585 днем ранее.

Министерство также сообщило, что в Мексике в общей сложности 12 человек умерло от коронавируса, тогда как днем ранее летальных случаев было лишь восемь.

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На фоне роста количества инфицированных в Мексике и США мексиканские протестующие 26 марта перекрыли южный пограничный переход с Соединенными Штатами и требовали не впускать в страну американских путешественников, которые могут распространять коронавирусную инфекцию, пишет BBC.

Напомним, по состоянию на ночь 27 марта в США зарегистрировали уже более 100 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Пока это самый высокий показатель в мире.