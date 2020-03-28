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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Количество смертей от COVID-19 в Мексике резко выросло: от властей требуют не впускать американцев

В Мексике уже зарегистрировали 717 случаев инфицирования COVID-19 и 12 смертей.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В пятницу министерство здравоохранения Мексики заявило, что в стране зафиксировано 717 случаев коронавируса по сравнению с 585 днем ранее.

Министерство также сообщило, что в Мексике в общей сложности 12 человек умерло от коронавируса, тогда как днем ранее летальных случаев было лишь восемь.

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На фоне роста количества инфицированных в Мексике и США мексиканские протестующие 26 марта перекрыли южный пограничный переход с Соединенными Штатами и требовали не впускать в страну американских путешественников, которые могут распространять коронавирусную инфекцию, пишет BBC.

Напомним, по состоянию на ночь 27 марта в США зарегистрировали уже более 100 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Пока это самый высокий показатель в мире.

Источник: https://censor.net.ua/n3185038
 
 
 Топ комментарии
 
То есть сейчас мексиканцы должны благодарить Трампа за построенную стену на границе ?
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Ого! Мєксикашкі оборзєли! Так то пруться тисячами в США, а тепер показують які вони круті
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Россия - враг, США - "друг" себе на уме. Хотя бы одна рабочая боеголовочка, где-нибудь в ракетных частях ВСУ и - уже совсем другой разговор. Так, нет - нет больше боеголовочек, обменяли на дрюческие харантии...
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Да, темпы роста количество заболевших в США ужасают. Еще немного и Трампа отправят вручную разбирать стену которую он приказал построить.
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То есть сейчас мексиканцы должны благодарить Трампа за построенную стену на границе ?
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Ого! Мєксикашкі оборзєли! Так то пруться тисячами в США, а тепер показують які вони круті
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трампова стена прозрачная, как яценюкова...так что нефиг сеню хаять...в премьеры его, он наведет порядок...только зеля стушуется да скукожится
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Ещё одна "богоизбранная нация", оказалась за "стеной", которую сама же и воздвигла. Кто теперь - "второй сорт"? Где теперь искать - "пятый угол"?
см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

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Корона перекидає все ногами догори, чим краще жила країна, тим більше хворих.
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Это только поначалу. Но со временем бедные заразятся.
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Это не украинское правосудие, болезням пофиг бедный ты или богатый.
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Не зовсім так: чим краще жила країна, тим більше ТЕСТІВ!
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Ну нет, тогда в Германии и прочих швециях полный мрак должен быть. А пока самый мрачный мрак в Италии и Испании.
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А наши все гуляют. Еще пару недель осталось погулять некоторым.
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Ахахах)))) Мексиканці вимагають не пускати американців))) світ перекинувся)
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Эпидемия шизофрении. Одна Белоруссия не заражена.
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Всё же нужно снять шляпу: мировая пресса завыла синхронно и слаженно про этот вирус.
Какие-то бодрые ребята скупили практически все СМИ.
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Ну один неверующий журналист уже на кладбище чалится , ждёт таких как ты
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Придумано непогано: запустили чітко по всьому світу вірус., Потім обвалюють всю економіку (починається голод), потім знаходять антидот - всіх дружно чіпірують.
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Тю, причому тут "не впускать американців"? Заносять хворобу якраз переважно мексиканці, які з заробітків вертаються! Навряд чи зараз американці їздять на море в Канкун чи ще кудись...
У Мексиці влада така ж недолуга, як і у нас - теж не додумалася тотальний карантин зробить для тих, хто у країну прибуває!
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