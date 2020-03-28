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 Политика Украины
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 Зеленский: Договорились со многими украинскими отелями об обустройстве там мест для обсервации

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас власть договорилась с некоторыми отелями по обустройству там мест для обсервации возвращенных из других стран граждан.

Об этом президент сказал журналистам после съезда партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Мы уже подготовили решение о том, как миллионы масок будут в Украине. Отдельно мы готовим сейчас инфраструктуру, разговариваем и договорились уже с отелями многими в Украине, что если у нас не будет хватать места, будем такие делать места для обсервации там", - сказал Зеленский.

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Он просит всех украинцев с пониманием отнестись к закрытию границ и прекращению авиасообщения и обещает, что всех вернут в страну.

"Сейчас мы должны вернуть украинцев. Это около 17 тыс. украинцев. Мы их вернем. Но они должны понимать, что нам нужно несколько дней для того, чтобы подготовить условия обсервации. Мы не можем их встречать с цветами. Все они должны быть проверены и пройти обсервацию, потому что большинство случаев, которые у нас сейчас есть, связаны с теми людьми, которые приехали из стран", - сказал президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3185033
 
 
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Это 95-й квартал: впустили 100 000 под честное слово, а 9 000 обоср... обобсервируем! Зеленский: Договорились со многими украинскими отелями об обустройстве там мест для обсервации - Цензор.НЕТ 7102
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За рояль на рецепшене договорись лучше
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нужно было месяц назад, все знали и расчитывали срыгнуть в Вену
тратить заработанное на торговле респираторами и не только бабло
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Зеленський: Домовилися з багатьма українськими готелями про облаштування там місць для обсервації - Цензор.НЕТ 5817ыВяликий реформатор РАБссии Путлер за 20 лет у власти опустил РАБссию за 5 минут,назвав Саудитов дебилами,скрывается в Бункере в желтом комбинезоне от свое быдла... Зеленський: Домовилися з багатьма українськими готелями про облаштування там місць для обсервації - Цензор.НЕТ 5817В Питер и Москву согнали танки, БТРы со всего СкреПОНОСного СаРАЯ....
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нет Софи,Майдан на РАБссии невозможен Зеленський: Домовилися з багатьма українськими готелями про облаштування там місць для обсервації - Цензор.НЕТ 658
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Всю жизнь он мечтал сцарствовать,а тут корона сама подошла,а он испугался... Зеленський: Домовилися з багатьма українськими готелями про облаштування там місць для обсервації - Цензор.НЕТ 1504
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У нас были все шансы избежать пандемии, этот деген*рат завез нам вирус, а теперь он места ищет! Интересно, что он скажет, если люди начнут умирать? - "они умерли"...
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Лихо в Україні від дебілів при владі.Щоб боротися с епідемією,треба ізолювати дебілів з влади.
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Швондер и Шариков решили соорудить Майдан у Мавзолея чЛенина,вышли с плакатом "Долой КГБиста".Швондера арестовали немедленно,а Шарикова выпустили под подписку...,пусь Чувак бухает,сказал КГБист... Зеленський: Домовилися з багатьма українськими готелями про облаштування там місць для обсервації - Цензор.НЕТ 2494
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а раньше чем занимался? Пиарился на Санжарах? А после этого впустил намеренно в страну зараженных и больных без всякого надзора и обсервации ?
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ЗебілНелох з усіма подомовлявся, домовся ще щоб на вокзалах помили громадські вбиральні. Досить піару розрахованого на Земассу, почни займатись прямими президентськими обов'язками - зовнішня політики в інтересах України (курс НАТО та ЕС, армія.
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В Бразилии оборудуют крупнейшие стадионы страны включая "Маракана" для госпиталей и размещения людей.
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Поздно, Володя пить баржоми! Это какую голову нужно иметь, чтоб более 100 тыс. гастеров и тургастролёров из эпицентров рассадника. запустить в страну без реальных проверок и последующего контроля за каждым? Они все закинулись парацетамолом и прошли границу, а многие из них не имея никаких симптомов уже являлись переносчиками коронавируса. Скорей всего вот те 100 тыс. практически все заражены. только в разных стадиях и разнесли заразу по всей стране. А вот эти официальные цифры о заражённых, это вообще смех сквозь слёзы. Скоро твой. жест доброй воли, выйдет боком всей Украине. Ты подставил целый 40 миллионый народ, под смертельную опасность, зная прекрасно, что как таковой медицины в стране нет. она была уничтожена за последние 5 лет. Вся трагедия с вирусом в Украине, на твоей совести и на совести крушавельской быдлиты. Италия. Испания, Германия уже задыхаются и их медицина,А германская и испанская медицина в составе лучших медицин мира! ох и натворил ты беды, Володя...!
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Пьяный народ нужен всегда,им легче управлять.Заветам чЛенина Верны.
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сейчас власть договорилась с некоторыми отелями по обустройству там мест для обсервации возвращенных из других стран граждан

Як оперативно ! Від початку епідемії у Китаї ви мали 3 міс для того щоб підготуватися . Ви чим займалися весь цей час, потвори ? Де апарати штучної вентиляції легенів, де тест-системи для масового тестування, де засоби захисту для медиків ? Ви для чого ти, виродку, запустив (інфікував народ України) сюди десятки тисяч людей (потенційних носіїв інфекції) з-за кордону без належної перевірки?
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та вбийся об стіну, виродок!які готелі *****, коли вже всі розповзлись по Україні! чи воно настільне тупе, чи реально диверсант, потрібно його терміново арештувати! Гнида кончена!
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