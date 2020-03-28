 Зеленский: Договорились со многими украинскими отелями об обустройстве там мест для обсервации

Об этом президент сказал журналистам после съезда партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Мы уже подготовили решение о том, как миллионы масок будут в Украине. Отдельно мы готовим сейчас инфраструктуру, разговариваем и договорились уже с отелями многими в Украине, что если у нас не будет хватать места, будем такие делать места для обсервации там", - сказал Зеленский.

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Он просит всех украинцев с пониманием отнестись к закрытию границ и прекращению авиасообщения и обещает, что всех вернут в страну.

"Сейчас мы должны вернуть украинцев. Это около 17 тыс. украинцев. Мы их вернем. Но они должны понимать, что нам нужно несколько дней для того, чтобы подготовить условия обсервации. Мы не можем их встречать с цветами. Все они должны быть проверены и пройти обсервацию, потому что большинство случаев, которые у нас сейчас есть, связаны с теми людьми, которые приехали из стран", - сказал президент.