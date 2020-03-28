 COVID-19: в мире заболели 597 тыс. чел., умерли - 27 тыс. чел., выздоровели - 131 тыс. чел. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. передает Цензор.НЕТ.
В Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 969 человек. В Испании за это время зарегистрировали 773 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 416 смертей от коронавируса, Франция - 301, Иран - 144.
С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 9134 человек, в Испании - 5138, Китае - 3299, Иране - 2378, Франция - 1997 и 1711 - в США.
Не считая Китай (75 098), лидером по количеству выздоровевших, является Иран - 11 133 человек. За ним следует Италия (10 950), Испания (9357), Германия (6658) и Франция (5707).
США на данный момент является абсолютным лидером по количеству случаев заражения - 104 686. Побороли болезнь пока только 894 человека. На втором месте Италия (86 498), далее следует Китай (81 946).
Господи! Меньше тысячи! И откуда крики про "крематориям дров не хватает!"?
в мире в день происходит 150000 убийств вследствии абортов, соответственно в год 55 млн.,
от обжорства в день умирает 30000, а
от голода 16000 детей.
К сожалению по этому поводу мало кто бьёт тревогу(((