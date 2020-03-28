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 COVID-19: в мире заболели 597 тыс. чел., умерли - 27 тыс. чел., выздоровели - 131 тыс. чел. ИНФОГРАФИКА

От коронавирусной болезни умерли 27 371 человека, выздоровели - 131 722. Всего зарегистрировано 597 335 случая заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. передает Цензор.НЕТ.

В Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 969 человек. В Испании за это время зарегистрировали 773 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 416 смертей от коронавируса, Франция - 301, Иран - 144.

С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 9134 человек, в Испании - 5138, Китае - 3299, Иране - 2378, Франция - 1997 и 1711 - в США.

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Не считая Китай (75 098), лидером по количеству выздоровевших, является Иран - 11 133 человек. За ним следует Италия (10 950), Испания (9357), Германия (6658) и Франция (5707).

США на данный момент является абсолютным лидером по количеству случаев заражения - 104 686. Побороли болезнь пока только 894 человека. На втором месте Италия (86 498), далее следует Китай (81 946).

COVID-19: в мире заболели 597 тыс. чел., умерли - 27 тыс. чел., выздоровели - 131 тыс. чел 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3185031
 
 
 Топ комментарии
 
в мире заболели 597 тыс. чел., выздоровели - 131 тыс. чел
формулировка не корректная как минимум.
в мире выявлено инфицированых 597 тыс. чел. из них повторное тестирование после лечения не подвердило наличие вируса у 131 тыс. чел.
так вроде честнее.
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это кчему? ну ты порохоботное. но зачем же так консерве вскрываться.
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В Украине нет никакой пандемии. А если вовремя выгнать зелёную банду, то и проблема исчезнет, как её нет в Белоруссии, например.
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Американцы считали себя исключительными. Вирус спустил их на землю.


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Статистика показує, що чим більш розвинута країна тим більше корони.
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скорее - тем больше выявленных случаев
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Давайте с мая считать сколько заболело онкологией, сколько вылечилось и сколько померло. Табачные и алкогольные ларьки закроются, стадионы переполнятся, пройдеут демонстрации против выбросов с ахметовских и коломойских заводов. Соберутся комитеты и решат выделить на лечение онкологии больше, чем на всю остальную медицину. Че? Невыгодно?
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Американці вчора провели 101 тис. тестів. в кожного п'ятого знайшли вірус
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Представляю- если бы в Украине провели 100 тыс тестов , сколько бы заболевших , обнаружили у нас .!! COVID-19: у світі захворіли 597 тис. осіб, померли - 27 тис. осіб, одужали - 131 тис. осіб - Цензор.НЕТ 867 .
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Статистика должна звучать так: положительных результатов 597 тыс., а не зараженных. Зараженных может быть уже больше десятка миллионов. Может многие страны не имеют тестов, как Украина или подают неправильные данные. Может в больницы не идут, как у нас, пока легкими не начнешь срыгивать, сидишь дома, потому что кроме короны в инфекционке подцепишь и ветрянку, и боткина, и весь букет, точно помрешь
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"В Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 969 человек."
Господи! Меньше тысячи! И откуда крики про "крематориям дров не хватает!"?
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И ещё немного хроники:
в мире в день происходит 150000 убийств вследствии абортов, соответственно в год 55 млн.,
от обжорства в день умирает 30000, а
от голода 16000 детей.
К сожалению по этому поводу мало кто бьёт тревогу(((
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