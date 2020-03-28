 COVID-19: в мире заболели 597 тыс. чел., умерли - 27 тыс. чел., выздоровели - 131 тыс. чел. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. передает Цензор.НЕТ.

В Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 969 человек. В Испании за это время зарегистрировали 773 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 416 смертей от коронавируса, Франция - 301, Иран - 144.

С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 9134 человек, в Испании - 5138, Китае - 3299, Иране - 2378, Франция - 1997 и 1711 - в США.

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Не считая Китай (75 098), лидером по количеству выздоровевших, является Иран - 11 133 человек. За ним следует Италия (10 950), Испания (9357), Германия (6658) и Франция (5707).

США на данный момент является абсолютным лидером по количеству случаев заражения - 104 686. Побороли болезнь пока только 894 человека. На втором месте Италия (86 498), далее следует Китай (81 946).

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