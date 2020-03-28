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 Оккупанты РФ вчера 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет

В течение минувших суток, 27 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- вблизи Талаковки враг выпустил шесть мин из 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет;
- по защитникам Павлополя велся огонь из миномета калибра 82 мм (три мины), автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Водяного был осуществлен обстрел из противотанкового ракетного комплекса;
- вблизи Богдановки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
- два обстрела зафиксированы в районе населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у Старогнатовки – из автоматического станкового гранатомета.

Ответным огнем подразделения Объединенных сил пресекли все вооруженные провокации противника.

Читайте также: Наемники РФ готовят 28 марта провокацию на КПВВ, - пресс-центр ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг пять раз обстрелял позиции украинских защитников:

- два обстрела рядом с населенным пунктом Мироновский - из минометов калибров 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Троицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств, отмечают в штабе ООС.

27 марта потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

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С началом этих суток российские оккупационные войска совершили два обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а возле Опытного – автоматический станковый гранатомет.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимых мер для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, отмечается в сообщении.

Оккупанты РФ вчера 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет 01
Оккупанты РФ вчера 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185030
 
 
 Топ комментарии
 
Кожний адекватний українець (навіть з числа "вилікуваних" зебобіків") має кожного ранку посилати "Зе каманду" - нафуй і бажати їм "нехер шастать"! Оккупанты РФ вчера 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет - Цензор.НЕТ 5454
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У головах кремледей поєдналися серп з молотом і православний хрест,
імперський прапор і червоні зірочки, гімн Александрова, єврейські комісари і чорносотенский антисемітизм, героїзм Власова і нашідедиваевалі. В їх головах повна каша...

Оккупанты РФ вчера 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет - Цензор.НЕТ 9711
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Кожний адекватний українець (навіть з числа "вилікуваних" зебобіків") має кожного ранку посилати "Зе каманду" - нафуй і бажати їм "нехер шастать"! Оккупанты РФ вчера 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет - Цензор.НЕТ 5454
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Також потрібно нагадувати 73% які "зробили нас всіх разом".
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12 опстрілів - то режим не тиші, а війна
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Ще ніхто не назвав це війною. Якийсь конфлікт і всьо.
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Продовжуються щодня обстріли, а вже кілька днів немає поранених?..
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У головах кремледей поєдналися серп з молотом і православний хрест,
імперський прапор і червоні зірочки, гімн Александрова, єврейські комісари і чорносотенский антисемітизм, героїзм Власова і нашідедиваевалі. В їх головах повна каша...

Оккупанты РФ вчера 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет - Цензор.НЕТ 9711
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Фото значно раніше ніж 2019 року,
бо останні роки ординці затуляють цей зіккурат ганчірками.
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Стріляли члени Консультативної групи?
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В ордло считают этой группой тот, кто ведет переговоры т.е. ФСБ и наемники путина хла . все что надо знать про ермака брехуна.
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У Зе зараз виникають питання лише по уряду, хоча це не його компетенція. До Єрмака Зе питань не озвучував, тобто він за прямі перемовини з терористами.
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тих членів потрібно самих відстрелити
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"Из Киева в Москву отправился поезд с более чем 700 анчурийскими приматами"

ПНХ с Украины.
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Те ж саме вони робили на пунктах пропуску до Криму. Нікого не пускали і коли там скупчувався транспорт показували як укропи пруть на Крим. Цей метод давно вже відомий.
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Ответным огнем подразделения Объединенных сил пресекли все вооруженные провокации противника....- цитата

добре - що нема поранених... добре - що дають "отвєтку"...
погано - що не видно закінчення цього вогеного перемир"я...
бережи вас Боженька!
здоров"я нам усім...
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мене так влаштовує...отвєтка - то отвєтка... то вже загальновживаний жаргон
отвєтка-привєтка ))))
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Ніхто вже і не переймається.
Зеля лише на коронавірусі піариться.
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нельзя забывать о воине, никогда нельзя, она никуда не денется.
вирус вирусом, кацапы кацапами.
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так он и не през, а у ослов вообще памяти нет - одни инстинкты.
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Йолопи з прес-центру, нагадую у сто другий раз:
Назва на.пункту Пєскі має таке саме відношення до піску як морська свинка до моря.
Назва не перекладається тому що селище названо на честь грека Пєскі.
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Добрий ранок, карантінщікі!
Чи всі живі, чи здорові, прихильники Петрові?
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Судячи по кількості зеботів вірус косить саме їх.
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бо в зєбілів та наркоманів слаба імунна система.
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Горлівка автобусников и таксистов на рейс не пустили, сказали операция Капкан, центр рынок перекрыт. В центре ходят по домам, проверяют документы. Везде орки с белыми повязками, парами и большими группами, патруль ВК-2, менты на казарме, в полевой форме, улицы перекрыты...
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Кто то сказал, что надо просто прекратить стрелять и война закончится! Война закончилась?
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Он пошутил как клоун , а получилось сбрехал публично как президент
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"Величайший лидер современности" сказал.
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пагадите, пагадите...у него в голове она (война) давно закончилась.. - он сам признался
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" Не буди лихо пока оно тихо". Донбасс порожняк не гонит, он гонит оккупантов с украинской земли. Украина была , есть и будет!
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Вова, посмотри пуйлу в глаза и поищи мир.
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У сепарні є чим стріляти. Дай Боже, щоб наші захисники, дійсно, були живі і здорові, а не лише в повідомленнях
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Пусть бы наши парни там валили лугандонов пожесткому,пока ******* обложилось метровой стеной памперсов,а еврошлюхи заняты вирусом.
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