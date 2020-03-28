 Оккупанты РФ вчера 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: потерь нет

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- вблизи Талаковки враг выпустил шесть мин из 82-мм миномета, а также использовал станковый противотанковый гранатомет;

- по защитникам Павлополя велся огонь из миномета калибра 82 мм (три мины), автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Водяного был осуществлен обстрел из противотанкового ракетного комплекса;

- вблизи Богдановки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

- два обстрела зафиксированы в районе населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- у Старогнатовки – из автоматического станкового гранатомета.

Ответным огнем подразделения Объединенных сил пресекли все вооруженные провокации противника.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг пять раз обстрелял позиции украинских защитников:

- два обстрела рядом с населенным пунктом Мироновский - из минометов калибров 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Троицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств, отмечают в штабе ООС.

27 марта потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

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С началом этих суток российские оккупационные войска совершили два обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а возле Опытного – автоматический станковый гранатомет.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимых мер для прекращения огневой провокации противника.

За текущие сутки потерь нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, отмечается в сообщении.



