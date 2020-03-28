 По Кабмину есть кадровые вопросы, - Зеленский

Об этом он сказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, сегодня на заседании фракции об этом не говорили.

"Сегодня мы не говорили об этом. Есть такой вопрос, он обсуждается, по ряду причин, связанных с различными факторами", - сказал Зеленский.

Президент указал, что по кадровым решениям информация будет известна в субботу или воскресенье.

Читайте также: О реструктуризации долга с МВФ говорили, ответа пока нет, - Зеленский