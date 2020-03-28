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 По Кабмину есть кадровые вопросы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что существуют кадровые вопросы по Кабинету министров.

Об этом он сказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, сегодня на заседании фракции об этом не говорили.

"Сегодня мы не говорили об этом. Есть такой вопрос, он обсуждается, по ряду причин, связанных с различными факторами", - сказал Зеленский.

Президент указал, что по кадровым решениям информация будет известна в субботу или воскресенье.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185028
 
 
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Ха...назови мне ЗеБил фамилии из ЗекАмАнды по которым нет вопросов ..юмАрЫст ты аднака
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