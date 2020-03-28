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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Из-за границы вернулись 100 тысяч украинцев, еще 9 тысяч не успели, - Криклий

Украинцы, которые попадут домой после 00:00 28 марта, подпишут соглашение на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролировать полиция. Для тех, кто еще только хочет вернуться, разрабатывается решение об обсервации.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас мы вместе с МИД вернули около 100 000 граждан Украины домой. Задачей Министерства инфраструктуры было обеспечить логистику - свою задачу мы выполнили", — написал он.

По словам министра, задачей вернувшихся на Родину украинцев было соблюдать режим самоизоляции.

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"К сожалению, преимущественно легкомысленно к этому отнеслись, совершенно не осознавая риски, которым подвергают себя, близких и родных. Несомненным является право, которое гарантируются статьей 33 Конституции Украины. Таким же бесспорным является право на жизнь, которое гарантируется статьей 27 Конституции. Мы не можем подвергать опасности жизни 40 млн граждан", — считает Криклий.

Граждане, которые вернутся в Украину после полуночи 28 март, подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией, отметил министр.

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Украинцев, которые по-прежнему находятся за границей, а таких около 9 тысяч, МИД просит продлить свое пребывание в стране, в которой они сейчас находятся.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского для людей, которые не могут продолжить находиться за границей и хотят вернуться в Украину, готовим решение, которое будет предусматривать обсервацию. Финализируют его вместе с Минздравом и МВД с учетом значительного количества людей, которые требуют возврата, и других задач, которые сейчас должны выполнять полицейские и медики", – добавил Криклий.

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Из-за границы вернулись 100 тысяч украинцев, еще 9 тысяч не успели, - Криклий 01Из-за границы вернулись 100 тысяч украинцев, еще 9 тысяч не успели, - Криклий 02Из-за границы вернулись 100 тысяч украинцев, еще 9 тысяч не успели, - Криклий 03

Источник: https://censor.net.ua/n3185026
 
 
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Это как делать перегородки в трюме, когда он уже заполнен водой...
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Предлагаете как коммуняки устроить голодомор заробитчан? Во время кризиса оставить их за границей без жилья, еды, работы, с просросенным безвизом. Один на один с коронавирусом?
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у меня собака свой поводок в пасть берет и идет) я это тоже называю самоизоляция))
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Если в Италии эпицентром стал футбольный матч, то у нас эпицентром станет сегодняшнее возвращение варшавской дивизии. Запомните этот комент.. Из-за границы вернулись 100 тысяч украинцев, еще 9 тысяч не успели, - Криклий - Цензор.НЕТ 7072
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Уже наверное младенцам очевидно, что карантин бесполезен. Любые запреты и ограничения не работают и не будут работать, потому что это никогда не останавливало и не остановит любую простуду или грипп (коим и является так называемый короновирус).
Главное побольше ада и истерики. Побольше запретов и вообще лучше сразу запретить людям жить, тогда уж точно короновирус прекратится ))
Какие же люди наивные и верят в сказки, про короновирус...
Да все же вы уже болели, переболели простудой или гриппом уже по несколько раз в жизни... И что, умерли от этого?
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33 против 27 действительно проблема , это как "стой там, иди сюда"
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Будем минимум миллион заболевших... Делайте скриншот
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Сколько там, 10-15% поступлений валюты в экономику "пошло по пииде"?
А в замен появились лишние рты-безработные.
Писец экономике.

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Думаю из этих 100 тысяч, как минимум 2-3 тысячи уже больных.
И уй там они будут соблюдать самоизоляции.
Попкорном запаслись?
Через две недели будем наблюдать апокалипсис в одной, отдельно взятой стране.
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