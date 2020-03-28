 О реструктуризации долга с МВФ говорили, ответа пока нет, - Зеленский

Об этом он сказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"О реструктуризации долгов и переносе сроков мы также говорили. Я еще не получил ответ", — сказал президент.
Ранее 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось договориться с МВФ об увеличении размера новой программы с $5,5 млрд до $8 млрд. Первый транш, по его словам, составит $2 млрд и будет сразу перечислен в государственный бюджет.
Читайте также: "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ
Одесский бизнесмен выдвинул ультиматум губернатору:
«Решите вопрос с больницами, или наш труд будет иметь ничтожный результат»
Одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который по поручению президента Владимира Зеленского участвует в работе областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, жестко раскритиковал действия губернатора Максима Куцого и его команды относительно подготовки в регионе медицинской базы для лечения людей инфицированных COVID-19.
«В Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся список опорных больниц. Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в буквальном смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области.
Областная больница, в которой больше всего ресурсов, петляет и прячется. Я про это писал несчетное количество раз.
Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куцый не плачет, но решений не принимает.
А ведь все, что мы делаем, эти изматывающие дни - это просто подготовка. Дальше начнется самое сложное время, время тяжелых и быстрых решений. И принимать их некому. Я в такой команде и в таком состоянии дел вступать в этот кризис не готов.
Владимир Зеленский, вы просили меня помочь - и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы.
И оплачивают их. 20 менеджеров оставили свою работу, не спят и не едят, чтобы обеспечить закупки, документооборот, логистику, коммуникации и все, что нужно Штабу.
Что за это время сделали наши партнеры из ОГА?
Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены.
Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги.
Знаете, что было в Одесском аэропорту, когда туда привезли тесты из Китая? Представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки. Каждый начал брать себе то, что видел - пришлось перекрывать выезд из аэропорта. Такое происходит во время безвластия. И это страшнее, чем пустые больницы.
Я не могу передвигать ноги властям.
Я не могу заставлять работать Облздрав, командовать врачами, поднимать со стульев сотрудников ОГА и делать так, чтобы их штаб работал на самом деле, а не на бумаге. И не хочу! У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В одесской области этого человека нет. Полный паралич.
Я требую немедленно принять окончательно решение по опорным больницам. Мы не волшебники, и не сможем по щелчку пальца снабдить 8 больниц в разных концах области всем необходимым. Я требую, чтобы штаб при ОГА начал функционировать на самом деле - каждый день выполнять свою работу - а не существовать на бумаге и в качестве контролирующего меня органа.
Я не умею неделями ждать пока все со всеми перетрут, особенно когда каждый день в стране добавляется по 100 официальных больных.
Я с удовольствием продолжу помогать городу и области на волонетерских началах, и не буду участвовать во всей вашей политической возне.
Решите вопрос с больницами. Или весь наш труд будет иметь ничтожный результат, а мы так не умеем», - заявил Андрей Ставницер.
Бизнесмен также опроверг обвинения оппонентов в том, что он руководствуется политическими амбициями: «Я спешу успокоить всех, кто меня вдруг стал бояться - меня не интересует политика. Меня тошнит от всей этой бумажной возни, иерархических разборок, постоянной оглядки на кого-то старшего. Гораздо больше пользы я приношу, занимаясь своим делом, обеспечивая людей работой, выплачивая налоги и привлекая в страну миллионные инвестиции».
Естественно, дятла послали нахрен... потому, что с душевнобольными как этот клоун никто всерьёз разговаривать не будет.
А вообще, для страны важно саморазвитие. Бабло - это хорошо, но когда твое благосостояние не особенно зависит от того, сколько тебе дадут чужого бабла - ещё лучше.
Вот скажи, Вовка, если бы ты актеров для своего Квартала набрал бы грустных, и они бы мямлили на сцене, много бы ты насмешил? А ты ж не в Квартале уже, Украина - не квартал, это совсем другая система. А ты насобирал для неё артистов, как для квартала. Нахрен они тут надо? Ну и что, что - это полный коронавирус.