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Все про:Зеленский (5016) МВФ (2837) реструктуризация (236)

 О реструктуризации долга с МВФ говорили, ответа пока нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский говорил с представителями Международного валютного фонда о реструктуризации долга Украины и переносе срока его выплаты.

Об этом он сказал журналистам после заседания фракции "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"О реструктуризации долгов и переносе сроков мы также говорили. Я еще не получил ответ", — сказал президент.

Ранее 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось договориться с МВФ об увеличении размера новой программы с $5,5 млрд до $8 млрд. Первый транш, по его словам, составит $2 млрд и будет сразу перечислен в государственный бюджет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3185025
 
 
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Зеленский словно порноактриса, готов принять от МВФ в любой позе и в любом количестве
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МВФ не хочет разговаривать с клоуном
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Зеленый дибил остановил страну, с каждым днём гробит экономику и людей... И при этом, набрался наглости и клянчит деньги...
Естественно, дятла послали нахрен... потому, что с душевнобольными как этот клоун никто всерьёз разговаривать не будет.
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Может надо было МВФ в с***у послать, а, Зеля ?
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Зеленский словно порноактриса, готов принять от МВФ в любой позе и в любом количестве
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Почему про это не пишут?
Одесский бизнесмен выдвинул ультиматум губернатору:
«Решите вопрос с больницами, или наш труд будет иметь ничтожный результат»
Одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который по поручению президента Владимира Зеленского участвует в работе областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, жестко раскритиковал действия губернатора Максима Куцого и его команды относительно подготовки в регионе медицинской базы для лечения людей инфицированных COVID-19.
«В Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся список опорных больниц. Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в буквальном смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области.

Областная больница, в которой больше всего ресурсов, петляет и прячется. Я про это писал несчетное количество раз.
Глава Облздрава, Оксана Сорочан, каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куцый не плачет, но решений не принимает.
А ведь все, что мы делаем, эти изматывающие дни - это просто подготовка. Дальше начнется самое сложное время, время тяжелых и быстрых решений. И принимать их некому. Я в такой команде и в таком состоянии дел вступать в этот кризис не готов.
Владимир Зеленский, вы просили меня помочь - и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы.
И оплачивают их. 20 менеджеров оставили свою работу, не спят и не едят, чтобы обеспечить закупки, документооборот, логистику, коммуникации и все, что нужно Штабу.
Что за это время сделали наши партнеры из ОГА?
Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены.
Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги.
Знаете, что было в Одесском аэропорту, когда туда привезли тесты из Китая? Представители разных регионов подрались между собой и с Национальной гвардией за эти коробки. Каждый начал брать себе то, что видел - пришлось перекрывать выезд из аэропорта. Такое происходит во время безвластия. И это страшнее, чем пустые больницы.
Я не могу передвигать ноги властям.
Я не могу заставлять работать Облздрав, командовать врачами, поднимать со стульев сотрудников ОГА и делать так, чтобы их штаб работал на самом деле, а не на бумаге. И не хочу! У меня нет медицинского образования, и говорят, что я не должен указывать докторам. Хорошо. Покажите мне, кто должен? В одесской области этого человека нет. Полный паралич.

Я требую немедленно принять окончательно решение по опорным больницам. Мы не волшебники, и не сможем по щелчку пальца снабдить 8 больниц в разных концах области всем необходимым. Я требую, чтобы штаб при ОГА начал функционировать на самом деле - каждый день выполнять свою работу - а не существовать на бумаге и в качестве контролирующего меня органа.


Я не умею неделями ждать пока все со всеми перетрут, особенно когда каждый день в стране добавляется по 100 официальных больных.
Я с удовольствием продолжу помогать городу и области на волонетерских началах, и не буду участвовать во всей вашей политической возне.
Решите вопрос с больницами. Или весь наш труд будет иметь ничтожный результат, а мы так не умеем», - заявил Андрей Ставницер.

Бизнесмен также опроверг обвинения оппонентов в том, что он руководствуется политическими амбициями: «Я спешу успокоить всех, кто меня вдруг стал бояться - меня не интересует политика. Меня тошнит от всей этой бумажной возни, иерархических разборок, постоянной оглядки на кого-то старшего. Гораздо больше пользы я приношу, занимаясь своим делом, обеспечивая людей работой, выплачивая налоги и привлекая в страну миллионные инвестиции».
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Для властей мы все трупы. Не видят смысла тратить на нас ресурсы.
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Дефолт был в 2014-2015. Но Сеня договорился о переносе выплат на 2020-2021 год. Чтобы продолжить набирать долги. Теперь коронавирус + выплаты + проценты за отсрочку. Долговая петля.
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МВФ не хочет разговаривать с клоуном
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Зеленый дибил остановил страну, с каждым днём гробит экономику и людей... И при этом, набрался наглости и клянчит деньги...
Естественно, дятла послали нахрен... потому, что с душевнобольными как этот клоун никто всерьёз разговаривать не будет.
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Значит не так говорили О реструктуризации долга с МВФ говорили, ответа пока нет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4769а говорить надо очень просто ,или реструктуризация или на хер с пляжа ...
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У Голобородька все получалось. Позвони ему, может что - то умное посоветует ?
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Когда то при Кучме или Януковиче вышла ситуация, когда Украина самостоятельно заявила об отсрочке выплаты долгов. Давно было - шерстить интернет надо. Без дефолта. Что-то было заявлено по типу Мы всем заплатим, но позже. Так что и такое бывает. А сейчас ситуация с коронавирусом - экономика у всех в стагнации. Такое заявление выглядит разумным. Заробитчане валят с ЕС - значит остановка развития и в ЕС. По принципам ЕС страны должны помогать друг другу - вспомнить пример Греции.
А вообще, для страны важно саморазвитие. Бабло - это хорошо, но когда твое благосостояние не особенно зависит от того, сколько тебе дадут чужого бабла - ещё лучше.
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"Украина самостоятельно заявила об отсрочке выплаты долгов" Это и есть дефолт. Была 1,8 грн к баксу, стала 4,5. Потом была 8,9,12,16,19,24,28 с временным просиром денег ради искуственной цифры в 8 деньги в костер и такие условия что бизнес не мог кредитоваться.
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Практически так, только официально Украина в дефолте не была ещё. Или я ошибаюсь?
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О курсе бакса, Шарик, при чем тут дефолт? Особенно в связи с последним повышением от 8 до 28? Это курсовая политика. Теоретически можно установить любой курс, в зависимости от отдаления от рынка.
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70% мух не могут ошибаться - Сейчас прийдет Голобородько и даст этому клоуну пи**ды.
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Зеленский! Ты остановил страну, оставил людей без средств к существованию и возможности жить. Невозможно поехать к родным, невозможно получить услуги и помощь в поликлинике и больнице. И нет возможности купить эти услуги! Тебе не на кого писать , ты эти решения принимал сам. О чем ты вообще говоришь? Ты поставил людей раком в полном смысле этого слова. Многим, очень многим скоро приедет в голову что лучше ужасный конец чем ужас без конца. Одумайся, даун! Отмени этот никому не нужный якобы карантин! От этого карантина столько людей умрет что никакому вирусу это не под силу. А главное - страна развалится. Тут живые позавидуют мертвым.
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Раком всех поставил коронааирус. В США уже 105 тысяч инфицированных, в Нью+йорее - 45 тысяч. Зеленский пытается остановить эпидемию. Поскольку процент смертносьи в Украине может быть высоким.
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ага, как то нехорошо получилось. Выпускал такие успешные смехопредставления, и такой плохой президент.
Вот скажи, Вовка, если бы ты актеров для своего Квартала набрал бы грустных, и они бы мямлили на сцене, много бы ты насмешил? А ты ж не в Квартале уже, Украина - не квартал, это совсем другая система. А ты насобирал для неё артистов, как для квартала. Нахрен они тут надо? Ну и что, что - это полный коронавирус.
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