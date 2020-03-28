 Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"2 дня назад мой близкий друг обратился ко мне за помощью, мама его жены лежит в больнице Коломыи, и никто не делает ей тест на коронавирус, я поспособствовал, как мог, что-то зашевелилось, но оказалось что нет. А сейчас я получил это смс", — написал Лерос.

"Привет. Хочу просто рассказать тебе ситуацию, что бы ты знал.

Все врачи, которые с нами контактировали из больницы в Коломые, где лежит мама Оксаны и Владимир Чемный (который набирал Оксану), все сказали, что взяли у мамы мазок на вирус и передали в другой город, уверили, что все хорошо. Сегодня ее лечащий врач сказал Оксане, что мама симулирует свое состояние, наверное она просто хочет внимания дочери.

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Только что оказалось, что никто никаких мазков не брал, это подтвердил этот же лечащий врач мамы. А все после того, как час назад в машине скорой помощи умер отец Оксаны, не смогли довезти до Ивано-Франковска", — привел депутат слова близкого друга.

По словам Лероса, заразиться тесть и теща его друга могли от своих знакомых, которые сейчас лежат в больнице в Ивано-Франковске всей семьей из четырех человек.

"Когда два дня назад звонили семейному врачу папы, та тоже сказала, что болеет, ложить в больницу его не надо, температура 38 не страшная, что все хорошо, и приписала ему таблетки, а в больнице Коломыи, когда мы просили, его тоже принять, отказались даже от осмотра", — цитирует Лерос слова друга.

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"МОЗ и те кто сейчас наживаются на эпидемии будут гореть в АДУ синим пламенем, мрази!" — прокомментировал случившееся сам депутат.