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 Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса

Депутат от "Слуги народа" Гео Лерос поделился эмоциональной историей близкого друга, родные которого заподозрили у себя коронавирус.

Об этом Лерос написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"2 дня назад мой близкий друг обратился ко мне за помощью, мама его жены лежит в больнице Коломыи, и никто не делает ей тест на коронавирус, я поспособствовал, как мог, что-то зашевелилось, но оказалось что нет. А сейчас я получил это смс", — написал Лерос.

"Привет. Хочу просто рассказать тебе ситуацию, что бы ты знал.

Все врачи, которые с нами контактировали из больницы в Коломые, где лежит мама Оксаны и Владимир Чемный (который набирал Оксану), все сказали, что взяли у мамы мазок на вирус и передали в другой город, уверили, что все хорошо. Сегодня ее лечащий врач сказал Оксане, что мама симулирует свое состояние, наверное она просто хочет внимания дочери.

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Только что оказалось, что никто никаких мазков не брал, это подтвердил этот же лечащий врач мамы. А все после того, как час назад в машине скорой помощи умер отец Оксаны, не смогли довезти до Ивано-Франковска", — привел депутат слова близкого друга.

По словам Лероса, заразиться тесть и теща его друга могли от своих знакомых, которые сейчас лежат в больнице в Ивано-Франковске всей семьей из четырех человек.

"Когда два дня назад звонили семейному врачу папы, та тоже сказала, что болеет, ложить в больницу его не надо, температура 38 не страшная, что все хорошо, и приписала ему таблетки, а в больнице Коломыи, когда мы просили, его тоже принять, отказались даже от осмотра", — цитирует Лерос слова друга.

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"МОЗ и те кто сейчас наживаются на эпидемии будут гореть в АДУ синим пламенем, мрази!" — прокомментировал случившееся сам депутат.

Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей лечили от коронавируса 01Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей лечили от коронавируса 02

Источник: https://censor.net.ua/n3185024
 
   
 Топ комментарии
 
"МОЗ и те кто сейчас наживаются на эпидемии будут гореть в АДУ синим пламенем, мрази!"

Радуцкий?
Хуже ж не будет, зебилята? Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса - Цензор.НЕТ 8037
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Не беда!-кричали они,зеля не справится-выгоним нахер. И не выгоняют и на Цензоре не видать..
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Кого вылечат от короны - умрет от голода...Украина - Украина .. Держись Ненька !!!..сумно бля
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"МОЗ и те кто сейчас наживаются на эпидемии будут гореть в АДУ синим пламенем, мрази!"

Радуцкий?
Хуже ж не будет, зебилята? Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса - Цензор.НЕТ 8037
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Не беда!-кричали они,зеля не справится-выгоним нахер. И не выгоняют и на Цензоре не видать..
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"дякула" поцілуй дупу пороху і подякуй супрун, якій ви "оди співали", коли знищувала залишки медицини... Руйнувати, то те будувати, але порохоботам не зрозуміти...
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Не нуль, а мінус. Це відкритим текстом сьогодні сказав один із послів.
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Один факт "знищення". Или для зебилов и это много?
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ну это, скорее, бред, чем правда. Единственное, что реформа медицины, та и вообще реформы так долго не проводятся. Сделал - забыл. А Супрун искала сложности в простом - обычная ситуация, когда человек начинает циклиться в мелочах, когда не получается мыслить глобально.
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Да, да, когда проклятый Порох финансировал ремонт больниц это было преступление. Пришли зебилы и остановили все ремонты. Одно уже это преступление.
Ну а кража ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ масок главной комитета ВР зебилом Радуцким это вообще за гранью. Впрочем зебилам, вроде тебя не привыкать. Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса - Цензор.НЕТ 8004
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Кого вылечат от короны - умрет от голода...Украина - Украина .. Держись Ненька !!!..сумно ***
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Пока народ Украины не вылечит тех кто 30 лет его так лечит ничего не поменяется а будет только хуже и хуже .
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"тех кто 30 лет его так лечит"

Назвіть - хто саме ці "лікарі" Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса - Цензор.НЕТ 2776
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А в какой они больнице лечат, зебилятко?
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помийте голову, бо на голові виросла корона вірус.
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Вана нывынавата, вана просто дурна.
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должен же етот долбаный вирус разбираться, шо депутатов трогать нельзя, шо у них депутатская неприкосновенность, а то просто какой то вирусячий беспредел...
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а он наоборот - вкусненькое любит... и ВИП-палаты тоже. он же вирус, а не зебил... Тесть умер в машине скорой помощи, тещу обозвали симулянткой и не стали делать тест, - нардеп от СН Лерос рассказал, как семью его друзей "лечили" от коронавируса - Цензор.НЕТ 8710
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а, ну да, он же ж разумный и вченый, была новость раньше.
оказывается еще и хитрый гад.
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Душа по Раю 7 дней ходит а по аду 33, во столько раз ад больше Рая и места там больше и этажей *** пациентов и степени прожарки, меньше всего в аду мучатся дети которых бабы абортили, их не мучают, просто сидят в темноте.
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Месяц назад жители Новых Санжар изошли на гавно по поводу эвакуированных из Китая. Сейчас эвакуированные из других очагов пандемии прут тысячами и всем пох. Через месяц (или раньше) будет пох, кто как кого лечит, если ещё будут лечить. А вот когда рухнет управляемость и у граждан законопослушание сменится на жестокий инстинкт выживания - от тогда будет самое веселье.
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в Украине никто никому ничего должен
каждый за себя, спасайся кто может
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Нужно возвращать Супрун пока не получили 250 тысяч трупов, можно не согласится с реформой и страховой, но это именно реформа = построение рабочей системы, а страховая она или нет, семейные врачи или нет - она начала работать. + схемы на миллиарды убрала, за что ее и попросили. А этот малоросский пердак кроме схем ничего делать не собирается. Странный народ, к бене майдан не идет, даже вопрос выживания не повод требовать снятия этого упыря безругоко.
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Она схемы на миллиарды перенаправила своим! И это её часть реформы, что если у тебя нет денег то вали нахрен, ну из видимости они поступят так как в данном случае поступили! Не предложили денег, не поняли намёки, вот и выдерживали по привычке пока не прижмёт и человек идёт на любые жертвы! А болезнь коварная и скоротечная, а эти уроды ещё не перестроились старыми мерками рассуждают! Привыкли что не одного медика, за халатность- убийство пациента не наказали, вот и беспредельничают! Но народ долго этого терпеть не будет, если разберётся кто виноват, то этому уроду не завидую. Как в войну табличку ПАРТИЗАНИН. А медики сами сдадут урода.Мышление и у них быстро изменится, долго покрывать не станут! Конечно если они сами своего урода не выведут, своими методами.
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25 ФЕВРАЛЯ 2020 В результате вспышки коронавируса на севере Италии во вторник умерли еще три человека - таким образом количество погибших в стране от заболевания достигло 10 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.
Всем трем последним погибшим - более 80 лет. По словам итальянских властей, число случаев заражения вирусом по состоянию на 25 февраля выросло до 322 (из них больше всего в Ломбардии - 240)............................. 28.03.2020 В Италии общее число летальных случаев от коронавируса достигло 9 134....В настоящее время COVID-19 болеют 66 414 жителей Италии. Из них 26 029 пациентов госпитализированы, 3 732 находятся в отделении интенсивной терапии, остальные - дома в условиях самоизоляции.
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Мир умирает, люди похожи на тлю,
Пыль на телеэкране важней того, что я смотрю,
Любовь - прокисшая щебечь, как помойное ведро,
И ожидание чуда тянет камнем на дно.
Здесь вобщем нечего делать кроме того, чтобы жрать,
Здесь страшно быть убитым, но страшней убивать,
И очень хочется руки на себя наложить, но...
Я буду жить!
И кто бы что ни говорил, я буду жить!
И кто бы что ни говорил, я буду жить!
И кто бы что ни говорил, я буду жить!
Я буду жить!
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эй, дяденьки депутаты, а вы че ? и правда думали что вы и ваши родственники сделаны из какогото особого сорта мяса ? ))) смешно )))
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Курехян Георг Багратович - вот так его зовут по-настоящему.
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ну у всех свои недостатки... супернацики Тягнибок и Кохановский = Фротман и КоГановский... что такое коган или каганат - надеюсь расказывать не надо ? так что хачик Жора - это не самый плохой вариант.
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Я не пойму, чего он возмущается сейчас, где он был когда Министр Здравохранения сказал что после 65 лет лечить вообще не будут.
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