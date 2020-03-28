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Все про:МВФ (2837) Арахамия (276)

 "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ

Украина не может позволить себе прекратить сотрудничество с Международным Валютным Фондом и будет вынуждена пойти на его условия.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам, конечно же, нужен Международный валютный Фонд. И, конечно же, мы с ними уже очень давно, уже 6 месяцев ведем переговоры. Да, до коронавируса была одна история, сегодня уже немножко другая ситуация", — сказал он.

При этом, по словам Арахамии, прощать Украине долги никто не намерен.

"Поверьте, нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши, и идите, гуляйте, развивайтесь, и с богом. Поэтому придется нам идти на их условия сейчас. Спасать экономику, вливать в нее деньги. Гасить свои долговые обязательства, параллельно ведя переговоры, естественно, со всеми нашими кредиторами. С кем можно, реструктуризироваться. Точно нужно это делать", — пояснил депутат.

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Ранее 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось договориться с МВФ об увеличении размера новой программы с $5,5 млрд до $8 млрд. Первый транш, по его словам, составит $2 млрд и будет сразу перечислен в государственный бюджет.

Источник: https://censor.net.ua/n3185023
 
 
 Топ комментарии
 
Почему все государственные вопросы озвучивает это вечно небритое чмо?
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А можно заменить вот это "Не украинское животное" страдающие от идеи подать воду в Крым?
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вариантов два, либо отказаться от работы с фондом, либо Хунта.
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А приняли бы еще в конце лета "антиколомойский" закон, как просил МВФ -- и не было бы сейчас такого цейтнота и такой задницы. Ведь им прямым текстом говорили "Или Беня, или деньги. На вашу коррупцию денег не дадим".
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про ящур тогда никто ни сном ни духом и типа надежды были агромные.
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У кого? У меня не было никаких иллюзий относительно зеленого ничтожества. Это они пытались в стиле Бени всех надурить, как 73% лохов, но номер не прошёл. МВФ показал шулерам кукиш
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да все абидно, и когда урки законтаченные разводящего аставляют следы заметать тоже абидно(((((((
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А можно заменить вот это "Не украинское животное" страдающие от идеи подать воду в Крым?
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От же УРОДЫ!
При Порошенко, мы про слово "дефолт" забыли через год его президентства.
А вом меньше года хватило что бы его вспомнить!

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тоді була козирна мантра "путєн нападе"
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только для идиотов.
умные знали, что Уйло уже давно напал.
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Почему все государственные вопросы озвучивает это вечно небритое чмо?
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А кому еще? Гидранту некогда, он на рояле новый этюд разучивает
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Должна быть позиция у Украины ,просто послать МВФ на хер ...
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Ага.
І занять у підарашкі 3 мілліарда.
Вже проходілі.
Так шо, пошлемо ми підарашку на хер...
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Нет не надо ни у кого занимать "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 8689 в Украине столько ворья ,что если их хорошенько тряхануть то МВФ у нас будет занимать ..
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С Бени начни, и его кукол у власти. Только Беня должен стране намного больше 200 млрд. грн. !!!
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Та мне всё равно,хоть с Бени ,хоть с Сени,хоть с Барыги,хоть с Татарина ..там непочатый край работы ... "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 4356
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Пиши петицию на сайте зеленой куклы
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Пэте написать ? "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 8546Ну как закроют его обязательно напишу .
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У тебя до сих пор президент Петя? Лечись. Или переставай так пить, сгоришь.
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У меня ?.Пэтя президент? "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 4858Где это ты такое прочитал "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 4858 он для меня всегда был максимум презервативом и не более того, "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 4858поэтому видимо пить так как ты мне не удастся ...
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Ну до каких там пор тебя штырит это тебе видней "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 4419
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Ну, і підарашку на хер...
Одно другому нє мєшаєт
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Ну тех в первую очередь на хер а МВФ сразу за ними ..
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И Мы вам упырям тоже не простим всего того что вы зеленые мрази наворотили в Украине !! Попробуй-те еще землю тронуть и вы не спрячетесь от Нас даже в ГРОБАХ !!! "Нет позиции такой, что мы простим вам долги ваши", - "слуга народа" Арахамия о переговорах с МВФ - Цензор.НЕТ 9848
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Арахамия ! Нет позиции такой , что мы простим вам предательство ваше .
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Как любят прикрываться ублюдки всякими обязанностями. Например, при Януковиче были обязаны выполнять газовый договор с Газпромом, который затем оказался просто липовой грамотой, по которой Газпром выплатил компенсацию (да просто потому, что с этого договора власть получала откаты). Теперь видите ли надо продать свободы людей, потому что МВФ не простит долг. Да никто не простит долг - но это не значит, что его можно рассрочить или просрочить.
Да просто потому, что тот же Арахамия получает откаты от заказчиков. Он не патриот Украины. Он - патриот МВФ. Вернее, он патриот собственного кармана, этот тупой клоун в белых кроссовках с телевизора. Он продаст любого, а страну - так пофиг.
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население уже обобрали и отправили в карантин, пора МВФ пилить))), тут стричь уже нечего!)
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Настають часи коли зерно стане ціннішим за нафту.Реально стати сорокою-вороною з народної казки-тому дам а цьому не дам.МВФ ще перенесе офіс на Софіївську Борщагівку.
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У Сірка очі позичив,і лазить по різних шоу.Дєятєль зебільний.Добре чужою країною,чужою землею торгувати,не своє ж.Таких приблуд взагалі не можна не то що в верхні ешелони влади пускати,а навіть взагалі в держслужбрвці.А по хорошому,то відібрати громадянство і виперти на Батьківщину,нехай там нею поторгувати спробує
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Beggar's Banquet (Бенкет жебраків) - альбом The Rolling Stones (1968).
Обкладинка вінилового альбому студії Olympic Studios, London.

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Украина не может позволить себе прекратить сотрудничество с Международным Валютным Фондом и будет вынуждена пойти на его условия.Источник: https://censor.net.ua/n3185023

Только вот вопрос у народа сколько это будет продолжаться 5 ,10 ,20 лет или всегда, эта так сказать "наркотическая зависимость" И не секрет что наши олигархи( которые скупали предприятия в 90 за копьё) при разумном подходе в совокупности и взятии их за жабры могут заменить нам МВФ
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Этот вечно небритый зеленый бабуин так ничего и не понял. В их отношениях с МВФ "со...ть или не со...ть" - так вопрос даже не стоит. Но речь сейчас не о них. Не им здесь жить дальше.
Это наша страна и у нас выбор только один: или Украина избавляется от бабушки Бени, или мы позволим им избавить нас от нашего будущего.
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Скоро ответят перед народом эти его слуги
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