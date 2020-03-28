 Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате"

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Единство у нас есть, это показывают практически все голосования. Вот уже полгода я глава фракции, и каждые 2 недели журналисты подходят и говорят "Вот, у вас раскол в "Слуге народа". И придумывают какую-то причину, почему у нас раскол в "Слуга народа". А потом оказывается, что раскол опять отменили, и идем дальше. Здесь, я думаю, ситуация будет похожая", — сказал Арахамия.

"Все живут в Украине. Все понимают, что Украине сегодня предстоит такое испытание, какого, возможно, за все время ее существования не существовало", — добавил политик.

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По мнению депутата, глобальный вызов пандемии поможет украинцам объединиться.

"Вокруг испытаний украинцы всегда очень хорошо объединяются. Мы всегда очень хорошо дружим "против" и очень плохо дружим "за". Ментально просто", — пояснил он.

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Ранее депутат "Слуга народа" Егор Чернев раскритиковал своих коллег, не желающих поддерживать законопроект о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам.

"Часть депутатов из разных фракций живет не в Украине, а в государстве под названием "Приват". У них все будет хорошо, особенно, когда их хозяину вернут банк и выплатят компенсацию за него. Хватит на новые машины для всех. Плохо будет тем, кто не имеет "гражданства" страны "Приват". А это - подавляющее большинство украинцев", — написал Чернев.