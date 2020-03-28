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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (276) Слуга народа (757) Чернев (17)

 Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрицает наличие раскола в своей политсиле.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Единство у нас есть, это показывают практически все голосования. Вот уже полгода я глава фракции, и каждые 2 недели журналисты подходят и говорят "Вот, у вас раскол в "Слуге народа". И придумывают какую-то причину, почему у нас раскол в "Слуга народа". А потом оказывается, что раскол опять отменили, и идем дальше. Здесь, я думаю, ситуация будет похожая", — сказал Арахамия.

"Все живут в Украине. Все понимают, что Украине сегодня предстоит такое испытание, какого, возможно, за все время ее существования не существовало", — добавил политик.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Чернев выступил против Коломойского: "Часть депутатов живет не в Украине, а в "Привате". Иуды продают страну за 30 сребреников"

По мнению депутата, глобальный вызов пандемии поможет украинцам объединиться.

"Вокруг испытаний украинцы всегда очень хорошо объединяются. Мы всегда очень хорошо дружим "против" и очень плохо дружим "за". Ментально просто", — пояснил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам

Ранее депутат "Слуга народа" Егор Чернев раскритиковал своих коллег, не желающих поддерживать законопроект о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам.

"Часть депутатов из разных фракций живет не в Украине, а в государстве под названием "Приват". У них все будет хорошо, особенно, когда их хозяину вернут банк и выплатят компенсацию за него. Хватит на новые машины для всех. Плохо будет тем, кто не имеет "гражданства" страны "Приват". А это - подавляющее большинство украинцев", — написал Чернев.

Источник: https://censor.net.ua/n3185022
 
   
 Топ комментарии
 
У Арахамии всё может быть ,по его внешнему виду можно ожидать любых чудес ... Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 4952
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То, шо у тебя прописка и хата в Украине, не значит, шо ты украинец, абхазский кацап.
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тут он прав. Такой угрозы, большей, чем Зеленский - никогда не существовало.
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У Арахамии всё может быть ,по его внешнему виду можно ожидать любых чудес ... Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 4952
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С такой рожей ********* на базаре продавать. Но я бы не купил - обвесит.
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Арахамию несло...
Все понимают, что Украине сегодня предстоит такое испытание, какого, возможно, за все время ее существования не существовал Источник: https://censor.net.ua/n3185022
ШЕЛ СЕДЬМОЙ ГОД ВОЙНЫ Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 5203
Нет культурных БУКВ!!!
Просто падаль(
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О сколько нам открытий мутных готовит этот злой петух!
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Смотрю на него и рука тянется к пистолету.
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добрый ты Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 1493 !!(завидую)а у меня почему то к топору!! Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 3662 Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 3059
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тут он прав. Такой угрозы, большей, чем Зеленский - никогда не существовало.
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..они доиграются как с приватами так и с землей...народ и так озверевший уже, еще толчок какой и понеслась, бежать некуда, никто не примет... Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 6605...
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ОпЗаЖопу всегда на подстраховке у зеленогнойных.
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То, шо у тебя прописка и хата в Украине, не значит, шо ты украинец, абхазский кацап.
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І розколу немає, і воду в Крим не хочете пустити, і з кацапськими маріонетками не хочете вести переговори, і мародерів немає у вас і т.д...
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Снова этот покемон заводит частушки-нескладушки.
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Не забуваємо підписувати петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
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об "иудах, живущих в Привате" это в смысле о юдо иудах?
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См. Викисловарь. Приложение:Уголовный жаргон
Шкары - брюки. http://www.daabooks.net/lyr/T1/T1.32.koi.html , http://www.blat.dp.ua/bv18-1.htm

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что в молодёжном сленге слово «шкары» употребляется как в смысле «брюки», так и в смысле «обувь». Но в молодёжном сленге «обувь» - чаще «шузы» (раньше), а в последнее время - «колёса».
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"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Предводитель ЗЕ-мандатоносцев АраХамло, как истинный джигит, не чужд рефлекса обильно оросить кипятком собственные штиблеты и навалить пахучего в шкары. А хорошо бы сейчас, до всрачки обожравшись хачапури, пхали и сациви, до уссыкачки опившись Хванчкарой, свесивши ноги верхом восседать на вершине Казбека и во всю глотку горлопанить:
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
И шоб бараны подпевали...
Там же ж никакой же ж коронавирус не достанет...
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Эта Рада безусловно самая богатая на дураков... Брагарь, Кива, Коля Оболонский, но, даже на их фоне Арахамия выделяется...
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вопрос не в том, почему так много дураков в раде, а в том, почему так много тех, кто хочет просто обворовать украинцев.
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If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck.

Если я вижу человека, который выглядит, как мошенник, действует, как мошенник и говорит, как мошенник, то я называю этого человека мошенником. Стоит ли доверять такому человеку?
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Дебил, какой паскол в партии, у вас и партии то и нет, нет....есть....на коленке, вы же прыщи, которые надо просто давить....ждите, начнется дезенфекция, вместе с covid 19 всех , тварей выдавим!!!!!!!!!
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зекомики сутками крутят свою лигу смеха, наивно полагая, что, то что сделалось смешным - не может быть опасным... Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате" - Цензор.НЕТ 5534
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Вот вам первый приватовский ЗЕмудак и вылез.
Арахамия много тявкает,под дудку Коломойского.
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Ну и развелось же шкур, прописаных в Украине, ее же сливающих оккупантам, а считающих себя здесь живущими.
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"Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже.,
и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, ЗЕЛЕНЫЙ бес резвится
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился."
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