 Раскола нет, все живут в Украине, - глава фракции СН Арахамия ответил на слова "слуги народа" Чернева об "иудах, живущих в Привате"

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Единство у нас есть, это показывают практически все голосования. Вот уже полгода я глава фракции, и каждые 2 недели журналисты подходят и говорят "Вот, у вас раскол в "Слуге народа". И придумывают какую-то причину, почему у нас раскол в "Слуга народа". А потом оказывается, что раскол опять отменили, и идем дальше. Здесь, я думаю, ситуация будет похожая", — сказал Арахамия.
"Все живут в Украине. Все понимают, что Украине сегодня предстоит такое испытание, какого, возможно, за все время ее существования не существовало", — добавил политик.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Чернев выступил против Коломойского: "Часть депутатов живет не в Украине, а в "Привате". Иуды продают страну за 30 сребреников"
По мнению депутата, глобальный вызов пандемии поможет украинцам объединиться.
"Вокруг испытаний украинцы всегда очень хорошо объединяются. Мы всегда очень хорошо дружим "против" и очень плохо дружим "за". Ментально просто", — пояснил он.
Также на Цензор.НЕТ: "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам
Ранее депутат "Слуга народа" Егор Чернев раскритиковал своих коллег, не желающих поддерживать законопроект о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам.
"Часть депутатов из разных фракций живет не в Украине, а в государстве под названием "Приват". У них все будет хорошо, особенно, когда их хозяину вернут банк и выплатят компенсацию за него. Хватит на новые машины для всех. Плохо будет тем, кто не имеет "гражданства" страны "Приват". А это - подавляющее большинство украинцев", — написал Чернев.
Все понимают, что Украине сегодня предстоит такое испытание, какого, возможно, за все время ее существования не существовал Источник: https://censor.net.ua/n3185022
ШЕЛ СЕДЬМОЙ ГОД ВОЙНЫ
Нет культурных БУКВ!!!
Просто падаль(
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Шкары - брюки. http://www.daabooks.net/lyr/T1/T1.32.koi.html , http://www.blat.dp.ua/bv18-1.htm
Хотя, справедливости ради, надо отметить, что в молодёжном сленге слово «шкары» употребляется как в смысле «брюки», так и в смысле «обувь». Но в молодёжном сленге «обувь» - чаще «шузы» (раньше), а в последнее время - «колёса».
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Предводитель ЗЕ-мандатоносцев АраХамло, как истинный джигит, не чужд рефлекса обильно оросить кипятком собственные штиблеты и навалить пахучего в шкары. А хорошо бы сейчас, до всрачки обожравшись хачапури, пхали и сациви, до уссыкачки опившись Хванчкарой, свесивши ноги верхом восседать на вершине Казбека и во всю глотку горлопанить:
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
ЧИТО ГВЕРИТО ЧИТО МАРГАЛИТО ДА
И шоб бараны подпевали...
Там же ж никакой же ж коронавирус не достанет...
Если я вижу человека, который выглядит, как мошенник, действует, как мошенник и говорит, как мошенник, то я называю этого человека мошенником. Стоит ли доверять такому человеку?
Арахамия много тявкает,под дудку Коломойского.
В его душе царила тьма - когда он на арене забавлялся.
Фиглярствуя глумился тот, над тем что свято и всего дороже.,
и зритель глупый ликовал-ведь он и клоун так похожи.
Пусть в гриме правду говорит, да как за то - с мурашками по коже!
И Мельпомены антураж скрывал оскал ущербной рожи.
Цинизм, беспечность, простота на представлениях царили.
А разум, честь и доброта в антракт хромая уходили.
Шут правит бал! Дивится Сатана,
Ад льдом покрыт, ЗЕЛЕНЫЙ бес резвится
Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился."