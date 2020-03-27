 Достигнуты договоренности относительно принятия закона о рынке земли, - Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как рассказал глава государства во время общения с журналистами после заседания фракции, на первом этапе открытия рынка земли законодательство будет предусматривать возможность для физических лиц сосредотачивать в одних руках не более 100 га.

"Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц - это второй этап, который будет введен с 2024 г., - будет до 10 тыс. гектаров. То есть первый этап - для физических лиц, для украинцев - 100 гектаров на человека", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что принятие законов о рынке земли и о банках необходимо для предоставления кредита МВФ.