EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
  762  17
Материалы по теме:
Все про:ВР (24664) Зеленский (5016) земля (1693) МВФ (2837) Слуга народа (757)

 Достигнуты договоренности относительно принятия закона о рынке земли, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатской фракцией "Слуги народа" согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, находящейся в государственной собственности, и уменьшении концентрации для одного человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как рассказал глава государства во время общения с журналистами после заседания фракции, на первом этапе открытия рынка земли законодательство будет предусматривать возможность для физических лиц сосредотачивать в одних руках не более 100 га.

"Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц - это второй этап, который будет введен с 2024 г., - будет до 10 тыс. гектаров. То есть первый этап - для физических лиц, для украинцев - 100 гектаров на человека", - сказал  Зеленский.

Читайте также: Мы предложили беспрецедентный компромисс для всех фракций Рады по закону о рынке земли, - "слуга народа" Потураев

Президент подчеркнул, что принятие законов о рынке земли и о банках необходимо для предоставления кредита МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3185021
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кричали женщины - Ура! и в воздух чепчики бросали.
 показать весь комментарий
 
 
ринок землі почне працювати з другого півріччя 2021 року.
Основні зміни такі:
У перші два роки буде діяти обмеження на покупку землі - не більше 100 га в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки.
З 2021 до 2023 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.
Також в перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.
Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась - питання буде вирішене на референдумі.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/27/658643/
 показать весь комментарий
 
Может этого придурка в психбольницу закрыть?
Психиатры есть?
Помогите ребята.
 показать весь комментарий
 
 
Квартал и был его больницей-но его выпустили..
 показать весь комментарий
 
 
Если примут в пн, то до следующей пятницы не доживут. Народ им этого не простит.
И не поможет закрытие въезда в Киев до 24 апреля.
Это предательство интересов Украины!
 показать весь комментарий
 
 
Нажаль, народ в масі своїй мало що може зробити... Захочуть погнати на панщину - погонять.
Треба організації, а їх ніхто не створює...
 показать весь комментарий
 
Мы уже ооооочень много обещаний слышали.
 показать весь комментарий
 
 
Какой нахрен рынок земли сейчас может быть ???? вы е...нулись там вообще что ли ???
 показать весь комментарий
 
 
А кто будет контролировать эти 100 га? Это как посадки по весне бла бла бла, ни судов, ни законов и рейдерсво!

И экономический спад, когда среднего класса который может купить землю нет.

В стране эпидемия, война, но начать нужно с захвата земли.

Показали Медный грош, вместо контроля олигархов, которые выводят деньги сотнями миллиардов, они землю отхапать решили.

И МВФ не волнует эта мафия, но волнует отсутствие захвата земли. Всё это показательно денег и ресурсов отжимают больше чем дают в кредит.

Ясное дело они все договорились, не олигархов же трусить, там его послали, а народ без последнего и продуктов можно оставить запросто.

Продавать землю в эпидемию, продавать маски, Завозить больных без карантина это все гос измена.
 показать весь комментарий
 
 
Миха Чаплыга - УТВЕРЖДАЮ , Зеленский сознательно накачивает страну возвращенцами без карантина при установлении показушного карантина для тех кто тут... с геноцидом трепыхающихся... для подготовки страны к финальному краху и концы в воду хаоса....
 показать весь комментарий
 
 
Говорит-то он правильно, а кто финансирует самого чаплыгу?
 показать весь комментарий
 
Подивимось, як хто проголосує. Якщо ЄС підтримає - більше за них голосувати не буду, навіть з ситуативних міркувань. Не дивлячись що там є достойні люди. Але це загравання і позиція верхівки фракції дістали. Хай займаються своїми договорняками, цілуються, обнімаються з Разумковами-Зеленськими.
Є надія що Батьківщина не підтримає, якщо так станеться - то на місцевих виборах за них.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх