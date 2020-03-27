 Достигнуты договоренности относительно принятия закона о рынке земли, - Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Как рассказал глава государства во время общения с журналистами после заседания фракции, на первом этапе открытия рынка земли законодательство будет предусматривать возможность для физических лиц сосредотачивать в одних руках не более 100 га.
"Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц - это второй этап, который будет введен с 2024 г., - будет до 10 тыс. гектаров. То есть первый этап - для физических лиц, для украинцев - 100 гектаров на человека", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что принятие законов о рынке земли и о банках необходимо для предоставления кредита МВФ.
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Основні зміни такі:
У перші два роки буде діяти обмеження на покупку землі - не більше 100 га в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки.
З 2021 до 2023 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.
Також в перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.
Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась - питання буде вирішене на референдумі.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/27/658643/
Психиатры есть?
Помогите ребята.
И не поможет закрытие въезда в Киев до 24 апреля.
Это предательство интересов Украины!
Треба організації, а їх ніхто не створює...
И экономический спад, когда среднего класса который может купить землю нет.
В стране эпидемия, война, но начать нужно с захвата земли.
Показали Медный грош, вместо контроля олигархов, которые выводят деньги сотнями миллиардов, они землю отхапать решили.
И МВФ не волнует эта мафия, но волнует отсутствие захвата земли. Всё это показательно денег и ресурсов отжимают больше чем дают в кредит.
Ясное дело они все договорились, не олигархов же трусить, там его послали, а народ без последнего и продуктов можно оставить запросто.
Продавать землю в эпидемию, продавать маски, Завозить больных без карантина это все гос измена.
Є надія що Батьківщина не підтримає, якщо так станеться - то на місцевих виборах за них.