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 Политика Украины, Экономика
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 "Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать", - Зеленский обратился к предпринимателям

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей в условиях карантина, пообещав государственные программы поддержки граждан и бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания фракции "Слуг народа", Зеленский отметил, что таких программ готовится несколько и они будут рассчитаны на разные слои населения.

"Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать - маленький, средний бизнес. Не увольняйте людей", - сказал Президент.

Зеленский также подчеркнул, что готовятся программы для поддержки социально незащищенных слоев населения в условиях распространения COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3185020
 
 
 Топ комментарии
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В Умани уже именно так и есть, местные в ах-ии и плачут, а ведь это территория Украины а не Израиля
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Конченный га@@@@. Сначала кукла Бени тупо гробит бизнес своими дебильными указами и законами, дерибанит экономику до состояния "ниже плинтуса"., а потом просит помощи. Ты хоть одну свою дурню отменило? Все потом как нибудь.
Бубочке есть один хороший совет - иди-те в отставку. И.О. президента будет Разумков. (по Конституции). Будет создано техническое правительство без зеленых уродов, которое наладит работу и под которое дадут Украине деньги. А вы все хоть выживете ... Это будет ОЧЕНЬ хорошо для всех нас. Пока не поздно.
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Пожалуйста не берите аренду, налоги, и проценты по кредиту.
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Обязательно поддержим, в не меньшем объеме, чем 95 квартал и Зеленский помог больницам. То есть спасибо может даже 2 раза скажет!
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Они не уволят. Просто перестанут платить. И на другую работу не отпустЮт тоже... "Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать", - Зеленский обратился к предпринимателям - Цензор.НЕТ 6220
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Бубчонок : " Не делайте мне больно , господа"
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все смешалось в доме зелёнских.. кони -люди-зебилы зелёнских-бенины зебилы-вааще мрак полный..
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не, это не речь президента, это речь клоуна.
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Люди добрі! І це виступ Президента країни ? Якийсь плач Ярославни на валу!
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настільки все повільно розробляється та приймається рішення ніби влада перебуває зараз десь на альфацентаврі..
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Або перебуває перманентно під кайфом! Вибрали наркоманів - а тепер плачуться на долю!
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А если бы 17 го закрыли ******* границу наземную и воздшную для всех не было бы таких маштабов.
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Лицемер.
В ЕС страны власть показывает высшую обеспокоенность о людях. А в Украине, как и всегда - власть отдельно пытается порешать в свою пользу, наплевав на общество.
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Не минуло і року, як Зеленський став президентом, а його виступи без блювотного рефлексу вже дивитися неможливо.

Бездарність з наполеонівським комплексом керує нашою Державою - тепер це доконаний факт.

І чим довше це «зелене» непорозуміння буде при владі, тим менше шансів у нас, українців, перемогти у війні як проти коронавірусу, так і проти московської імперії...

Висновок однозначний: «Зелена влада» має піти. Чим швидше, тим краще для України. #Зе_END!
Дмитро Ярош
"Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати", - Зеленський звернувся до підприємців - Цензор.НЕТ 4611
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а этих, возвращающихся в Украину куда девать будешь Клоун - при падении производства на 8% еще до пандемии....?

"Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати", - Зеленський звернувся до підприємців - Цензор.НЕТ 1905
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а ведь скоро и они будут требовать есть и работать
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Замкнутый круг у кого аренда что отменят скажут собственнику не бери оплату а за охрану они что бесплатно охранять будут им есть не надо а платить не с чего карантин. Вот так
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****! дебил!. зачем ты поперся в Президенты, если не знаешь что делать на этой посаде?!
ты, *****, Зеленое Ничтожество, обмануло 73% дебилов, голосовавших за тебя, а сейчас ты не знаешь что делать.. *****!!! Зачем ты вообще родился???!!!
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Импотенты. Без Минетно Вафельного Фалоимитатора( МВФ ). Ничего не могут!
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Пожалуйста, не увольняете "Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати", - Зеленський звернувся до підприємців - Цензор.НЕТ 9054 У нас немного конкретнее

"если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей , она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси", - заявил Александр Лукашенко.
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Да это позор. Все, хайповые видосики закончились?
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Будь ласка, не зраджуйте Україну, Моніка Янелох, не капітулюйте перед обісРашкою, ніяких таємних переговорів ні з кремляд'ю, ні з манкуртами-колаборантами з ОРДЛО.

Ми, свідомі, патріотичні Українці, не будемо підтримувати ЗеМанду, ми вас, ЗеБільна зрадницька сволота, поступово почнем знищувати, якщо ви і далі будете зраджувати Неньку.
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Ок, не уволю...
Как добираться на работу?
Как работать?
Как платить зарплаты?
Как платить аренду?
Как платить налоги?
Ждём подробных ответов на эти простые вопросы в сериале видосиков от Зе
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Зеля наверное думает, что деньги на деревьях растут. Закрыл страну на карантин, оставил всех без денег и играет в напёрстки со своим Коломойским. Тьфу, клоун дешевый)))
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- ну пжалуста...ну что вам стоит...особенно маленький бизнесочек...дякую...дуже дякую..
"Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати", - Зеленський звернувся до підприємців - Цензор.НЕТ 2836

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а че не из теслы с фирменной улыбочкой
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Тесла уехала вместе с богданом...
Теперь или стоя на двух копытах...или на велосипеде...других вариантов у осла нет...
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"ну пожалуйста, не роняйте меня головой на асф-а-а-а-лть."(c)
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І ці люди обіцяли приріст ВВП на 40 % за три роки! Малошановні зевиборці -у мене до вас одне питання: чи вас опоїли чимось чи вам пороблено було що ви обрали це чудо гнусяве в керманичі!
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Воно дебіл, воно ЗеБіл.

Такому придурку навіть сільським клубом не потрібно давало керувати, що вже там говорити про керівництво цілою країною та щей в умовах війни та кризи.
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Млин, оно реально с наркоты не слазит!!!!
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Что ты поддержишь? Свой хер лучше поддержи, а то играешь фальшиво.
Ты же хочешь на месяц загнать в очко всех, а тут поддерживать собрался. Чмо зеленое
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Чем поддерживать ? "Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати", - Зеленський звернувся до підприємців - Цензор.НЕТ 907Голой жопой ? "Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати", - Зеленський звернувся до підприємців - Цензор.НЕТ 907Введите закон ,уволил работника-пять лет тюрьмы а сказки рассказывать много ума не надо ...
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