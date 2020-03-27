 "Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать", - Зеленский обратился к предпринимателям

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Отвечая на вопросы журналистов после заседания фракции "Слуг народа", Зеленский отметил, что таких программ готовится несколько и они будут рассчитаны на разные слои населения.
"Пожалуйста, не увольняете людей, мы вас будем поддерживать - маленький, средний бизнес. Не увольняйте людей", - сказал Президент.
Зеленский также подчеркнул, что готовятся программы для поддержки социально незащищенных слоев населения в условиях распространения COVID-19.
Бубочке есть один хороший совет - иди-те в отставку. И.О. президента будет Разумков. (по Конституции). Будет создано техническое правительство без зеленых уродов, которое наладит работу и под которое дадут Украине деньги. А вы все хоть выживете ... Это будет ОЧЕНЬ хорошо для всех нас. Пока не поздно.
В ЕС страны власть показывает высшую обеспокоенность о людях. А в Украине, как и всегда - власть отдельно пытается порешать в свою пользу, наплевав на общество.
Бездарність з наполеонівським комплексом керує нашою Державою - тепер це доконаний факт.
І чим довше це «зелене» непорозуміння буде при владі, тим менше шансів у нас, українців, перемогти у війні як проти коронавірусу, так і проти московської імперії...
Висновок однозначний: «Зелена влада» має піти. Чим швидше, тим краще для України. #Зе_END!
Дмитро Ярош
ты, *****, Зеленое Ничтожество, обмануло 73% дебилов, голосовавших за тебя, а сейчас ты не знаешь что делать.. *****!!! Зачем ты вообще родился???!!!
"если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей , она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси", - заявил Александр Лукашенко.
Ми, свідомі, патріотичні Українці, не будемо підтримувати ЗеМанду, ми вас, ЗеБільна зрадницька сволота, поступово почнем знищувати, якщо ви і далі будете зраджувати Неньку.
Как добираться на работу?
Как работать?
Как платить зарплаты?
Как платить аренду?
Как платить налоги?
Ждём подробных ответов на эти простые вопросы в сериале видосиков от Зе
...
Теперь или стоя на двух копытах...или на велосипеде...других вариантов у осла нет...
Такому придурку навіть сільським клубом не потрібно давало керувати, що вже там говорити про керівництво цілою країною та щей в умовах війни та кризи.
Ты же хочешь на месяц загнать в очко всех, а тут поддерживать собрался. Чмо зеленое