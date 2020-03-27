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Все про:больница (681) Одесская область (1946) Куцый Максим (11)

 Глава Одесской ОГА Куцый затруднился назвать опорные больницы области по борьбе с коронавирусом

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый не смог вспомнить список опорных больниц региона, которые будут принимать людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Во время брифинга по текущей ситуации с эпидемией названия медучреждений губернатору шепотом подсказывала глава департамента здравоохранения области Оксана Сорочан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Подробности.

"На сегодняшний день определены Измаильская больница, Дунайская больница также в Измаиле. Город Черноморск, Одесская инфекционная больница. Она является основной и опорной, принимает наибольшее количество лиц с подозрением на коронавирус. Также еще добавлено областной клинический центр медицины Одесской области... Какие еще? Сейчас... Город Подольск... Городская больница Подольская", - покопавшись в бумагах и услышав подсказки, едва вспомнил губернатор.

На вопрос журналиста, почему самая подготовленная больница региона, Одесская областная, не является опорной, Куцый заверил, что руководствуется указаниями МОЗ. По его словам, ведомство якобы рекомендует использовать многопрофильные больницы лишь на третьем или четвертом этапе развертывания госпитальной базы.

"Чтобы сделать из этого учреждения исключительно опорную больницу, нужно отселить очень много отделений", - заявил губернатор.

Как сообщалось, в Одесской области работает антикризисный штаб "Одесса vs COVID", который делает все возможное для подготовки региона к вспышке эпидемии коронавируса. При этом местная власть не способствует волонтерам, а иногда и мешает им. Об этом написал в Facebook совладелец группы ТИС Андрей Ставницер, которому президент Владимир Зеленский поручил курировать Одесскую область в вопросах борьбы с коронавирусом.

По его словам, одна из основных проблем - определение списка опорных больниц для приема людей с COVID-19: руководство больниц не хочет брать на себя ответственность за таких пациентов.

Президент Владимир Зеленский на встрече с крупными украинскими бизнесменами 16 марта попросил, чтобы каждый из них стал куратором определенных регионов Украины в вопросах борьбы с коронавирусом. Совместно с областными властями бизнесмены открыли и возглавили региональные антикризисные штабы по борьбе с COVID-19. Также был создан отдельный фонд для закупки лекарств: по оценкам президента, в нем нужно аккумулировать 12-13 млрд грн.

По состоянию на 27 марта COVID-19 подтвержден у 217 украинцев, из них пятеро - жители Одесской области. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что в ближайшие две недели количество больных может увеличиться, поскольку из-за границы вернулось около 2 тыс украинцев, среди которых могут оказаться инфицированные. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 24 марта обсудил с послами стран G7 и ЕС вопросы помощи Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3185019
 
 
 Топ комментарии
 
Ось така вона "готовність до піку короновірусу" від Зе-професіоналів
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С болезнями борятся медики и ученые. При чем тут вообще клоуны?
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Його цікавлять лише опорні фірмочки, через які бюджет дерибаниться.
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Совет форумчанПравила форума
 
Ось така вона "готовність до піку короновірусу" від Зе-професіоналів
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да уж не так страшен короно вирус хотя да.. (страшен страшен еще и как) но еще страшнее вирус ЗЕдебилов... если бы зедебилы возглавили бы шествие короно вируса то боюсь они бы умертвили бы сам вирус с такой организацией работы...но такое увы не реально... но реально иное в Ураине две беды собственно сам вирус COVID 19 И Зедебилы ... и мы- народ между ними
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Да. Такой бездарной вертикали президентской власти, включая "величайшего", у нас ещё не было. Это просто гребаный стыд какой-то.
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С болезнями борятся медики и ученые. При чем тут вообще клоуны?
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Вот...
Поэтому, займись обсуждением тем по своему профилю.
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Может быть он прав? Какова реальность, таковы и затруднения.
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блин..и так по всей Украине !!! и осталось до тотального писдеца неделя-полторы от силы.. Глава Одесской ОГА Куцый затруднился назвать опорные больницы области по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7909 .. смешно , если бы не было так грустно ...
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Його цікавлять лише опорні фірмочки, через які бюджет дерибаниться.
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Ярославський Кучера зачмирив,тепер і об інших ноги витирати будуть.Безвладдя.
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губернатор - чИловек Зеленскавага.. говорит искренне и с пипютра..
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В отставку, немедленно, прямо завтра.
А то пока вспомнит, куча народа протянет ноги!!!
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для допомоги в подаланні епідемії Німеччина залучить 15 тисяч військових Бундесверу.
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Вот если бы его спросили где можно много украсть ,тут его ответить бы не затруднило ... Глава Одесской ОГА Куцый затруднился назвать опорные больницы области по борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 778
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какие накуй больницы, рехформаторы. мля... 20 штук есть- беги за антибиотиками и лежи с пневмонией в общей палате , подставляй интернам попу целый месяц... нет конечно можешь и не лежать - эт -твои проблемы ...а где наука...НИИ, лаборатории, разработки, семинары ,съезды вирусологов, журналы, научные статьи...где все были до этого ? А ответ прост : заплатили последнее, отучились кое -как, потом торговали испанскими апельсинами, чтобы собрать деньги и через пару сезонов съездить посмотреть на процветающую Италию....
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Значит их нет..
Зеленое стадо обсирается везде и всегда...
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В Україні зафіксували 310 випадків коронавірусу,за даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків.
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На сотню больше чем вчера...значит завтра будет плюс 300...ну и далее по нарастающей..
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