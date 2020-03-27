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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дефолт (374) МВФ (2837) Яценюк (7817)

 Яценюк: Дефолт - это экономический и политический крах. Нужна программа с МВФ и реструктуризация

Без программы Международного валютного фонда мы точно получим дефолт. Это экономический и политический крах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Большое интервью" на телеканале "Украина 24" 27 марта.

Арсений Яценюк подчеркнул, что, по его данным, с 20 февраля до 20 марта впервые за очень долгое время было зафиксировано большее количество тех, кто приехал в Украину, чем тех, кто уехал.

"Приехало значительное количество людей, не имеющих здесь работы, и которые, потеряв работу в Европе, потеряли возможность пересылать в Украину и 12 миллиардов долларов, которые мы получали в год от людей, которые работают за рубежом", - подчеркнул он.

Это, по его словам, повлияет и на потребительский рынок внутри страны, и на стабильность валютного курса.

Кроме безработицы, одним из главных рисков Арсений Яценюк назвал падение экономики: "Это уже факт, падение экономики будет. Размер падения будет зависеть только от антикризисных мер, в том числе глобальных".

Еще один риск - падение курса национальной валюты и, как следствие - рост цен: "Если будет объявлен дефолт, я не знаю, какой будет курс гривны. Эксперты говорят о 35-40 грн за доллар. Я позволю себе с ними не согласиться. Потому что после объявления дефолта в других странах - там было и 200, и 300% удешевления национальной валюты".

"Если падает стоимость национальной денежной единицы начинают расти цены в том числе. Цены так же будут галопирующие", - добавил он.

"Когда эти три элемента являются - падение экономики, курса, рост цен, безработица - это за собой влечет падение доходов государственного бюджета. А это уже спираль", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк: Вводить чрезвычайное положение сегодня нет никакой целесообразности

После достижения договоренностей Украина сможет получить первый транш МВФ в размере 2-2,5 миллиарда долларов непосредственно в бюджет. После этого у государства появится возможность получить 500 млн от Европейского Союза, которые привязаны к программе с Международным валютным фондом. А также 1 миллиард долларов - от Всемирного банка: "С миру по нитке - бедному рубашка. 4 миллиарда, в принципе, - это очень большая сумма. Плюс это серьезный сигнал для инвесторов, и повышает шансы разместиться на внешних рынках".

Отвечая на вопрос относительно законодательства, которое необходимо принять в рамках сотрудничества с МВФ, Арсений Яценюк пидкрелсив: "Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы парламент проголосовал за изменения в банковское законодательство. Ни одной. Там нет дискуссии. Идите и голосуйте".

Одновременно с программой с МВФ необходимо начать процесс реструктуризации долгов, как провело реструктуризацию правительство Арсения Яценюка в 2015 г: "Мы были с программой МВФ, получали средства, и мы провели реструктуризацию внешней задолженности. Да, это делалось в кооперации с Международным валютным фондом. Да, это были очень сложные переговоры. Но я публично призвал правительство: нам надо думать не только о 2020 годе. Я не знаю, когда закончится кризис. Я знаю о большой долговой нагрузке. Я бы шел по пути подписания программы и новой реструктуризации".

Источник: https://censor.net.ua/n3185018
 
   
 Топ комментарии
 
Доборолася Україна до самого краю
гірше ката всі зебіли її розпинають..
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В кризисе я ставлю на Яценюка. Проверено в 14 и 15 годах.
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К сожалению, детям нашим придётся отмывать я от этого Зелёного дерьма. Те, кто ставили галочку напротив фамилии Зеленский, от всего сердца желаю испытать "радости" вашего выбора детям своим оставьте.
МажьТе и ЖриТе
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Доборолася Україна до самого краю
гірше ката всі зебіли її розпинають..
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а про мудрый нарид Украины имеешь какой нибудь вирш..?
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Червоно-Чорний - то что надо...

тоже вспомнил про эту картинку, да искать лень было...
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я ці картинки роблю у вільний час Яценюк: Дефолт - это экономический и политический крах. Нужна программа с МВФ и реструктуризация - Цензор.НЕТ 8122 часто бачу у блогерів в ютубі і не тільки -свої "творіння" на заставках і визнаю-що це приємно доволі.
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В кризисе я ставлю на Яценюка. Проверено в 14 и 15 годах.
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самовбивця знову прийде розгрібати-а зелене чмо буде лаври пожинати..
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Формула успеха Украины:

Порох ! + Пастор ! + Яценюк !
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Порох его выперл с коалиции, за что в частности и потерял мой голос. (Нет, я не голосовал за зеленского)
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Тіпа гівно-глина- вода?)) Пожарнік получиться)))
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ватников от этой святой украинской Троицы бьют корчи !
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К сожалению, детям нашим придётся отмывать я от этого Зелёного дерьма. Те, кто ставили галочку напротив фамилии Зеленский, от всего сердца желаю испытать "радости" вашего выбора детям своим оставьте.
МажьТе и ЖриТе
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Это единственное что можно поставить Сене в минус, что не меняет того что это лучший антикризисный премьер за всю историю.
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Нарид выбрал на выборах президента дефолт и не хочет ничего от МВФ. Волю нариду надо уважать.
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нарід хотєл кушать обільно і вкусно і под піво смотрєть квартал.. смотрєть можно-а вот от кушать і піво- прідьотся отказаться..
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Сейчас особенно обильно кушают в Италии и в Испании.
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Кому нужна ? Ворам ? Людям это точно ни к чему ,ни один Украинец от МВФ не получил ни копейки и не получит никогда !!!
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Как кремлеботы и бенефициары зрад не любят МВФ. А где бы без них были в 2012, 2008, 2014? Губернией рашки или Конго в лучшем случае. МВФ( =США) наш лучший союзник, нужно просто грамотно ими пользоваться а не перекручивать их требования и подавать как страшилку.
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Сколько лет Украина берёт деньги у МВФ ? Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 7663Наступило счастье ? Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 7663Заработала экономика ?народ благоденствует ? Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 7663 А ты говоришь кремлеботы и рашка ,да у тебя в голове ваты больше чем в любой рашке ... Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 7663
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сеньке осталось только интервью давать
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Сеня ,дефолт он для Украины НЕИЗБЕЖЕН ,ни сегодня-так завтра ,но ваша мечта земельку двинуть а дальше хоть трава не расти ...
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пане Яценюк, якщо впаде оця кровожерлива система, яка країну руйнує та знищує народ, і в якій ви катаєтесь , як миші в сметані, то народ буде - за!
Ви були прем'єр-міністром чого не поцікавились співвідношенням вентиляторів штучного дихання в Європі та Україні? і ще багато чого...в наших поліклініках ще прилади виробництва СССР - ви там не лікуєтесь і тому - не знаєте.
То мені пофіг ваш дефолт, якщо такі , як ви і оця вся камаріл'я - зникне в небуття.
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"Казка про кульбабу".
Зiбрались якось Кульбiда, Кулєба та Кулявлоба...
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опять воняет , параша самоходная
гдЭ деньги за забор против ракет
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Я з ганьбою жити не буду.

Дефолтвлоб - так дефолтвлоб.
Але чесно, справедливо і сміливо.
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З ранку новость придумують, потім весь день її мусолять, у вечорі отчитуються о побєдах))) Ще вангують. Постійно вангують, шукають зраду і вангують))) І всьо не в масть))) Бідні пеціні хом'ячки))
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Мудрий нарід хоче дефолту! Бєня не може брехати! Зебіли вірять у спасітєльний дефолт 😭😭😭
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раз яценюки виступають проти дефолту, значить він невигідний олігархічній системі, бо її може не стати.
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система , яка довела країну до дефолту - не може зберегтися.
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а кто говорит о системе
коля майский и будет рулить
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Не вірю - поки не видно даних - публічних виступів, пропозицій
щоби рулити - публічно , то треба мати трохи інший імідж та талант до руління..та й бажання, а якщо пропихнути маріонетку, то це ненадовго.
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затуманенный мозг мало видит
коля майский скрытый и хитрый
мао дзедун с либерманом , одним словом Яценюк: Дефолт - це економічний і політичний крах. Потрібна програма з МВФ і реструктуризація - Цензор.НЕТ 3985
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как фото делириных бабок с рашки "Путин добей америку, сделай доллар по 100". Зеля добей алигархав - сделай дефолт и доллар паписят.
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це смішно! при чому тут Зеля?

це не залежить від Зеля чи ще від кого, це логічний фінал системи за 25 років.
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Та ви невиліковні. Зеля зі своєю шоблою, до коронавірусу і економічної кризи, за пів року, проср.али все, що 5 років збиралося по крихті
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я здоровий. Я так бачу ситуацію та аналізую її, маю для того освіту та достатній досвід роботи, щоби розуміти процеси. Мене не заворожують оці ваші гасла. Ви мислите гаслами, а я аналізом.
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не думаю, що він виступає - аналіз показує отакі перспективи, а у Бені, думаю, є аналітики.
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Дефолт значит дефолт. Хватит уже доигрались власть мальчишек импотентов.
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Тащемто реструктуризация это технический дефолт, за прочим Яценюку респект, не знаю кто его педалит. хочеться верить что он за свой счет, но премьер с него был отличный - мог Ахметова послать и Путина, даже Пороха, за что поплатился.
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за щеку он брал
а не татарина послать
выдумал тоже послать ахмета
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Все относительно, Овощ-Азиров списал вообще долги на 20 лярдов, затащил в убытки нафтогаз, субсидируя СКМ, Яценюк Ахметова не умножил на ноль, но это и не нужно, нужно поставить в рамки правил что он и Порох и сделали, в то же время с произволом ДТЕКовских облэнерко не решил вопрос (не хотел быть может) но как за 4 года результат отличный. Опять же НФ поддерживал снятие неприкосновенности итд.
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в нас всі прем'єри отлічні, один отлічнішій від іншого. Чого тоді країна в такому стані - куди не кинь - всюду клин.
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Никакой ж.. ни когда не работал на благо православного или католического государства, это правило пожизненное, исключение из правил Израиль , так что не обольщайтесь и не надейтесь,мусульмане давно это поняли и прозрели
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Что-то этот лысый говнюк зачастил .
Он ещё на что-то надеется ???
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