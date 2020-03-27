 Яценюк: Дефолт - это экономический и политический крах. Нужна программа с МВФ и реструктуризация

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Большое интервью" на телеканале "Украина 24" 27 марта.

Арсений Яценюк подчеркнул, что, по его данным, с 20 февраля до 20 марта впервые за очень долгое время было зафиксировано большее количество тех, кто приехал в Украину, чем тех, кто уехал.

"Приехало значительное количество людей, не имеющих здесь работы, и которые, потеряв работу в Европе, потеряли возможность пересылать в Украину и 12 миллиардов долларов, которые мы получали в год от людей, которые работают за рубежом", - подчеркнул он.



Это, по его словам, повлияет и на потребительский рынок внутри страны, и на стабильность валютного курса.

Кроме безработицы, одним из главных рисков Арсений Яценюк назвал падение экономики: "Это уже факт, падение экономики будет. Размер падения будет зависеть только от антикризисных мер, в том числе глобальных".



Еще один риск - падение курса национальной валюты и, как следствие - рост цен: "Если будет объявлен дефолт, я не знаю, какой будет курс гривны. Эксперты говорят о 35-40 грн за доллар. Я позволю себе с ними не согласиться. Потому что после объявления дефолта в других странах - там было и 200, и 300% удешевления национальной валюты".

"Если падает стоимость национальной денежной единицы начинают расти цены в том числе. Цены так же будут галопирующие", - добавил он.

"Когда эти три элемента являются - падение экономики, курса, рост цен, безработица - это за собой влечет падение доходов государственного бюджета. А это уже спираль", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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После достижения договоренностей Украина сможет получить первый транш МВФ в размере 2-2,5 миллиарда долларов непосредственно в бюджет. После этого у государства появится возможность получить 500 млн от Европейского Союза, которые привязаны к программе с Международным валютным фондом. А также 1 миллиард долларов - от Всемирного банка: "С миру по нитке - бедному рубашка. 4 миллиарда, в принципе, - это очень большая сумма. Плюс это серьезный сигнал для инвесторов, и повышает шансы разместиться на внешних рынках".

Отвечая на вопрос относительно законодательства, которое необходимо принять в рамках сотрудничества с МВФ, Арсений Яценюк пидкрелсив: "Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы парламент проголосовал за изменения в банковское законодательство. Ни одной. Там нет дискуссии. Идите и голосуйте".

Одновременно с программой с МВФ необходимо начать процесс реструктуризации долгов, как провело реструктуризацию правительство Арсения Яценюка в 2015 г: "Мы были с программой МВФ, получали средства, и мы провели реструктуризацию внешней задолженности. Да, это делалось в кооперации с Международным валютным фондом. Да, это были очень сложные переговоры. Но я публично призвал правительство: нам надо думать не только о 2020 годе. Я не знаю, когда закончится кризис. Я знаю о большой долговой нагрузке. Я бы шел по пути подписания программы и новой реструктуризации".