 "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Украине нужен максимальный локдаун, полное закрытие всего минимум на 4 недели", — сказал Наталуха.

"Я убежден, что мы стоим перед выбором: или 4 недели жесткого локдауна по всей стране, или 4 месяца мер — полузакрытых, полуоткрытых... Это будут несправедливые 4 месяца, на протяжении которых кто-то будет оставлен закрытым. Или мы можем сделать справедливые 4 недели, когда мы закроемся все, понизим этот индекс распространения (коронавируса. — Ред.)..., и тогда снова перезапустимся. Тогда мы снова выйдем на улицу, тогда мы все снова выйдем на работу и сможем начать работать", — сказал Наталуха.

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По его словам, уже готов проект закона о таком карантине.

"Этот законопроект предусматривает отсрочку платежей, перенос сроков. Он предусматривает автоматическое продление выплат социальных, он предусматривает освобождение от повышение банковских кредитов, он предусматривает освобождение от повышения арендных платежей для маленьких арендаторов на территории торговых центров, которые вынуждены были закрыться", — сказал Наталуха.

"Этот законопроект регулирует цены. Мы не хотим, чтобы люди наживались на этих ценах, чтобы они спекулировали на них, чтобы черные перекупы перепродавали товары первой необходимости. И мы регулируем очень жестко этот вопрос, мы повышаем штрафы", — добавил он.

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По словам Наталухи, цель законопроекта — "сделать карантин максимально безболезненным".