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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине

Глава комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал о проекте закона, предусматривающего жесткий карантин продолжительностью 4 недели.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Украине нужен максимальный локдаун, полное закрытие всего минимум на 4 недели", — сказал Наталуха.

"Я убежден, что мы стоим перед выбором: или 4 недели жесткого локдауна по всей стране, или 4 месяца мер — полузакрытых, полуоткрытых... Это будут несправедливые 4 месяца, на протяжении которых кто-то будет оставлен закрытым. Или мы можем сделать справедливые 4 недели, когда мы закроемся все, понизим этот индекс распространения (коронавируса. — Ред.)..., и тогда снова перезапустимся. Тогда мы снова выйдем на улицу, тогда мы все снова выйдем на работу и сможем начать работать", — сказал Наталуха.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если не вводить ограничений, коронавирусом могут заболеть от 7 до 22 млн украинцев, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

По его словам, уже готов проект закона о таком карантине.

"Этот законопроект предусматривает отсрочку платежей, перенос сроков. Он предусматривает автоматическое продление выплат социальных, он предусматривает освобождение от повышение банковских кредитов, он предусматривает освобождение от повышения арендных платежей для маленьких арендаторов на территории торговых центров, которые вынуждены были закрыться", — сказал Наталуха.

"Этот законопроект регулирует цены. Мы не хотим, чтобы люди наживались на этих ценах, чтобы они спекулировали на них, чтобы черные перекупы перепродавали товары первой необходимости. И мы регулируем очень жестко этот вопрос, мы повышаем штрафы", — добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Более 2 млн украинцев испытывают трудности с работой в связи с карантином, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков

По словам Наталухи, цель законопроекта — "сделать карантин максимально безболезненным".

Источник: https://censor.net.ua/n3185017
 
 
 Топ комментарии
 
шо за идиоты, вирус никуда не денется через четыре недели.
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Рано !!!

Вот пусть все зараженные въедут в страну, заболевших станет процентов 70 от всего населения, тогда можно и вводить
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Не получится! Людям жрать нечего станет к середине апреля и это около 80% граждан Украины.
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Рано !!!

Вот пусть все зараженные въедут в страну, заболевших станет процентов 70 от всего населения, тогда можно и вводить
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ха ха идея в принципе нормальная и она будет сегодня рекорд 92 случая новых.... так что такое может быть и в привентивном порядке.. если уж и закрыться на 4 недели то да НО.. Государство ******* тогда немедленно сформировать продуктовые наборы на 4 недели каждое домогосподарство о чем надо было думать уже в январе Госрезерв которого нема... ну хотя бы заморозить цены в торговых точках и жестко причем заморозить обеспечить запас товара длительного хранения на 2 месяца все торговые магазины или сети закрыть также оставив и сосстави гарфи работы ждежурных напрмиер понедельник Таврия работает(Одесса0 вторник четвер копейка. пятница воскрсенье Сельпо.. и так по торговым сетям аптека одна дежурит три 8 отдыхают.. и месяц могли бы прожить... не знаю сложно то все но если не перестанут принимать туристов которые уже и забыли про Украину... вот мне интеренсо заставить Зеленского общеловать завтра всех 920 пассажиров спецпоезда Киев-Москва-Киев на Вокзале ....Брррррр
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шо за идиоты, вирус никуда не денется через четыре недели.
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США такого себе не может позволить - Трамп призвал продолжать работать....
А Украина - легко... "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине - Цензор.НЕТ 7067
депутат от СН Наталуха является калиброванным идиотом....
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"Полное закрытие всего минимум на 4 недели"

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Наталуха,плати мені зарплату і жратву додому привозь і я на карантині хоч до пенсії сидіти буду! "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине - Цензор.НЕТ 2047 і навіть пробачу ЗЕбілам 900 тон медичних масок ,можливо іспанцям вони більш потрібні. "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине - Цензор.НЕТ 7309
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призвал работать, может поэтому там за последние два дня +80 тысяч заболевших?
и да, может себе позволить. Хочу напомнить, что США может печатать деньги без риска потери их ценности. И напечатала уже 2 триллиона.
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если закрыты границы, а больные изолированны и вылечены, денется.

закачайте игру Plague Inc, там в примитивной форме все наглядно
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Почему не денется? Все, кто заразные за это время заболеют, но никого более не заразят. Их изолируют - профит.
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Мы хотим, мы не позволим, мы не допустиГде,блд,маски,недопустители?
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Полное закрытие включает закрытие магазинов тоже? Если нет, то это не полное закрытие.
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Не получится! Людям жрать нечего станет к середине апреля и это около 80% граждан Украины.
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опять же...только наладится погода ...козлиными тропами народ потянется на дачи (а идиоты на шашлыки) ...селянам пора пахать - сеять - сажать (или садить? как правильно???)))..
у людей закончится подкожные накопления и продукты в нычках...
опять же скучно, когда солнце светит прямо в глаз и нифига себе жара )))
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Глава комитета по экономическому развитию хочет экономического коллапса страны.Я правильно понял?
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До идиота не доходет , что АПРЕЛЬ ВЕСЬ ГОД КОРМИТ ????
Зебобики Вы выбрали кого? А шо есть будете год?
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А шо будут есть свиньи, коровы, куры следующей зимой?
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До следующей зимы еще дожить надо...вопрос что эти куры будут кушать через неделю??
У селян нет денег на закупить корма на месяц или год...каждую неделю покупают...
Заработали с яиц...молока...едут и покупают...
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вижу зебилам коронавирус мозг окончательно выел... "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине - Цензор.НЕТ 1528
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Закрой себя полностью.. хоть на 5 лет, а экономика должна работать, иначе никакие подачки мвф не спасут страну
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Хорошее предложение Наталухи , оно позволит быстрее сменить власть .
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Клоуны тупые...повышение аренды это да...а саму аренду без повышения за кой хер платить??? Где брать деньги если вы дауны экономику раком поставили???
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Жрать нечего будет или нажратся небудет где? Суки перед виборами носять гречку, а зараз не можна доплмогти людям. Країна може абсолютно усім себе забеспечити
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зебилы - трансцендентные д'Олбоопы... ну как, скажите, как можно такое даже предположить?
- заболел зуб, но стоматологический киоск в соседнем поедъезде заперт на замок
- захотелось, ну бывает, позвонить по телефону, но атс заперта, а соты закупорены
- захотелось оставить сообщение на Цензоре, но провайдер захлопнул дверь и запер снаружи...
- да и банки считать, по идее, должны прекратить
Не, ну абсурдность полного локаута очевидна... неужели есть потребность лечиться на своем опыте? Неужели невозможно осуществить анализ опыта других стран? Да и откуда взялись 4 недели? Надежда юношу сношает??? Через 4 недели вирус окочурится?
Был бы я Дали, написал бы "Предчувствие гражданской эпидемии"...
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люди просто мыслят сколько стоит номер в куршавеле или подорожант ли хенесси.... не ведая по чем бенз на заправках или мука в атб.... будут управлять по скайпу с мальдив..таким хоть на 4 года вводи карантин....
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Хорошо рассуждать и делать эксперименты если у вас матрац набит баксами, а не ватой, так что когда слушаете советы наших, подчёркиваю "наших родных , честных,живущих как народ на зарплату ", а не шведских или немецких ,"которые грабят свой народ до нитки " депутатов, а также учитывайте социальный разрыв в энное количество раз и анализируйте последствия на свой страх и риск и помните они вам ни чем не помогут,кроме как в очередной раз обдерут и обманут
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К сожалению прийдется выбирать или карантин с ограничениями и диктатурой или как в штатах
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Да *****, как в штатах. За 4 недели ****** придёт всему. Можно будет и не пытаться что то сделать, 90е покажутся раем. И что жрать будем после да и во время тоже?
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В штатах перевозные морги и крематории и 3000 дол на семью и человек делает выбор карантин или рабодать. У нас выбора нет
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А кушать что 4 недели это лох и даун нам предлагает?
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Дарница предложила выпускать лекарства которые рекламирует воз как возможное решение проблемы, но жтим петухам некогда принять закон что можно было им лечить, а дури всякой хоть отбавляй.
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Это локдаун по поводу принятия закона о рынке земли и ещё какой то низкой антинародной хрени.
К коронавирусу он малоприменим. Потому что, хотя люди и хорошо умеют самоорганизовываться, самоорганизация разрушается преступной и беззаботной властью. В общем, чтобы умереть или заболеть - коронавирус особо не нужен. Есть много других факторов. Но можно потерять страну и свободы в стране и для себя и для потомков. Так что лучше их не терять, а приумножать. Умный не потеряет - дурак не найдет.
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Так это нада было сделать ещё неделю назад.Этими полумерами мы сами себя заганяем в ужасную статистику.Лучше 3-4 недели тупо всех закрыть и сделать перезагруз и контроль чем дальше идти в жопу надеясь на чудо.
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On pravilno govorit no kak eto zdelat?Italiji sto teper delajetsia,xotia ix medicina na mnogo raz luce vostocnoj Evropi
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"Карантин как средство экономического развития." Да тебя болезный лечить надо в изоляции без всякого вируса.
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Эти полудурки так далеки от народа!. Да если на 4 недели сделать полный локдаун то через две недели на улицы выйдут сотни тысяч, если не миллионы голодных мародеров и разнесут нагуй эту ВР, этого клоуна повесят вверх яйцами, , магазины, гипермаркеты, Кончу и Заспу, прольется море невинной крови и т.д. Нами правят клинические идиоты ! Нами правят клинические идиоты ! Нами правят клинические идиоты ! Нами правят клинические идиоты ! Нами правят клинические идиоты !
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Які ж дебіли. Після такого "локдауну" вже ні дефолт не буде страшним ні коронавірус.
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"Повне закриття всього мінімум на 4 тижні", - депутат від СН Наталуха розповів про проєкт закону щодо карантину - Цензор.НЕТ 4958

При любом сценарии попытка введения чрезвычайного положения - это личное поражение Зеленского и его окружения.
Если не наберется голосов, все увидят, что король и его окружение слабые. А слабых королей никто не боится. Со слабыми королями у народа разговор очень быстрый.

Если же введут - для короля и свиты ситуация еще хуже.
Ведь они физически не смогут обеспечить его выполнение.И в этих обстоятельствах Зеленский окажется в публичной ловушке - нет ничего худшего для власти, чем принять важное решение, выполнение которого невозможно обеспечить!
И когда власть не сможет обеспечить свое силовое решение, общество окончательно поймет, что шут, то есть, простите, король (или все таки шут?) - голый.
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Истерия нарастает. Вирус подкрадывается к министрам и уже догнал депутатов. Они хотят народ загнать по домам, чтобы случайно это стадо зажраных не заразилось.
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