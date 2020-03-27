 "Полное закрытие всего минимум на 4 недели", - депутат от СН Наталуха рассказал о проекте закона о карантине

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Украине нужен максимальный локдаун, полное закрытие всего минимум на 4 недели", — сказал Наталуха.
"Я убежден, что мы стоим перед выбором: или 4 недели жесткого локдауна по всей стране, или 4 месяца мер — полузакрытых, полуоткрытых... Это будут несправедливые 4 месяца, на протяжении которых кто-то будет оставлен закрытым. Или мы можем сделать справедливые 4 недели, когда мы закроемся все, понизим этот индекс распространения (коронавируса. — Ред.)..., и тогда снова перезапустимся. Тогда мы снова выйдем на улицу, тогда мы все снова выйдем на работу и сможем начать работать", — сказал Наталуха.
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По его словам, уже готов проект закона о таком карантине.
"Этот законопроект предусматривает отсрочку платежей, перенос сроков. Он предусматривает автоматическое продление выплат социальных, он предусматривает освобождение от повышение банковских кредитов, он предусматривает освобождение от повышения арендных платежей для маленьких арендаторов на территории торговых центров, которые вынуждены были закрыться", — сказал Наталуха.
"Этот законопроект регулирует цены. Мы не хотим, чтобы люди наживались на этих ценах, чтобы они спекулировали на них, чтобы черные перекупы перепродавали товары первой необходимости. И мы регулируем очень жестко этот вопрос, мы повышаем штрафы", — добавил он.
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По словам Наталухи, цель законопроекта — "сделать карантин максимально безболезненным".
Вот пусть все зараженные въедут в страну, заболевших станет процентов 70 от всего населения, тогда можно и вводить
А Украина - легко...
депутат от СН Наталуха является калиброванным идиотом....
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Наталуха,плати мені зарплату і жратву додому привозь і я на карантині хоч до пенсії сидіти буду! і навіть пробачу ЗЕбілам 900 тон медичних масок ,можливо іспанцям вони більш потрібні.
и да, может себе позволить. Хочу напомнить, что США может печатать деньги без риска потери их ценности. И напечатала уже 2 триллиона.
закачайте игру Plague Inc, там в примитивной форме все наглядно
у людей закончится подкожные накопления и продукты в нычках...
опять же скучно, когда солнце светит прямо в глаз и нифига себе жара )))
Зебобики Вы выбрали кого? А шо есть будете год?
У селян нет денег на закупить корма на месяц или год...каждую неделю покупают...
Заработали с яиц...молока...едут и покупают...
- заболел зуб, но стоматологический киоск в соседнем поедъезде заперт на замок
- захотелось, ну бывает, позвонить по телефону, но атс заперта, а соты закупорены
- захотелось оставить сообщение на Цензоре, но провайдер захлопнул дверь и запер снаружи...
- да и банки считать, по идее, должны прекратить
Не, ну абсурдность полного локаута очевидна... неужели есть потребность лечиться на своем опыте? Неужели невозможно осуществить анализ опыта других стран? Да и откуда взялись 4 недели? Надежда юношу сношает??? Через 4 недели вирус окочурится?
Был бы я Дали, написал бы "Предчувствие гражданской эпидемии"...
К коронавирусу он малоприменим. Потому что, хотя люди и хорошо умеют самоорганизовываться, самоорганизация разрушается преступной и беззаботной властью. В общем, чтобы умереть или заболеть - коронавирус особо не нужен. Есть много других факторов. Но можно потерять страну и свободы в стране и для себя и для потомков. Так что лучше их не терять, а приумножать. Умный не потеряет - дурак не найдет.
При любом сценарии попытка введения чрезвычайного положения - это личное поражение Зеленского и его окружения.
Если не наберется голосов, все увидят, что король и его окружение слабые. А слабых королей никто не боится. Со слабыми королями у народа разговор очень быстрый.
Если же введут - для короля и свиты ситуация еще хуже.
Ведь они физически не смогут обеспечить его выполнение.И в этих обстоятельствах Зеленский окажется в публичной ловушке - нет ничего худшего для власти, чем принять важное решение, выполнение которого невозможно обеспечить!
И когда власть не сможет обеспечить свое силовое решение, общество окончательно поймет, что шут, то есть, простите, король (или все таки шут?) - голый.