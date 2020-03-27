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 За сутки в Украине выявлено 92 новых случая COVID-19, всего подтверждено 310 случаев, - Минздрав

В Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестировать на коронавирус нужно 240 тыс. человек в неделю, мы тестируем 1 тыс, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

Источник: https://censor.net.ua/n3185016
 
 
 Топ комментарии
 
тест начали применять...вот и пошла статистика...
но так как мало тестов...то пока еще...статистика не точная и низкая
опять же...движняк через кордон не добавляет оптимизма
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Чим більше тестів завозять в Україну тим більше хворих виявили. так вони і раніше були тільки виявляти не було чим.А від чого вмирали? Хз....Від пневмонії напевно чи від грипу та супутніх болячок... За сутки в Украине выявлено 92 новых случая COVID-19, всего подтверждено 310 случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7091
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А за тиждень-два ще й заробітчани статистику підпортять. За сутки в Украине выявлено 92 новых случая COVID-19, всего подтверждено 310 случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3101
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Жизнь говно, в конце смерть (с)
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Чим більше тестів завозять в Україну тим більше хворих виявили. так вони і раніше були тільки виявляти не було чим.А від чого вмирали? Хз....Від пневмонії напевно чи від грипу та супутніх болячок... За сутки в Украине выявлено 92 новых случая COVID-19, всего подтверждено 310 случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7091
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Попробую дать прогноз на завтра 92/(310 - 92)*310 = 131
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вирус будет бухать и новых заражений не буИт? За добу в Україні виявлено 92 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 310 випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2306
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Уже думаю тысячи заражённых через неделю будут десятки тысяч а дней через десять пойдут умершие сотнями нужен срочно решение о захоронении кремирование умерших за счёт государства и ни в коем случае не выдавать родным иначе ещё больше будет смертей как ни цинично но это реальность.Мертвые потянут живых...
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тест начали применять...вот и пошла статистика...
но так как мало тестов...то пока еще...статистика не точная и низкая
опять же...движняк через кордон не добавляет оптимизма
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А за тиждень-два ще й заробітчани статистику підпортять.
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да не подпортят...они ее и создадут.бо то шо есть сейчас-это не статистика
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Через неделю две будет такое что живые будут завидовать мертвым
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Я вспоминаю выступление министра здравоохранения США когда он сказал (пару месяцев назад) когда только появились в США первые одинокие случаи заражения короной - (почти дословно) .. Мы потеряли драгоценное время чтобы предотвратить эту беду, сейчас уже увы поздно - будем разгребать последствия "сбора урожая" этого вируса.."
И тогда многие его не поняли, но сейчас когда США обогнало даже Китай все вспомнили его слова...А что говорить о нас с нашей Украинской медициной и властью... Нам по ходу писда...
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А всего месяц назад в Испании было всего 7 случаев ... эта хрень идёт лавиной день ото дня даёт прирост в 2-3 раза...
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капец!..по сотне в сутки, а еще тестов офигенный дефицит....
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А скільки ПЛР-тестів ви спроможні максимально за добу робити?
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Ну что, блдь, страшно? А как хорошо и смело было морализаторствовать на Санжарах когда всё это было каким-то далёким и не настоящим.
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Посмотрел бы я на тебя когда ты бы от туда приезжал или убегал.Такие как ты как раз сдавали немцам всех своих.Ты даже не хохол ты гнида.
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Нам наверное надо ориентироваться на Румынию. Причем в самом оптимистическом варианте. У тех тоже полтора млн заробитчан из Италии приперлись. Но там исторически порядка больше. Удачи всем нам пережить это китайское говно.
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В Румынии исторически порядка больше? Не смеши.
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вторая неделя карантина, как раз у немцев увеличилось количество с диагнозом. каждьій день плюс 5-6тьісяч. єто те, щто заразились перед карантином. кк раз 14 дней прошло. жалі буде. откуда толкшоу украинские берут что у немцев спад?
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Понавыбирали.Гройсман бы на месяц ранее начал бы действовать и маски бы не позволил попродавать дружкам Зеленого Термоса
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Вопросов по карантину я вижу уже ни у кого не возникает и о том что нада вводить обязательный масочный режим и ужесточать карантин или дальше будеть играть в лото?
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Учитывая. что 90% семей жили от зарплаты и до зарплаты - до голодных бунтов осталочь рукой подать
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92 выявили - по теории где-то 300/400 еще гуляют
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С января гуляют сотни тысяч ибо от гриппа и его осложнений - практически не отличить. Если бы не паника в СМИ - пережили бы как обычный грипп с чуть большей смертностью
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