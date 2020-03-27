 За сутки в Украине выявлено 92 новых случая COVID-19, всего подтверждено 310 случаев, - Минздрав

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тестировать на коронавирус нужно 240 тыс. человек в неделю, мы тестируем 1 тыс, - и.о. директора ЦОЗ Кузин