 За сутки в Украине выявлено 92 новых случая COVID-19, всего подтверждено 310 случаев, - Минздрав

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая", - говорится в сообщении.
Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая", - говорится в сообщении.
но так как мало тестов...то пока еще...статистика не точная и низкая
опять же...движняк через кордон не добавляет оптимизма
И тогда многие его не поняли, но сейчас когда США обогнало даже Китай все вспомнили его слова...А что говорить о нас с нашей Украинской медициной и властью... Нам по ходу писда...