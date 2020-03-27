 Более 2 млн украинцев испытывают трудности с работой в связи с карантином, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в связи с карантином свою деятельность остановили около 600 тыс. предпринимателей.
"Официально по методике МОТ (Международная организация труда. — Ред.) в нашей стране порядка 1,5 млн безработных. Но мы забываем, что еще у нас есть так называемая "неформальная экономика", где порядка 3,5 млн. Так вот, порядка 0,5 млн человек тоже приостановили свою деятельность. Получается, что по нашим оценкам сейчас, в условиях карантина, больше чем 2 млн человек испытывают трудности с работой", — сказал Чижиков.
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По его словам, это косвенно подтверждается данным сайтов, посвященных поиску работы. Если раньше их пользователями были преимущественно молодые люди в поисках первого рабочего места, то сейчас это люди в возрасте 28-40 лет.
"Запас у малого бизнеса — до середины апреля. Мы рассчитывали, что 4 апреля закончится карантин, и дальше будет легче, бизнес перестроится. В связи с тем, что сейчас ситуация усложняется, нужно думать, какие меры предпринять, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Крупный и средний бизнес — у него запас прочности больше на 2-2,5 месяца", — добавил Чижиков.
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Также он отметил, что сохранение любого рабочего места обходится в 5 раз дешевле, чем создание рабочего места с нуля.
Если будет ситуация когда начнётся массовое мародёрство и разбой, то помощи от государства к этому времени уже не будет и в сией постапокалиптике играть роль будет не "кто платил налоги", а "кто знает где купить патроны".
Если рассматривать ситуацию когда будет оказываться поддержка государства из бюджета, то я искренне не понимаю почему я со своих налогов должен помогать тем, кто это государство и его бюджет в гробу вертел ибо "самый умный".
- Нет. Умирать нельзя, карантин!» ****, они хотят нас сделать бессмертными…
Із 7 тис. працюючих там левова частка (понад 3 тис.) у відпустках, а відпустка 1123 осіб неоплачувана. На питання про кількість людей, виведених у режим простою, відповідь не надали (напевно їх немає);
А теперь расслабтесь и получайте удовольствие.
С уважением Петро Порошенко.
Наша проблема ЗЕкоманда.
Пострашнее коронавируса будет.
Виталий Портников.
Зезомби одним словом.
А был бы сейчас Порошенко, какой будет завтрашний день?
Ну?
Так что не несите хрень вместе с Виталиком...
Когда мне говорят, что Петя всех спасёт, то...
Это не хрень.
Это надежда на то что люди которые вытянули страну в 14-19 годах не обосрались бы сейчас.
Или соя сожрала весь мозг?
Сою не ем и тебе не советую.
Мозга у тебя с рождения не было.
Иди на ЗЕ сайты и там занимайся хернёй.
Во всех СМИ в уши обывателя льется вой персонажей типа доктора Смерть (Емца) о том что все вымрут и инструкции как хоронить умерших родственников в патологоанатомических пакетах. Их цель очевидна - посеять страх и панику.
Вангую, когда этот трэш закончится, смертей от неврозов, инфарктов и инсультов будет намного больше чем от самого коронавируса.
И кто за весь этот угар ответит?
лично мне могут пригодиться монтажники кабельных сетей и электрики - на сдельной основе.
моему знакомому в оборонке нужны ЧЕТЫРЕ сварщика высшей категории, на хорошую зарплату.
ХВАТИТ **** НЫТЬ ! халявы не будет ! работы полно, задаром денег никто не даст .