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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Более 2 млн украинцев испытывают трудности с работой в связи с карантином, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков

"Запас прочности" у малого бизнеса — до середины апреля, у среднего и крупного — на 2-2,5 месяца дольше.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в связи с карантином свою деятельность остановили около 600 тыс. предпринимателей.

"Официально по методике МОТ (Международная организация труда. — Ред.) в нашей стране порядка 1,5 млн безработных. Но мы забываем, что еще у нас есть так называемая "неформальная экономика", где порядка 3,5 млн. Так вот, порядка 0,5 млн человек тоже приостановили свою деятельность. Получается, что по нашим оценкам сейчас, в условиях карантина, больше чем 2 млн человек испытывают трудности с работой", — сказал Чижиков.

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По его словам, это косвенно подтверждается данным сайтов, посвященных поиску работы. Если раньше их пользователями были преимущественно молодые люди в поисках первого рабочего места, то сейчас это люди в возрасте 28-40 лет.

"Запас у малого бизнеса — до середины апреля. Мы рассчитывали, что 4 апреля закончится карантин, и дальше будет легче, бизнес перестроится. В связи с тем, что сейчас ситуация усложняется, нужно думать, какие меры предпринять, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Крупный и средний бизнес — у него запас прочности больше на 2-2,5 месяца", — добавил Чижиков.

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Также он отметил, что сохранение любого рабочего места обходится в 5 раз дешевле, чем создание рабочего места с нуля.

Источник: https://censor.net.ua/n3185012
 
 
 Топ комментарии
 
"Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!"
Виталий Портников.
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ну пускай добавит еще, сколько вернулось украинцев из блужданий по миру, в поисках работы, а у них нет работы
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Трудности начнутся когда голодные граждане на гоп-стоп пойдут
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ну пускай добавит еще, сколько вернулось украинцев из блужданий по миру, в поисках работы, а у них нет работы
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у них нет работы как следствие ее отсутствия здесь... т.е., не у них нет работы, а здесь нет работы...
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после карантина.. не факт, что работа останется ..там
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Трудности начнутся когда голодные граждане на гоп-стоп пойдут
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Главное чтоб сейчас все меры поддержки пострадавших от потери работы адресовались только официально трудоустроенным(чтоб отсечь теневиков) и с привязкой к средней зп за прошлые периоды(чтоб отсечь серовиков работающих на минималку+конверт всё остальное). Остальным либо нихрена(ну как то ведь без работы жили годами, и дальше проживут), либо символическое минимальное пособие на хлебушек с молоком. Отличный повод вывести экономику из тени.
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Вот интересно, тебе полегчает, если тебя придут грабить не официально трудоустроенные, а "нелегалы"?
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Не вижу связи.
Если будет ситуация когда начнётся массовое мародёрство и разбой, то помощи от государства к этому времени уже не будет и в сией постапокалиптике играть роль будет не "кто платил налоги", а "кто знает где купить патроны".
Если рассматривать ситуацию когда будет оказываться поддержка государства из бюджета, то я искренне не понимаю почему я со своих налогов должен помогать тем, кто это государство и его бюджет в гробу вертел ибо "самый умный".
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Сейчас надо срочно продать землю и им станет легче.
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«- Я могу спокойно умереть?..
- Нет. Умирать нельзя, карантин!» ****, они хотят нас сделать бессмертными…
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КП "Київський метрополітен" довго не заморочувався...
Із 7 тис. працюючих там левова частка (понад 3 тис.) у відпустках, а відпустка 1123 осіб неоплачувана. На питання про кількість людей, виведених у режим простою, відповідь не надали (напевно їх немає);

Более 2 млн украинцев испытывают трудности с работой в связи с карантином, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков - Цензор.НЕТ 8307
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Надо было вам думать год назад на выборах.
А теперь расслабтесь и получайте удовольствие.
С уважением Петро Порошенко.
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А итальянцам что делать? У них же спаситель ее баллотировался? Хотя у них в флаге зеленая полоска есть - так им зебилам и нада!
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Не наша проблема.
Наша проблема ЗЕкоманда.
Пострашнее коронавируса будет.
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"Когда я людям, которые собираются голосовать за Владимира Зеленского, задаю простой вопрос, причем людям, начиная от самых близких людей к нему, до обычных избирателей: -Что будет на следующий день? - спрашиваю я их - Просто расскажите мне, что будет на следующий день? Я просто хочу знать!. Они вращают глазами. .... В их голове нет никакого завтрашнего дня. Их голова не приспособлена для того, чтобы понять, что за средой приходит четверг!"
Виталий Портников.
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Не вы один такой.
Зезомби одним словом.
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Допустим...
А был бы сейчас Порошенко, какой будет завтрашний день?
Ну?
Так что не несите хрень вместе с Виталиком...
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Дааа...
Когда мне говорят, что Петя всех спасёт, то...
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Если да ко бы.
Это не хрень.
Это надежда на то что люди которые вытянули страну в 14-19 годах не обосрались бы сейчас.
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Ты понимаешь что сейчас в мире творится?
Или соя сожрала весь мозг?
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Да понимаю.
Сою не ем и тебе не советую.
Мозга у тебя с рождения не было.
Иди на ЗЕ сайты и там занимайся хернёй.
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а я бы написал-без уважения! идите .....!! Але Петро дипломат..
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Сказано было- больше двух не собираться !!!
Более 2 млн украинцев испытывают трудности с работой в связи с карантином, - президент Торгово-промышленной палаты Чижиков - Цензор.НЕТ 251
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Сюрреализм. Обычный сезонный грипп раскрутились до какого-то апокалипсиса и остановили всю мировую экономику.

Во всех СМИ в уши обывателя льется вой персонажей типа доктора Смерть (Емца) о том что все вымрут и инструкции как хоронить умерших родственников в патологоанатомических пакетах. Их цель очевидна - посеять страх и панику.

Вангую, когда этот трэш закончится, смертей от неврозов, инфарктов и инсультов будет намного больше чем от самого коронавируса.

И кто за весь этот угар ответит?
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К сожалению уже не сезоный смертность по сравнению с ним выросла от 4 до 10 раз
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Тогда либо с апреля снимать карантин и запускать бизнес попутно готовя гробы и крематории либо диктадура и сидим дальше. Денег же никто не даст
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граждане алкоголики тунеядцы, новой почте нужно 2000 курьеров, глово, ракета, убер итс - тоже набирают людей. нужны водители мусоровозов, скорой помощи, фельдшеры, медсестры. швейные фабрики набирают швей для пошива масок.

лично мне могут пригодиться монтажники кабельных сетей и электрики - на сдельной основе.

моему знакомому в оборонке нужны ЧЕТЫРЕ сварщика высшей категории, на хорошую зарплату.

ХВАТИТ **** НЫТЬ ! халявы не будет ! работы полно, задаром денег никто не даст .
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