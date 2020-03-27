 Эта информация очень возмутила Зеленского, - Ермак о сокращении расходов на культуру

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Недавно в публичную плоскость попали предварительные рабочие расчеты Министерства финансов по сокращению расходов госбюджета, в том числе и культурной сферы. Однако, эти расчеты еще не одобрены не только Кабинетом Министров, но и самым Минфином. Понятно, что документ всколыхнул всю культурную общественность страны
Более того, эта информация очень возмутила Владимира Зеленского. Президент твердо убежден, что такие потенциальные меры тотального сокращения расходов станут разрушительными для всей культурной сферы",- написал глава ОП.
Ермак отметил, что Офис Президента находится в постоянном контакте и Правительством и профильными комитетами Верховной Рады для поиска средств для нормального функционирования гуманитарной сферы Украины.
"Мы никогда не оставим украинскую культуру без поддержки государства, мы не имеем права экономить на ценностях", - подчеркнул он.
Напомним, предложенные Министерством финансов изменения в Госбюджет-2020 предполагают кардинальное урезание финансирования Министерства культуры и предлагают предусмотреть средства только на зарплаты сотрудникам. Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики.
По этому поводу руководители культурных институций выступили с обращением.
Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020.
довольны?)))
а капитуляция в Минске его не возмущала?
а 900 тонн проданных масок его не возмущало?
а твой новенький Мэрс его не возмущал?
...
Или ты забыл, что он на должности всего МЕСЯЦ?
значит ты не в курсе, какие заработки в кино (я да, потому что я работаю в киноиндустрии)
охлал)
или из общества ванг-усепропальщиков?
Год назад ты точно так же требовал доказательств, когда вся эта зелёная мразь врала про Пороха.
просто грошей нема
ви там тримайтесь
дуже сердечна людина
Разве можно оставаться равнодушным в такой ситуации
За таке під час війн та пандемій страчували без суду і слідства.
А Вава відосики записує для розумово обмежених істот.
Не вийшло з тебе, Вава, президента, повертайся на корпоративи. Пісюном працювати у тебе краще виходило
Oleksandr Piddubnyy
@Oleksander
·2 ч
Зеленський схожий на Скоропадського. Призначення етнічних росіян та й узагалі неукраїнців на державні посади, нехтування культурою, нерозуміння українського народу - це все воно. Ще залишилося дочекатися скоропадівського Акту федерації, щоб об'єднати Україну із росією.
МІН'ЮСТ ОТРИМАВ ДОРУЧЕННЯ СУДУ США ВРУЧИТИ ДУБІНСЬКОМУ ТА КОЛОМОЙСЬКОМУ ПОВІСТКИ - ДОКУМЕНТ
"Справа, за якою Дубінського та Коломойського викликають на допит стосується позову українсько-американського бізнесмена Алекса Ровта, який подав його через відеоблог "Дубінізми" в ефірі "1+1" та сюжет у програмі "Гроші" на "1+1".
У дописі нардепа Дубінського від 30 січня йдеться, що бізнесмени з США Алекс Ровт та Імре Пак замішані в корупційних схемах щодо Одеського припортового заводу. 3 лютого в програмі "Гроші" на каналі "1+1" вийшов сюжет про те, що люди Алекса Ровта нібито збиралися заплатити 5 млн долларів за посаду директора Одеського припортового заводу. Схожий сюжет вийшов і в блозі "Дубінізми", що виходить на "1+1"."
Для декого це може бути білетом в один кінець....
(Як для Паші).