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Все про:бюджет (4450) Зеленский (5016) культура (650) Ермак Андрей (182)

 Эта информация очень возмутила Зеленского, - Ермак о сокращении расходов на культуру

Попавший в публичную плоскость проект сокращения расходов на содержание культурной сферы является предварительным рабочим документом, который еще не рассматривался Кабинетом Министров.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно в публичную плоскость попали предварительные рабочие расчеты Министерства финансов по сокращению расходов госбюджета, в том числе и культурной сферы. Однако, эти расчеты еще не одобрены не только Кабинетом Министров, но и самым Минфином. Понятно, что документ всколыхнул всю культурную общественность страны

Более того, эта информация очень возмутила Владимира Зеленского. Президент твердо убежден, что такие потенциальные меры тотального сокращения расходов станут разрушительными для всей культурной сферы",- написал глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин на 41% сократил расходы Минкульта, а сокращение бюджета МВД равно нулю, аппарат ВР и Офис генпрокурора только 2%, - Бородянский

Ермак отметил, что Офис Президента находится в постоянном контакте и Правительством и профильными комитетами Верховной Рады для поиска средств для нормального функционирования гуманитарной сферы Украины.

"Мы никогда не оставим украинскую культуру без поддержки государства, мы не имеем права экономить на ценностях", - подчеркнул он.

Также читайте: Поддерживаем рациональные ограничения, но не сведение достижений последних лет на ноль, - деятели культуры обратились к Зеленскому и Кабмину

Напомним, предложенные Министерством финансов изменения в Госбюджет-2020 предполагают кардинальное урезание финансирования Министерства культуры и предлагают предусмотреть средства только на зарплаты сотрудникам. Фактически ликвидируются Институт книги, Госкино, УКФ, Украинский институт, программы по "сшиванию страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики.

По этому поводу руководители культурных институций выступили с обращением.

Комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций выступил с категорическим протестом против предложенных изменений в Госбюджет-2020.

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Эта информация очень возмутила Зеленского, - Ермак о сокращении расходов на культуру 01

Источник: https://censor.net.ua/n3185011
 
 
 Топ комментарии
 
вау!
а капитуляция в Минске его не возмущала?
а 900 тонн проданных масок его не возмущало?
а твой новенький Мэрс его не возмущал?
...
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Он выразил глубокую озабоченность?
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иди клоуну своему поулыбайся.. скоро на кутні засмієшся
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Батюшка царь очень расстроились и изволили-с назвать бояр "говнюками" Эта информация очень возмутила Зеленского, - Ермак о сокращении расходов на культуру - Цензор.НЕТ 8861
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то фігня-гляньте на єрмака-у нього вже через рік буде підборіддя як у пшонки.. Эта информация очень возмутила Зеленского, - Ермак о сокращении расходов на культуру - Цензор.НЕТ 6249
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вау!
а капитуляция в Минске его не возмущала?
а 900 тонн проданных масок его не возмущало?
а твой новенький Мэрс его не возмущал?
...
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хз мне кажется 3 миллиона за мерс - это огромная сумма только для нищебродов. Если на свои заработанные деньги купил, и ему позарез нужен был именно такой мерс - чего ж вы пристали как банные листы
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"позарез нужен был именно такой мерс" - верим!
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да-да... и всего на ПЕРВУЮ зарплату!
Или ты забыл, что он на должности всего МЕСЯЦ?
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какую зарплату, думаешь у продюсера нет на счетах таких денег?
значит ты не в курсе, какие заработки в кино (я да, потому что я работаю в киноиндустрии)
охлал)
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Надо же....А сокращение расходов на образование и науку не возмутили....Странно....
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где сокращение, покажи законопроект или постановление
или из общества ванг-усепропальщиков?
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а я тебя помню.

Год назад ты точно так же требовал доказательств, когда вся эта зелёная мразь врала про Пороха.
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Ну так это же его дружкам денег на говнокварталы не выделили.
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*****!.. два дебила: Ермак и Зеленский, что-то там возмущаются..
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совершенно согласен, хорошо про вас сказано)))
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він дуже переживає за культуру
просто грошей нема
ви там тримайтесь
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Такое впечатление что ЗЕ там полы моет и узнаёт всё в последнюю очередь.
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Вот это харя с одного раза и не обгадишь придется позвать соседей и друзей Эта информация очень возмутила Зеленского, - Ермак о сокращении расходов на культуру - Цензор.НЕТ 5730
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впав на підлогу, сучив ніжками і бився головою
дуже сердечна людина
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Зе в ауте кварталу95 нечем питататься.
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А ЗЄшмарклю не обурила покупка Марса за 3,2 млн? Може руки погрожував відрубати?
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Что проблем других нет пох.пляшем?
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ермак, чючело кремлевское- и тебя, и янелоха уже презирает каждый первый.
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до пороха далеко, его презирал каждый по раза три
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Айяй, ню ню, ножкой топи топи. Подгузник клоуну одели, а то ещё всыца от горя
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Зе знает, сколько денег его Квартал 95 теряет каждый день в связи с карантином. А тут бывшие коллеги просят помочь, по старой дружбе.
Разве можно оставаться равнодушным в такой ситуации
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Мародери: Перелік справ ЗЕвлади!
За таке під час війн та пандемій страчували без суду і слідства.
А Вава відосики записує для розумово обмежених істот.
Не вийшло з тебе, Вава, президента, повертайся на корпоративи. Пісюном працювати у тебе краще виходило
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Ермак - мудак, так «проваливаться» в информ пространстве как получается у Зе-Команды просто кошмар... дилетанты практически во всех сферах власти.
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Давай, Ермак, на миллиард сделаем вместо одного фильма-дерьма - два! А больница в Хусте тем временем совсем завалится!
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Oleksandr Piddubnyy

@Oleksander

·2 ч

Зеленський схожий на Скоропадського. Призначення етнічних росіян та й узагалі неукраїнців на державні посади, нехтування культурою, нерозуміння українського народу - це все воно. Ще залишилося дочекатися скоропадівського Акту федерації, щоб об'єднати Україну із росією.
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А як Зєлік на цю інфу відреагував ?
МІН'ЮСТ ОТРИМАВ ДОРУЧЕННЯ СУДУ США ВРУЧИТИ ДУБІНСЬКОМУ ТА КОЛОМОЙСЬКОМУ ПОВІСТКИ - ДОКУМЕНТ

"Справа, за якою Дубінського та Коломойського викликають на допит стосується позову українсько-американського бізнесмена Алекса Ровта, який подав його через відеоблог "Дубінізми" в ефірі "1+1" та сюжет у програмі "Гроші" на "1+1".
У дописі нардепа Дубінського від 30 січня йдеться, що бізнесмени з США Алекс Ровт та Імре Пак замішані в корупційних схемах щодо Одеського припортового заводу. 3 лютого в програмі "Гроші" на каналі "1+1" вийшов сюжет про те, що люди Алекса Ровта нібито збиралися заплатити 5 млн долларів за посаду директора Одеського припортового заводу. Схожий сюжет вийшов і в блозі "Дубінізми", що виходить на "1+1"."
Для декого це може бути білетом в один кінець....
(Як для Паші).
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