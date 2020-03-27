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Все про:банки (1681) ВР (24664) закон (2751) МВФ (2837) Кравчук Евгения (50)

 Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Верховная Рада готова проголосовать за правительственный законопроект №3260 о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который предотвращает возврат выведенного с рынка банка его собственникам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам заседания фракции "СН" с участием президента Зеленского. 

"Так же парламент настроен принять правительственный закон о банках. Он тоже нужен для получения помощи (финансовой помощи от МВФ). Ожидается, что мы сможем получить ее уже в апреле", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесение в повестку внеочередного заседания Рады законопроектов о рынке земли и невозврате банков будет решаться на согласительном совете, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3185010
 
 
 Топ комментарии
 
и как коломойский это переживет??
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Зелёный придётся кинуть коломойшу.
Ой придётся!
Иначе тебе жопа.
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ему по любому эта жопа будет.. сроки только разные
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Очень просто. Бене не "Приват" нужен, а 2 млрд. $ из "Привата", о чём он сам говорил. А тут как раз 2 млрд. $ от МВФ- и сразу в бюджет. Только в Бенин. Совпадение? Не думаю !!! Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2670
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Малая цена как для то ли ленивого, то ли туповатого, то ли совково инфантильного народа, который не может даже автомайдан к Бене организовать, не будет дефолта - и то хорошо.
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Это ПРАВИЛЬНО пусть воры себе волосы на жопе рвут Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7961расстроится Беня не по детски ...
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Зелёный придётся кинуть коломойшу.
Ой придётся!
Иначе тебе жопа.
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ему по любому эта жопа будет.. сроки только разные
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Уже. Только пока ещё он об этом не догадывается.
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А вдруг у Бени уже есть компания оформленная на собаку троюродной тёщи где-то в офшорах которая продаёт маски и антисептики
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Те кто даёт нам деньги далеко не дураки. Они эти все фокусы просчитывают.
Поэтому там всё просто. Либо перекрываете кислород либо пошли в жопу.
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Те кто даёт нам деньги нам их не даёт, а одалживает. И пока степень риска и степень потенциального профита друг-друга уравновешивают им плевать. Из серии "Украина за всю историю не выполнила полностью ни одну программу МВФ", но новые постоянно возникают. Это как получить кредит в европейском банке под -0.5% годовых и взять кредит в манивео с под 600% годовых. Всё зависит исключительно от надежности заёмщика. Чем меньше надежность, тем выше стоимость денег.
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Совершено верно. Одалживают. Под минимальный процент. А вы не просите, нищеброды.
Если просите то выполняйте то о чём вас просят.
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Нищебодам в кредит деньги не дают. Лучше, чем проснашать возможности украинцам исторически удаётся только прибедняться.
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Да ладно. Бене предложили выигранные тендеры на "принятие мер по борьбе и устранению последствий коронавируса"?
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местные товарищи g2 решили прогнутся перед международными не конкуренты они ним Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8246
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И МВФ боитесь огорчить и Беню нельзя расстраивать тяжело вам бедным тока МВФ зверь пострсшнее будет
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А земельная реформа одним пакетом пойдет на голосование?
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Вот дилемма... или кредит есть, или на бенин сесть... думай...те, зебилоиды... еще год назад вопрос так не стоял...
Кстати, сегодня ровно 9 дней, как Эрике проломили череп...
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Суд лондона признал Суркисов соучасниками, и запретил возврат депозитов, а неш - потерпевшими и присудил возврат кажись 6 лярдов, стоит ли говорить что Коломойша заберет 2 лярда долларов не акциями так деньгами, под молчаливое согласие терпил. Страшно жить в этой стране, не иза олигархов, ментов, бандюков, - иза такого нарота страшно.
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О так тоді після цього ,Бєня почне мочити клована ,як він поливав брудом Пороха,щоб посадити на трон не ложа. Запасаємося попкорном.Цікаве по переду .
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