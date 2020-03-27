 Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках, - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам заседания фракции "СН" с участием президента Зеленского.

"Так же парламент настроен принять правительственный закон о банках. Он тоже нужен для получения помощи (финансовой помощи от МВФ). Ожидается, что мы сможем получить ее уже в апреле", - написала она.

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