 Первый транш МВФ составит $2 млрд и его сразу перечислят в бюджет, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуги народа", которое произошло вечером 27 марта.

"После выполнения всех условий в течение нескольких дней мы получим первый транш в размере 1,75-2 миллиарда долларов сразу в бюджет Украины и сможем поддержать наших людей", - заявил Зеленский.

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Отметим, что за всю историю сотрудничества Украины и МВФ, средства в бюджет фонд перечислял только дважды: в разгар экономического кризиса 2008 года и в 2014 году. В остальных случаях МВФ зачисляет средства в золотовалютные резервы, для того, чтобы поддержать финансовую стабильность государства и его способность поддерживать стабильность денежной единицы и цен.

Что касается самой программы сотрудничества МВФ, то ее размер могут увеличить с 5,5 млрд. долларов до 8 млрд. долларов.