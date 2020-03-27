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 Политика Украины
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 Мы предложили беспрецедентный компромисс для всех фракций Рады по закону о рынке земли, - "слуга народа" Потураев

На внеочередном заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят закон о рынке земли, а фракция "Слуга народа" предложила беспрецедентный компромисс относительно него для всех парламентских фракций.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Достигнут консенсус с большинством парламентских фракций относительно обоих этих законов - закон о банках - это первый, и закон о земле. Там наша политическая команда во главе с президентом предложила беспрецедентный компромисс для всех парламентских фракций. Этот компромисс уже согласован с нашими международными партнерами", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

Потураев пояснил, что это предусматривает, что закон о земле начнет действовать через 9 месяцев - с 1 июля 2021 года.

"И только через 2 года, в 2023 году, землю смогут также покупать физические лица, и тогда порог концентрации увеличится до запланированных раньше 10 тыс. гектаров", - отметил он.

Еще один компромисс, предложенный партией - это то, что государственная земля не будет передаваться в громады и не будет предметом купли-продажи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесение в повестку внеочередного заседания Рады законопроектов о рынке земли и невозврате банков будет решаться на согласительном совете, - Разумков

Потураев заверил, что партия "Слуга народа" уже получила согласие от большинства парламентских фракций, и эти законы должны быть проголосованы на внеочередном заседании Верховной Рады. По его словам, их принятие позволит сразу начать сотрудничество с МВФ.

Кроме того, по словам нардепа, в повестке дня на внеочередном заседании будет большой блок вопросов, направленных на преодоление последствий экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Также будут рассмотрены поправки в законопроекты, которые позволят украинским врачам более оперативно лечить пациентов, в том числе с применением препаратов, эффективность которых экспериментально доказана во всем мире, но которых нет в протоколах.

Также читайте: Призывы к отказу от сотрудничества с МВФ - на грани государственной измены, - "слуга народа" Потураев

Источник: https://censor.net.ua/n3185006
 
 
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чув-чув .. по 100 га в одні руки..-суки ви зелені
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Судя по тому, что ты только сейчас ляпнуло про рассмотрение вопроса о рынке земли, ни одна фракция кроме вас не в курсе.
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Паны дефолта не хотят, не зависимо от фракций, поэтому для получения кредита МВФ выполнят любое условие.
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чому проти ринку землі виступають лише ригоАнали з ОПЗЖ і ПЕС ...?
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Де ти прочитав(ла,ло) що ЭС проти ринку землі?
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Володымировна сказала, что во время карантина выходит с оппозиции, будет страну спасать
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а чим Юля гірша (чи краще) за своїх колишніх (і теперішніх) союзників ? ....))
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Ти идиот? ЕС предложили свой, толково проработанный закон о рынке земли, и правки к зеленому закону. Но чукча не читатель, чукча писатель.
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зелені вцепились за землю, як перед смертю
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чому як ? ти думаєш "карантин" і мусорня втримають людей ?
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Зашевилились выползки МВФ купюрами пошуршал!
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Как же то земельку продать хочется. Твари не нажруться никак.
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Продавать землю в КРИЗИС чудовищный и ПАНДЕМИЮ это ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ И ЕЁ НАРОДА .сами себя продавайте дурочки а землю не трогайте !!!
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будь-який компроміс у безпрецедентному законі буде безпрецедентним!
він вас за лохів має, зебіли (і не без причин)
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10 тыс гектар в одни руки = смерть села

Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.

10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.

У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.

Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.

Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.

Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
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Тю, що кому, а дебілам лиш би щось продати. Краще хай МВФ дасть гроші на знищення цієї какократичної системи. Бо Європі вже мало б бути соромно ца оцей віслючий какократичний цирк у них під боком, який зовсім у всьому порушує принципи ЄС.
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да Вы сами хоть все руки паднимите.
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-Державна земля не буде передаватись громадам? А хто нею розпоряджатиметься?Безпосередньо депутати?Цю норму можна трактувати як відміну права безкоштовної приватизації?
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Что, больше в стране нет проблем кроме продажи земли? Самое время. Вот ублюдки.
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тут чума надвигается, а этим абы землю раздербанить! концтрацептивы вы одноразовые
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судя по админу патроны сильно падаражают
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Это ГОС ИЗМЕНА.
Продать маски, завезти кучу больных без карантина, поставив тем самым 37 млн кого-то под голод, кого-то под смерть.

Он гарант гос безопасности и территориальной целостности.
Какое право он имеет продавать землю.

ЛУЧШЕ БЫ КОНТРОЛИРОВАЛ ТЕХ КТО ВЫВОДИТ ДЕНЬГИ НА СОТНИ МИЛЛИАРДОВ, финансируя чужие экономики. Но тут слабо.

Гораздо легче за кредит отжать землю.

Какая необходимость делать рынок земли в эпидемию, если это не ЗАХВАТ?

МВФ не волнует отсутвие посадок судов и рейдерством, они точно так же выгребают все из нашей страны.

И скандал с масками это показал.

У нас столько ресурсов ворует я и денег выводится, а кредит это медный Грош, который возвращать вдвойне.
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А тепер рахуймо (кому треба - калькулятор візміть). 10 млн га по 10 тис га в одні руки... 1000 (ОДНА ТИСЯЧА) осіб... Це лиш депутатам і міністрам з заступниками і вистачить... Іншим - зась!
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Партия Зе берет себе девиз

пир во время чумы для нас благо продадим все

только деньги на том свете не нужны Вы что думаете от вируса пропетляете или от гнева народа
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Про землю потім, сочатку антибабушкін закон, зебіли!
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«закон о банках - это первый»
Так шо? Українці виплатять Бєні кешем 5 мільярдів?
Ну, 3 мільярди є, ті, що зароблені Коболєвим і Вітренком.
А де взяти ще 2 мільярди?
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