 Если не вводить ограничений, коронавирусом могут заболеть от 7 до 22 млн украинцев, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

Об этом исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Если мы промоделируем ситуацию с развитием коронавируса даже на уровне государства, то, по разным оценкам, от 7 до 22 млн имеют переболеть среди населения Украины", — сказал он, отвечая на вопрос ведущего о необходимости суровых ограничений.
Кузин напомнил, что умирает в среднем каждый сотый заболевший.
"Если просуммировать, то это очень большая цифра в абсолютных ... Это нарушение жизнедеятельности страны, это очень много людей, которые действительно могут не остаться в живых после такой пандемии", — подчеркнул чиновник.
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хворостом брать за говносрач на украинских сайтах будешь
Количество умерших 24 900
Смертность 4,51%
С математикой проблемы?
Если брать количество выздоровевших на данный момент- 128 000
то смертность вообще на 19% тянет
судячи зі статистики смертність більше 10% ...
а в середньому 5-10% , але аж ніяк не 1% ...
"Помер просто у автобусі": у Китаї зафіксували новий хантавірус
https://chasdiy.org/news/pomer-prosto-u-avtobusi-u-kytai-zafiksuvaly-novyi-khantavirus.html?fbclid=IwAR3AeyUSomjZ-QdJmasSjyWXeZ6gKnNe2RUPDAyKrUNLBvEEX7WAVrwdozQ