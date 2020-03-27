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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Если не вводить ограничений, коронавирусом могут заболеть от 7 до 22 млн украинцев, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

При смертности около 1% такое большое количество зараженных будет означать нарушение жизнедеятельности страны.

Об этом исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы промоделируем ситуацию с развитием коронавируса даже на уровне государства, то, по разным оценкам, от 7 до 22 млн имеют переболеть среди населения Украины", — сказал он, отвечая на вопрос ведущего о необходимости суровых ограничений.

Кузин напомнил, что умирает в среднем каждый сотый заболевший.

"Если просуммировать, то это очень большая цифра в абсолютных ... Это нарушение жизнедеятельности страны, это очень много людей, которые действительно могут не остаться в живых после такой пандемии", — подчеркнул чиновник.

Читайте также: Тестировать на коронавирус нужно 240 тыс. человек в неделю, мы тестируем 1 тыс, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

Источник: https://censor.net.ua/n3185004
 
 
 Топ комментарии
 
нового шута выпустили на арену...
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Кузя, ты хотя бы маску на хрюкало перед журналистами натяни )))
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так это их и вернули всех только потому, шо цифра до 22 млн не дотягивала?
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Ситуацию нагнетать кто то должен. У него наверно спонсоры производители туалетной бумаги.
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Кузя, ты хотя бы маску на хрюкало перед журналистами натяни )))
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Зелебобики, а что делать обычным зелебобикам которые ещё выживают на накопленные при клятом Порохе деньги, а совсем скоро у них не будут денег даже на еду? Вы им деньги будете давать? Или остановите их умирать?
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Все еще выживаешь на накопленные работой в минстеце деньги? Ну ничего, скоро закончатся, работать пойдешь Якщо не запроваджувати обмежень, коронавірусом можуть захворіти від 7 до 22 млн українців, - в.о. директора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 8469
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так и у вас нефть упала.

хворостом брать за говносрач на украинских сайтах будешь
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Єто когда они накопили, когда мародер курс уронил в три раза? Порохогнидьі, такие порохогнидьі
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в обменках Славянска и Краматорска ...
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Ну, а если ввести ограничения то меньше умрет? Что они несут? Вирус, передающийся воздушно-капельным путем, доберется до каждого.
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вон там сегодня на польско-украинской границе скорость вируса резко тормознулась
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так это их и вернули всех только потому, шо цифра до 22 млн не дотягивала?
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Если не ввести ограничение на глупость, безответственность и алчность власти, то всякое может случиться...
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86.55% там проголосовали за зелебобика, так что не жалко
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Количество заболевших 551 028
Количество умерших 24 900
Смертность 4,51%
С математикой проблемы?
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Не совсем верно. Смертность считается, как отношение числа умерших, к излечившимся, а не к заболевшим. Цифра станет известна после эпидемии.
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Но точно не один процент - это факт. Из тех, кто находится в реанимации на аппаратах ИВЛ максимум выживут 60%.
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Тем более это полный мудак.
Если брать количество выздоровевших на данный момент- 128 000
то смертность вообще на 19% тянет
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количество заболевших и диагностированных -две большие разницы
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Власть боится смерти больше всего, жили себе воровали, пилили бюджет по разным схемам, а тут Бог так дал....а они и не думали о других, а тут вдруг...мы все умрем, ужас
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Так вы ж недавно в уши дули, что пока около 70% не переболеет, вирус не отпустит. Так что 22 ляма это ещё и норм
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умирает в среднем каждый сотый заболевший.Источник: https://censor.net.ua/n3185004

Якщо не запроваджувати обмежень, коронавірусом можуть захворіти від 7 до 22 млн українців, - в.о. директора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 3477

судячи зі статистики смертність більше 10% ...
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в Італії більше 12% ...
а в середньому 5-10% , але аж ніяк не 1% ...
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В Италии не тестируют безсимптомньіх заболевших
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с ограничениями, или без ограничений заболеет ровно такое же количество людей. зебилы, закройте рот-вы только сеете панику и создаете хаос в стране. создайте лучше нормальные условия медикам.
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США незамедлительно дают въездную визу для медиков по короновирусу.Есть шанс проявить себя!
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Минималку на карту всем украинцам которые незаняты в критической инфракструктуре и все сидят на карантине не у всех же министерские зарплаты и не у всех есть сбережения и не надо нагнетать обстановку своим мычанием
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Та досить вже. Коронавірус виходить з моди...
"Помер просто у автобусі": у Китаї зафіксували новий хантавірус
Якщо не запроваджувати обмежень, коронавірусом можуть захворіти від 7 до 22 млн українців, - в.о. директора ЦГЗ Кузін - Цензор.НЕТ 5589
https://chasdiy.org/news/pomer-prosto-u-avtobusi-u-kytai-zafiksuvaly-novyi-khantavirus.html?fbclid=IwAR3AeyUSomjZ-QdJmasSjyWXeZ6gKnNe2RUPDAyKrUNLBvEEX7WAVrwdozQ
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Он мне напоминает того актера из пародии на "Что? Где? Когда?", который всю минуту вместо того чтобы думать о вопросе кричал: "Ребята, не успеем, не успеем же, ребята!"
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О, а нам пять років доказували, що ми вимерли, і нас зосталось 15-20 мільйонів...
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как можно такое заявлять, если вы специально впускаете вирус в страну. Вы и хотите чтобы украинцы вымерли.
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