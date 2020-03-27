 Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8 млрд, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в пятницу вечером в Киеве.

"Сейчас мы договорились об увеличении программы... Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов США", - отметил Зеленский

По словам президента, переговоры с МВФ ведутся каждый день.

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