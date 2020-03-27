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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (5016) кредит (2165) МВФ (2837)

 Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8 млрд, - Зеленский

Украина договорилась с Международным валютным фондом об увеличении размера новой программы с $5,5 млрд до $8 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в пятницу вечером в Киеве.

"Сейчас мы договорились об увеличении программы... Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов США", - отметил Зеленский 

По словам президента, переговоры с МВФ ведутся каждый день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не рассматривает дефолт, ожидает помощи от МВФ, - Мендель

Источник: https://censor.net.ua/n3185003
 
   
 Топ комментарии
 
8 млрд$ это ровно столько сколько Зеленский подарил денег путину простив долг газпрома. Только МВФу эти деньги придется возвращать, а у россии получили бы без возврата.
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оце тепер мерседесів накупите.....
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Ты закон сначала против Коломойского проведи через Раду, а потом будешь деньги считать, придурок малохольный
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Воровать, не переворовать... Хотя, долго ли умеючи.
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А американцы договорились с США на два триллиона...
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мы желаем, чтобы эта цифра еще и стала реальностью)...
поделился планами - рассмешил бога
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8 млрд$ это ровно столько сколько Зеленский подарил денег путину простив долг газпрома. Только МВФу эти деньги придется возвращать, а у россии получили бы без возврата.
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подарил денег путину простив долг газпрома.

коли таке було ?
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Память аквариумной рыбки? Ну Гугл в помощь.
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Это ГОС ИЗМЕНА.
Продать маски, завезти кучу больных без карантина, поставив тем самым 37 млн кого-то под голод, кого-то под смерть.

Он гарант гос безопасности и территориальной целостности.
Какое право он имеет продавать землю.

ЛУЧШЕ БЫ КОНТРОЛИРОВАЛ ТЕХ КТО ВЫВОДИТ ДЕНЬГИ НА СОТНИ МИЛЛИАРДОВ, финансируя чужие экономики. Но тут слабо.

Гораздо легче за кредит отжать землю.
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да, неуважаемый мною президент Украины, только после принятия двух законов.
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пока ботоферма еще не подняла челюсть с пола, надо принять закон анти-коломой и рынок земли.
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Землю краще не чіпати, особливо під час кризи, бо безсмертних серед влади немає...
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Сарказм? В позі раком з голим задом - дуже доречна фігня. Не забудьте потім згадати, що та велика купа - то все ж таки "наша родина, сынок"
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Це вже вчетверте за рік стопудово домовились ?
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Ну десь між другою та тртьою лавинами інвестицій.
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Ты закон сначала против Коломойского проведи через Раду, а потом будешь деньги считать, придурок малохольный
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Ну по перше це лише слова.Просто так,там гроші не дають.Та й ці гроші потім потрібно віддавати.
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да вы что, а до этого пять лет страна ни копейки с МВФ не взяла, а долг $17,06 миллиардов, который уже пора отдавать, просто так насчитали
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Только вот хрен кто их даст без закона, запрещающего возврат национализированных банков прежним владельцам.
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Главное примите такой рынок земли, чтобы иностранец не получил и метра квадратного. Внесите хитрую еврейскую правку мелким шрифтом как вы умеете, а там посмотрим в чем именно в первую очередь заинтересован этот эмвеэф.
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я не понял, вы против допуска иностранцев или за?
или вы против жидомасонов?))
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Лучше пусть землю купит американский фермер, даже БЕСПЛАТНО под ивестиции, чем вончий малоросский глава какого -нибудь сельсовета на луганщине.
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так вони тому й не хочуть ринку землі - бо ними все вже давно розібрано "в оренду" фактично безкоштовно !
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Да, 72% мух, которые против рынка, не могут ошибаться, доказано последними выборами.
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..Мухи .. Противники рынка земли и по странному стечению обстоятельств тот же % голосувальныков за Зеленского.
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як тільки насреш свій гектар ... продавай
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Че готовы принять во все стороны? или как там зеля шутил!?
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и 2 лярда Бени отдать с денег мвф как и хотел и говорил что ему не нужен сам приватбанк главное верните 2 млрда
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Ну про домовились чуємо вже майже рік, а от про домовленністі з ****** вже навіть відчуваєм
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за землю и беню давали 5 , теперь 8 .... точно всех котов заложили Україна домовилася з МВФ про збільшення розміру нової програми до $8 млрд, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6339
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вони не давали ...вони знову в кредит ...тому тільки проценти ...й то за цей рік не вистачить ...будемо і без землі і без доріг і без портів сцарювати ...
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Хакойто хер с юара, наверное нет, а я могу констатировать что США, ЕС и МВФ - сделали больше для экономики украины чем все олигархи и политики за всю историю.
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Круто, новые кредиты, новые долги, украинцы же заплатят, а не Зеля...
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а на "процент" українська земля порти дороги ...на рік повинно вистачити ...а далі чим розраховуватися будете ...чи всі дружно з#бете на гггодіну ...уроди ...не встигнете
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уроди .....не ругайтися, треба добрими бути
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Если зебилы примут антиколомойский закон про банки и порошенковский закон про продажу земли, то кто тогда будет зебилами?
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Шо опять договорилась? Україна домовилася з МВФ про збільшення розміру нової програми до $8 млрд, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6334 Это уже который раз?

Пока Коломой будет рулить в Украине не видать вам денег МВФ!!!
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Бєнє спочатку підсрачника випиши, тоді може МВФ й наважиться з тобою співпрацювати...
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а ви бачите різницю для українців коломойський чи мвф ...я ні ...в обох мета вкрасти останнє ...
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Я бачу...
Бо мета Коломойського дефолту, привести Україну на колінах до фєдєрастії, як то намагався зробити овощч...
Мета МВФ повернути свої кредити, примусивши працювати економіку країни, а не килати кошти на проїдання...
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А если двойное гражданство-кем он считается?
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Заробитчан стянули, границьі закрьіли, потом их продадут, но дороже. Бизнес.
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Дешево вирішили долю української землі.Після пандемії якраз іноземцям за безцінь обійдеться.Ще й голодних рабів для обробітку буде вдосталь.
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Урок арифметики для первоклашек:
Дыру в бюджете ЗЕбанарий запланировал в 200 млрд грн. (на самом деле ЗЕбанарий эту дыру и сделал).
Даже, если ЗЕбанарий решится прокинуть шефа, МВФ даст 224 млрд грн. (8 млрд долл.).

Что останется на поддержание Украины на плаву, если 200 млрд. сразу вкинуть в черную дыру, а 24 млрд. честно разделить среди ЗЕбанария (стараются ж)?
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Яка, нафіг, продажу землі?!?!
На скільки вистачить цього кредиту? А далі що, знов загроза дефолту і... почнемо сплачувати відсотки по кредиту? Чим? Землею, яку вже можна буде продавати, бо землю за борги можна передавати банкам, і в законі передбачено лише обов'язковий продаж банком залогової землі на протязі року?
Ми вже і так стали аграрно-сировинним придатком, і земля у нас - це один з засібів виробництва продукції.
Ніхто і ніколи не сплачує відсотки по кредитах продажем засобів виробництва. Тільки виробленню продукцією. Бо інакше, це шлях до банкрутства і ліквідації підприємства.
Хочемо ліквідувати Україну?
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Бубочка всех честно предупредил, что он на один срок. Отдавать то не ему.
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мразь набирает кредиты еще больше, вместо того, чтобы проблемы решить, чтобы страна зарабатывала деньги и отдавала кредиты и не брала больше. Эти мрази конченные загоняют страну в страшные долги неподъемные и ничего не делают, чтобы их отдать и начинать рост без кредитов! одна ненависть к ним! еще и разворуют с беней и мракобесами.
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МВФ требует развития экономики, чтобы было чем отдавать эти %, интерпритация не всегда популярно, но это вопрос к **********, которые вписали 10 00 гектар.
Антиколомойский закон для защиты, а рынок земли для развития экономики, потому что земля должна работать на малый средний бизнес а не на холдинги как сейчас ине простаивать.
Если бы не МВФ(контроль за США) мы бы давно были захвачены рашкой или скатились бы до уровня уганды.
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