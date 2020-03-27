 Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8 млрд, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в пятницу вечером в Киеве.
"Сейчас мы договорились об увеличении программы... Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов США", - отметил Зеленский
По словам президента, переговоры с МВФ ведутся каждый день.
поделился планами - рассмешил бога
коли таке було ?
Продать маски, завезти кучу больных без карантина, поставив тем самым 37 млн кого-то под голод, кого-то под смерть.
Он гарант гос безопасности и территориальной целостности.
Какое право он имеет продавать землю.
ЛУЧШЕ БЫ КОНТРОЛИРОВАЛ ТЕХ КТО ВЫВОДИТ ДЕНЬГИ НА СОТНИ МИЛЛИАРДОВ, финансируя чужие экономики. Но тут слабо.
Гораздо легче за кредит отжать землю.
или вы против жидомасонов?))
а що таке 72%...?
Пока Коломой будет рулить в Украине не видать вам денег МВФ!!!
Бо мета Коломойського дефолту, привести Україну на колінах до фєдєрастії, як то намагався зробити овощч...
Мета МВФ повернути свої кредити, примусивши працювати економіку країни, а не килати кошти на проїдання...
Дыру в бюджете ЗЕбанарий запланировал в 200 млрд грн. (на самом деле ЗЕбанарий эту дыру и сделал).
Даже, если ЗЕбанарий решится прокинуть шефа, МВФ даст 224 млрд грн. (8 млрд долл.).
Что останется на поддержание Украины на плаву, если 200 млрд. сразу вкинуть в черную дыру, а 24 млрд. честно разделить среди ЗЕбанария (стараются ж)?
На скільки вистачить цього кредиту? А далі що, знов загроза дефолту і... почнемо сплачувати відсотки по кредиту? Чим? Землею, яку вже можна буде продавати, бо землю за борги можна передавати банкам, і в законі передбачено лише обов'язковий продаж банком залогової землі на протязі року?
Ми вже і так стали аграрно-сировинним придатком, і земля у нас - це один з засібів виробництва продукції.
Ніхто і ніколи не сплачує відсотки по кредитах продажем засобів виробництва. Тільки виробленню продукцією. Бо інакше, це шлях до банкрутства і ліквідації підприємства.
Хочемо ліквідувати Україну?
Антиколомойский закон для защиты, а рынок земли для развития экономики, потому что земля должна работать на малый средний бизнес а не на холдинги как сейчас ине простаивать.
Если бы не МВФ(контроль за США) мы бы давно были захвачены рашкой или скатились бы до уровня уганды.