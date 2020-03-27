 Коронавирус меняется - слабеет и подстраивается под людей, - биолог-генетик Коляда

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил биолог-генетик Александр Коляда, руководитель лаборатории, разработавшей отечественные тест-системы, информирует Цензор.НЕТ.
"Все вирусы возникают как что-то очень острое, вступают с человеком в контакт, начинают очень сильно приводить к негативным последствиями. Потом их логика заключается в том, чтобы прийти к какому-то симбиозу. Чтобы человек, который чихает, который переносит максимальное количество этого вируса другим, жил как можно дольше. И в следующем году также мог заражать этим вирусом других", — пояснил Коляда.
По его словам, вирус "хочет жить" и будет делать все, чтобы его носитель жил и продолжал распространять его как можно дольше.
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Одновременно и у людей возникает как индивидуальный, так и коллективный иммунитет, позволяющий бороться с коронавирусом, отметил Коляда.
"И вот это противодействие этих двух сил рано или поздно введет этот новый коронавирус в наш обычный перечень возбудителей респираторных заболеваний, с которыми мы сталкиваемся", — подытожил биолог.
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а если бы повезло, то они бы умерли вчера от совершенно других болезней.
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доглядали таких мафусаїлів
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Мафусаї́л - у Біблії, один із патріархів, прабатьків людства, син Еноха та дід Ноя. Згідно Біблії, прожив 969 років.
Цифра одна і та ж!
Совпадєніє? Нє думаю.
Навіть вірус підкупили.
Кучка говна, расплескавшись, дымит,
Уши нашли в нем, прилипшие к полу, -
Вот так сюрприз ожидал Моторолу.
Навіть вірус підкупили
Це КРУТЬ!!!
бЯда у чувака... с головой
хотя наверное прав ученый - все логично
Он там случайно с ороновирусом не разговаривает на едине,Я бы неудевился,после прочтения статьи.
просто напросто агрессивная мутация уйдет под землю вместе с носителем.а выживут менее агрессивные мутации,те,где не погибнет носитель.
обычный вирусный естественный отбор.заодно естественному отбору человеков подсобит.
Хитрий вірус і не буде вбивати, що не піти під землю
Але процес не односторонній - міняється популяція вірусу, міняється і людська популяція.
Вимруть усі надто чутливі до збудника.
Як свого часу від "іспанки" - грипу.
Сейчас самое стремное это новые вирусы-мутанты, грибы, простейшие...
Что легче вылечить сейчас сифилис или трихомоноз???
Він дибіл цей Александр Коляда...
заниматься своим имунитетом.
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Який вумний lifeform, аж жах. Про натуральний відбір пан біолог не чув?
шо разум у него есть, после статьи, сомнений уже нет...