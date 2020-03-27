 Коронавирус меняется - слабеет и подстраивается под людей, - биолог-генетик Коляда

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил биолог-генетик Александр Коляда, руководитель лаборатории, разработавшей отечественные тест-системы, информирует Цензор.НЕТ.

"Все вирусы возникают как что-то очень острое, вступают с человеком в контакт, начинают очень сильно приводить к негативным последствиями. Потом их логика заключается в том, чтобы прийти к какому-то симбиозу. Чтобы человек, который чихает, который переносит максимальное количество этого вируса другим, жил как можно дольше. И в следующем году также мог заражать этим вирусом других", — пояснил Коляда.

По его словам, вирус "хочет жить" и будет делать все, чтобы его носитель жил и продолжал распространять его как можно дольше.

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Одновременно и у людей возникает как индивидуальный, так и коллективный иммунитет, позволяющий бороться с коронавирусом, отметил Коляда.

"И вот это противодействие этих двух сил рано или поздно введет этот новый коронавирус в наш обычный перечень возбудителей респираторных заболеваний, с которыми мы сталкиваемся", — подытожил биолог.

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