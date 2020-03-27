EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Здоровье
  8946  87
Материалы по теме:
Все про:карантин (1562) COVID-19 (2350) коронавирус (907)

 Коронавирус меняется - слабеет и подстраивается под людей, - биолог-генетик Коляда

Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, приспосабливается к человеку, так как "заинтересован" не убить всех людей, а сосуществовать с ними, подобно любому ОРВИ.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил биолог-генетик Александр Коляда, руководитель лаборатории, разработавшей отечественные тест-системы, информирует Цензор.НЕТ.

"Все вирусы возникают как что-то очень острое, вступают с человеком в контакт, начинают очень сильно приводить к негативным последствиями. Потом их логика заключается в том, чтобы прийти к какому-то симбиозу. Чтобы человек, который чихает, который переносит максимальное количество этого вируса другим, жил как можно дольше. И в следующем году также мог заражать этим вирусом других", — пояснил Коляда.

По его словам, вирус "хочет жить" и будет делать все, чтобы его носитель жил и продолжал распространять его как можно дольше.

Читайте на Цензор.НЕТ: На разработку вакцины от коронавируса может понадобиться до 2 лет, - руководитель лаборатории Коляда

Одновременно и у людей возникает как индивидуальный, так и коллективный иммунитет, позволяющий бороться с коронавирусом, отметил Коляда.

"И вот это противодействие этих двух сил рано или поздно введет этот новый коронавирус в наш обычный перечень возбудителей респираторных заболеваний, с которыми мы сталкиваемся", — подытожил биолог.

Также на Цензор.НЕТ: Сотрудник администрации Путина заразился коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3185001
 
   
 Топ комментарии
 
969 итальянцев вчера это услышлали
 показать весь комментарий
 
Я это уже месяц всем доказываю
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не повезло им.

а если бы повезло, то они бы умерли вчера от совершенно других болезней.
 показать весь комментарий
 
 
Якби, не наші українки, що доглядали таких мафусаїлів, то вони б вже років 10, як нюхали б корінці бузку, на цвинтарях.
 показать весь комментарий
 
 
969 итальянцев вчера это услышлали

***********
доглядали таких мафусаїлів

***********
Мафусаї́л - у Біблії, один із патріархів, прабатьків людства, син Еноха та дід Ноя. Згідно Біблії, прожив 969 років.

Цифра одна і та ж!
Совпадєніє? Нє думаю. Коронавирус меняется - слабеет и подстраивается под людей, - биолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 4351
 показать весь комментарий
 
 
у вируса еще ущи невіросли он неслишит
 показать весь комментарий
 
 
"подстраивается под людей"

Навіть вірус підкупили.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вірус "Пеця" вже успішно подоланий ..))
 показать весь комментарий
 
 
у ватних фантазіях "зебабуїнів" та "коцапів", які не ненавидять все українське.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
це чергові кацапські вигадки ?
 показать весь комментарий
 
 
Порох хоча б смердючого мотролу замочив-а що ти зробив для України -зебіл,крім того-що зганьбив її на весь світ??
 показать весь комментарий
 
 
В лифте донецком рванул динамит,
Кучка говна, расплескавшись, дымит,
Уши нашли в нем, прилипшие к полу, -
Вот так сюрприз ожидал Моторолу.
 показать весь комментарий
 
 
А дракони які були-як бугаї! а зараз як півні.. Коронавирус меняется - слабеет и подстраивается под людей, - биолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 2112
 показать весь комментарий
 
 
По количеству отъехавших очень заметно его миролюбие и желание сосуществовать. Прямо как у олигархов, есть желание сосуществовать с сильным обслуживающим персоналом, и желание убить слабый, неспособный к максимальному КПД.
 показать весь комментарий
 
 
прям не "солярис", а какой-то "коронавирис" )
 показать весь комментарий
 
 
в который раз отправляешь очередных "жен" в космос??
 показать весь комментарий
 
Логика вируса - рука лицо! Биолог млять!!!
 показать весь комментарий
 
 
А почему все рассказывают, что надо мыть руки, но никто не говорит, что лицо тоже? Не менее 20 секунд. С мылом!
 показать весь комментарий
 
Он постоянно мутирует, что делает его более слабым.
 показать весь комментарий
 
Он всё верно говорит. Это давно известно. Есть такое понятие - "умные" и "глупые" инфекции. "Умные" - которые не убивают своих носителей, "глупые" - те, которые убивают. Слово "логика" тут имеет переносный смысл. На самом деле это простой естественный отбор - убил носителя - эта цепочка размножения оборвалась, в то время как несмертельный штамп продолжает размножаться. В конце концов колличество "умного" штампа становится настолько больше, что он полностью вытесняет своего конкурента. Закон эволюции - выживает тот, кто успешнее размножается.
 показать весь комментарий
 
а министр охороны здоровья говорил,что все кто старше 65 трупы...
 показать весь комментарий
 
 
Кажется,( по его собственному определению) говорил всю эту муть ..ну, ..почти труп. Ему ж 64. Уже.
бЯда у чувака... с головой
 показать весь комментарий
 
 
не там пришельцев искали....
хотя наверное прав ученый - все логично
 показать весь комментарий
 
Он биолог генетик или писатель фантаст
 показать весь комментарий
 
 
Скорей всего шизофреник,у этих ребят бурная фантазия.
Он там случайно с ороновирусом не разговаривает на едине,Я бы неудевился,после прочтения статьи.
 показать весь комментарий
 
 
Кипишуем конечно зря - кипиш ни к чему хорошему не приведёт.Биолог правильно всё говорит. Но на это нужно время. В вирусологии как и в политике - "пакращення прійде папізже!"... Коронавирус меняется - слабеет и подстраивается под людей, - биолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 41
 показать весь комментарий
 
 
время всем нужно...но не у всех оно в переизбытке
 показать весь комментарий
 
А чего нибудь научное, а не выдумки бабок с дедками слабо?
 показать весь комментарий
 
Не хилое приспособление , в италии по 1000 трупов в день! Или это так к слову, что нас украинцев никто лечить не собирается, само пройдет!?
 показать весь комментарий
 
 
так а кто чуму лечил?или испанку?сами прошли...к сожалению.
 показать весь комментарий
 
 
Ну во всем мире как то стараются лечить)))) или лохи?
 показать весь комментарий
 
 
так они и спид стараются лечить...и как успехи?ну,у всего мира...
 показать весь комментарий
 
ну не надо уж так сильно тот вирус наделять мозгами и хотелками Коронавирус меняется - слабеет и подстраивается под людей, - биолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 5452.
просто напросто агрессивная мутация уйдет под землю вместе с носителем.а выживут менее агрессивные мутации,те,где не погибнет носитель.
обычный вирусный естественный отбор.заодно естественному отбору человеков подсобит.
 показать весь комментарий
 
 
Так про це і мова Коронавирус меняется - слабеет и подстраивается под людей, - биолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 3989
Хитрий вірус і не буде вбивати, що не піти під землю
 показать весь комментарий
 
да не хитрый он...просто выживет тот,кто не пойдет под землю.вот и все.все остальные мутации -ошибочная ветвь эволюции.
 показать весь комментарий
 
Так, це колись станеться.
Але процес не односторонній - міняється популяція вірусу, міняється і людська популяція.

Вимруть усі надто чутливі до збудника.
Як свого часу від "іспанки" - грипу.
 показать весь комментарий
 
 
Вирус это единственная форма жизни (если исключить людей), которая активно уничтожает среду своего обитания.
 показать весь комментарий
 
 
Даже чума делает тоже самое...единственное что вызывает шухер это тубик и холера...
Сейчас самое стремное это новые вирусы-мутанты, грибы, простейшие...
Что легче вылечить сейчас сифилис или трихомоноз???
 показать весь комментарий
 
Зелюкович должен заглянуть в глаза вирусу и увидеть желание мира.
 показать весь комментарий
 
 
меняется и рацион наших слуг народа ,становятся ближе к народу .......................................................................... Коронавирус меняется - слабеет и подстраивается под людей, - биолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 7625
 показать весь комментарий
 
Это что? кокаин с водой? ну ЗЕнарики умеют маскироваться.
 показать весь комментарий
 
 
это Коляда - хочет что то наколядовать ? нарко-биолог сраный...
 показать весь комментарий
 
Раньше тоже считали что Солнце вращается вокруг Земли, сейчас когда никто толком ничего не знает , то можно вешать любую лапшу. Человеческий организм намного совершеннее вируса и это он со временем вырабатывает антитела , которые справляются с вирусом. Думаю, что если малыми дозами запускать коронавирус в организм, то процесс адаптации пройдет вообще незаметно.
 показать весь комментарий
 
 
Насчет малых до рассмешили.... Это сколько в граммах или штуках?
 показать весь комментарий
 
 
Мыть руки но не до конца, по одному пальцу оставлять.
 показать весь комментарий
 
Спорная теория. А почему вирус оспы или кори так не поступает? А что с вирусом бешенства? Знания , которыми на этот момент обладает наука, не позволяют ответить на вопросы появления и эволюции вирусов. Даже такой вопрос как является ли вирус частью живой природы или нет до конца не ясен. Так что это на уровне мнения ученых 1918 года о "испанке" Тогда считали что инфекция заходит а потом выходит из организма и на этой основе проводили терапию.
 показать весь комментарий
 
 
Вірус сказу завжди вбиває носія. У 100 відсотках зі 100. Є ще добра чума, яка дуже добра. Є ще Сибірська виразка добра.
 показать весь комментарий
 
Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, приспосабливается к человеку, так как "заинтересован" не убить всех людей, а сосуществовать с ними, подобно любому ОРВИ. Источник: https://censor.net.ua/n3185001
Він дибіл цей Александр Коляда...
 показать весь комментарий
 
 
Это не короновирус слабеет,а мы начали больше
заниматься своим имунитетом.
 показать весь комментарий
 
Ученные говорят что есть два варианта развития событий. Вирус может или начать слабеть, или может стать ещё агрессивней. В зависимости от того в какую он сторону мутирует.
 показать весь комментарий
 
 
Вирус хочет жить, вне хозяина он погибает, соответственно убивать хозяина(человека) ему не выгодно, соответсвенно со временем он будет слабеть, как и все вирусы
 показать весь комментарий
 
"Все вирусы возникают как что-то очень острое, вступают с человеком в контакт, начинают очень сильно приводить к негативным последствиями. Потом их логика заключается в том, чтобы прийти к какому-то симбиозу. Чтобы человек, который чихает, который переносит максимальное количество этого вируса другим, жил как можно дольше. И в следующем году также мог заражать этим вирусом других", - пояснил Коляда.

...
Який вумний lifeform, аж жах. Про натуральний відбір пан біолог не чув?
 показать весь комментарий
 
 
Пан биолог прав, а количество невежд в этой ветке зашкаливает.
 показать весь комментарий
 
Скорее всего, что так и будет. Та же испанка, унесшая до 100 млн жизней, сошла на нет сама. Вакцины против нее никто не изобретал. Наука не была настолько продвинута
 показать весь комментарий
 
Так и есть, вирус тоже хочет жить. Тут на этой ветке тупицы не понимают, что если бы природа вируса была настроена на уничтожение, то человечество уже вымерло бы давно
 показать весь комментарий
 
А может это природа человека так устроена, что иммунитет не дает вирусам уничтожить всех?
 показать весь комментарий
 
 
Подивимось , а покишо маємо те шо маємо ( с ) Коронавирус меняется - слабеет и подстраивается под людей, - биолог-генетик Коляда - Цензор.НЕТ 2905
 показать весь комментарий
 
Давно подозреваю, что на планете правят бал вирусы.🙂
 показать весь комментарий
 
интересно у вируса коллективный разум или каждый вирусок сам по себе вченый?
шо разум у него есть, после статьи, сомнений уже нет...
 показать весь комментарий
 
Зебіли теж хочуть жити. Тільки на відміну від коронавірусу не знають як їм пристосуватися до співіснування з людьми.
 показать весь комментарий
 
блин психолог-вирусолог,феерия дебилизма
 показать весь комментарий
 
перечитал втрой раз, после слов "руководитель лаборатории, разработавшей отечественные тест-системы" стало как то неуютно...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх