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Все про:пограничники (1247) пункт пропуска (550) Демченко Андрей (15)

 Пограничники и в дальнейшем будут впускать украинцев на собственных авто, если не будет нового решения Кабмина, - спикер ГПСУ Демченко

Без дополнительного распоряжения правительства пограничники не прекратят пропускать в Украину соотечественников, прибывающих на собственных машинах или пешком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до конца дня 27 марта Украина закроет государственную границу, а о гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, "будут заботиться дипломаты".

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"Надо дождаться, будет ли какое-то дополнительное распоряжение правительства, которое будет устанавливать какие-то новые ограничения, которые могут касаться государственной границы, но стоит прислушаться к сообщениям, которые озвучивал министр иностранных дел, отмечал, что автомобильное сообщение не будет прекращаться, а также люди смогут прибывать в пешем порядке", - сказал представитель ГПСУ.

Он добавил, что тех, кто прибывает пешком, будут обеспечивать автобусами. Демченко уточнил, что такие автобусы организуют совместно с местными органами власти.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В последний день перед закрытием границы на КПП образовались огромные очереди из украинцев. ВИДЕО

Отметим, что несмотря на заявление президента, в МИД отметили, что и с 28 марта украинцы смогут вернуться на родину на собственных автомобилях, или через пешие пункты пропуска.

В пятницу, 27 марта, на границе с Польшей образовалась большая толпа, потому что тысячи украинский возвращаются домой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В последний день перед закрытием границы на КПП образовались огромные очереди из украинцев. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3185000
 
 
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Щось не пишуть цензор поо те, що нафта сьогодні була вже майже 24. ЧЕргове дно пробито.
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да "лавры" Италии и США не дают покоя идиотам Зеленой власти...
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))) в дупль усталый трудовик, после занятий пошёл в свою мастерскую постругать.
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Это не Куршавель , и даже не буфетик в Раде , больничка приучает ссук народа быть ближе к народу........................................................................................................... Пограничники и в дальнейшем будут впускать украинцев на собственных авто, если не будет нового решения Кабмина, - спикер ГПСУ Демченко - Цензор.НЕТ 7572
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так ему и полезно...
более того - смотрю супчику не пожалели - норма двойная...безобразие..опять кого-то обожрал!!!
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