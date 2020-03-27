 Тестировать на коронавирус нужно 240 тысяч человек в неделю, мы тестируем 1 тысячу, - и.о. директора ЦОЗ Кузин

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил исполняющий обязанности директора Центра Общественного Здоровья Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти невозможно протестировать все население. Поэтому обычно эпидемиологические тактика заключается в том, чтобы тестировать случаи, которые являются подозрительными. Такие подозрительные случаи — это, в основном, люди, которые обладают выраженными или не выражены симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Каждую неделю такое количество человек — это около 240 000", — сказал он.

При этом на коронавирус тестируют в неделю около 1000 украинцев, добавил Кузин.

Еще части граждан делают тесты на другие респираторно-вирусные инфекции.

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